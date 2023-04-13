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Корректировал атаки "шахедов" по Одессе: СБУ задержала вражеского информатора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СБУ в Одесской области задержала мужчину, который распространял информацию о местоположении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно по его координатам оккупанты совершили один из ударов иранскими дронами "Shahed" по территории областного центра. По данным следствия, приспешником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что мужчина распространял, в созданной им в мессенджере "Telegram" группе, участники которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении. Кроме того, информатор "сливал" данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

"Установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия "прилетов" с детализацией степени поражения атакованных объектов. Эти данные враг мог использовать для повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", - добавили в Службе безопасности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Также читайте: Срочник-предатель, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ, задержан на Одесщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Корректировал атаки шахедов по Одессе: СБУ задержала вражеского информатора 01
Корректировал атаки шахедов по Одессе: СБУ задержала вражеского информатора 02
Корректировал атаки шахедов по Одессе: СБУ задержала вражеского информатора 03
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Топ комментарии
+26
Чергова савкова смердюча відрижка...
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13.04.2023 10:09
+9
Таких треба (як мінімум) стерилізувати, щоб ні размноживали таких же дегегнератів, і не псували повітря.
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13.04.2023 10:12
+8
Цікаво, що у всіх цих "рожьонних в СССР" після його розпаду "родина" асоціюється обов`язково з росією, хоча СРСР формально був адміністративним об`єднанням окремих національних республік, і офіційно ніде не казали, що увесь СРСР то є територія росії, російська РФСР була окремою одиницею в його складі.
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13.04.2023 10:24
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Чергова савкова смердюча відрижка...
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13.04.2023 10:09 Ответить
Таких треба (як мінімум) стерилізувати, щоб ні размноживали таких же дегегнератів, і не псували повітря.
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13.04.2023 10:12 Ответить
на бутылку и в пидросию, совок херов.
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13.04.2023 10:14 Ответить
в канаву
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13.04.2023 10:25 Ответить
Нет таких надо вешать В Англии предателей во времена всех войн вешали! Из-за них погибают мирные граждане , дети ! Пусть ЗДОХНИТЕ МРАЗЬ-УБИЙЦА
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13.04.2023 10:47 Ответить
Сдохнет , как и все гниды , кроты и продажные паскуды за 30 сребрянников
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13.04.2023 10:48 Ответить
Так і зеля такий - їздив в Омані міни знімав. З його команди це чмо зелене.
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13.04.2023 10:19 Ответить
Скільки ж цієї колоборанської паскуди розвелось? кожен день затримують а вони все є ,добре пристосувались під час Баканова.
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13.04.2023 10:19 Ответить
tomu 6o nepugani, vony ne bojt´sja dopomagaty vorogu ta sprujaty vbyvtvam ukrainziv 😡
jakby davaly stratu za zradu, vony b takogo ne robyly
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13.04.2023 11:12 Ответить
тому що вони совки, а совок далi кнопочки Телеграма не вивче софт
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15.04.2023 02:46 Ответить
Максимум що йому світить, орден,,Неля Штепа "", вибачення, поруки, особисті зобов'язаня!!
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13.04.2023 10:22 Ответить
Одеса? ну а як жеж..Одеса. повезло що не захопили,ми б побачили на власні очі скільки там мерзоти.
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13.04.2023 10:22 Ответить
І ковбаску по 2-20 ще не висрало ,дно упороте
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13.04.2023 10:23 Ответить
Якщо суд не осудить на довічне ув'язнення цього виродка, то і сам суд потрібно буде судити за законами військового часу!!!
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13.04.2023 10:23 Ответить
Цікаво, що у всіх цих "рожьонних в СССР" після його розпаду "родина" асоціюється обов`язково з росією, хоча СРСР формально був адміністративним об`єднанням окремих національних республік, і офіційно ніде не казали, що увесь СРСР то є територія росії, російська РФСР була окремою одиницею в його складі.
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13.04.2023 10:24 Ответить
орієнтуються на ООН де рашу визнали чомусь правонаступницею..яка навідть до ООН не вступила
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13.04.2023 10:26 Ответить
А текст гімна СССР знаетє?
Союз нерушимый республик свободных
сплотила на веки - великая Русь......

Мають на увазі що Русь це росія
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13.04.2023 10:42 Ответить
Союз - то не фізичне злиття. Союзи можуть утворюватись і розпадатись, "республики свободные" же (чи "ви нє понімаєтє, ето другоє"?). Але росія, через такі ось маніпуляції, як з гімном, вбивала всім в голови, що вона є головною і єдиною в цьому "союзі", всі інші - то якісь незрозумілі додатки, без росії неповноцінні та нежиттєздатні. Русь (тобто росія) всьому голова. Ну і природно це перетворювалось з часом на знак рівності між СРСР (союзом) і росією (часткою союзу), яка, доречі, неж не є монолітом з адміністративної точки зору.
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13.04.2023 10:51 Ответить
Ну і що далі?! Затримали. Або відпустять, або буде термін смішний, присудять пару років в кращому випадку. ПОТРІБНІ ЖОРСТКІ ЗАКОНИ ЩОДО КОРИГУВАЛЬНИКІВ, ЗРАДНИКІВ І СУДИ ВІДПОВІДНО ВОЄННОГО ЧАСУ. А ВЕРХОВНА РАДА ЖИВЕ СВОЇМ КОРУПЦІЙНИМ ЖИТТЯМ, НІБИ ВІЙНИ НЕМАЄ, СУДІ ТОЛЕРАНТНІ ДО ТАКИХ ОСІБ. ОТЖЕ МАЄМ ТЕ ЩО МАЄМО. Коригувальники ростуть"як гриби після дощу", патріоти гинуть а влада БЕЗДІЯЛЬНА.
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13.04.2023 10:24 Ответить
Суды ,под портновым-Татаровым , а в Одессе под ********* -Кидаловым ! СУДЬИ ОСОБАЯ АСТА , КАК И РАШИСТСКИЕ ПУЗАТЫЕ ВОЛОСАТЫЕ МЕРЗСКИЕ ПОПЫ
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13.04.2023 10:52 Ответить
Таких ідейних треба відразу на концерт Кобздона.
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13.04.2023 10:43 Ответить
на палю любителя свинопидаров........................вот же сучище....................................
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13.04.2023 10:49 Ответить
Не розумію - що спільного між СРСР і кацапстаном путлера та ротенберга. Якщо не визнаєш Україну, ну так їдь собі в іншу країну.
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13.04.2023 10:49 Ответить
На шкуродерню гадину.
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13.04.2023 10:56 Ответить
Очередной, тоскующий по трупу истории идиот.
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13.04.2023 16:54 Ответить
 
 