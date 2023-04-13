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За прошедшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Курахово, Славянск, пгт Большая Новоселка, Кураховка, Очеретино, села Берестки, Карловка, Раздолевка, Хромово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

"Рашисты применили против мирного населения ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", артиллерию, минометы, танки. Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта – 18 жилых домов, школа, магазин, гараж, автомобили", - говорится в сообщении .

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В Славянске двумя ракетами С-300 разрушены и повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома, объект социальной инфраструктуры, автомобили.

Из "Ураганов" враг накрыл Кураховку. Разрушены многоквартирный дом и 4 частных дома. Травмирован человек.

В результате артиллерийских обстрелов есть погибший и раненный  в Очеретяном. 

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За прошедшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области 03
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За прошедшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области 06
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За прошедшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области 10
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