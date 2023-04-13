Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что в офисах его компаний и приближенных прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса.
Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.
Чтобы избежать санкций, Новинский хотел перерегистрировать собственные объекты на несколько подставных структур. В этом ему должны помочь подконтрольные частные нотариусы и государственные регистраторы. Но по материалам СБУ, Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов.
"В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу ", – отметили в СБУ.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
"век живи, век учись" - подумал поруччик Ржевский и переложил русскую иконку из кармана куда подальше 😂
Ото не треба було "суке православной" печатки фірм в рашиську літературу загортати 😂
- от зеаніматори взялися і за "суку православну" та взяли на озброєння (хоча й недолуго, як аматори в усьому) "армію мову віру"...
але роки розвитку Держави, життя та долі українців вже не повернеш..
думайте, зебіли, якщо є чим, про прийдешні вибори і не робіть більше дурниць та приколів, бо надто дорого вони нам обходяться.. або хоч поспитайте тих, хто вміє хоча б читати..
Можна тільки собі уявити яка черга вишикувалася родичів ГРИЩЕНКА, - фільм "Зелений фургон", артист Брондуктов, - взять во врємєнное пользованіє конфіскованоє імущєство...
Ніби про сьогоднішні реальності України кіно "Зелений фургон"
Під лозунгом Все для фронта все для перемоги...
https://www.youtube.com/watch?v=DNfzKrf7T_I
До речі, чому новінський у Швейцарії? Як він виїхав під час війни не маючи депутатського мандата?
нічим воїнам платити, кажете?
Можна мільйони з того майна платити.
І що? Хто і де побачить ці мілліарди?
Використують на телемарафон?