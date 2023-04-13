Корректировал атаки "шахедов" по Одессе: СБУ задержала вражеского информатора. ФОТОрепортаж

СБУ в Одесской области задержала мужчину, который распространял информацию о местоположении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно по его координатам оккупанты совершили один из ударов иранскими дронами "Shahed" по территории областного центра. По данным следствия, приспешником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что мужчина распространял, в созданной им в мессенджере "Telegram" группе, участники которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении. Кроме того, информатор "сливал" данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

"Установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия "прилетов" с детализацией степени поражения атакованных объектов. Эти данные враг мог использовать для повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", - добавили в Службе безопасности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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