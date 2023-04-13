За прошедшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Курахово, Славянск, пгт Большая Новоселка, Кураховка, Очеретино, села Берестки, Карловка, Раздолевка, Хромово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

"Рашисты применили против мирного населения ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", артиллерию, минометы, танки. Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта – 18 жилых домов, школа, магазин, гараж, автомобили", - говорится в сообщении .

В Славянске двумя ракетами С-300 разрушены и повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома, объект социальной инфраструктуры, автомобили.

Из "Ураганов" враг накрыл Кураховку. Разрушены многоквартирный дом и 4 частных дома. Травмирован человек.

В результате артиллерийских обстрелов есть погибший и раненный в Очеретяном.





















