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Новинский (436) СБУ (18702)

Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в офисах его компаний и приближенных прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса.

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

Чтобы избежать санкций, Новинский хотел перерегистрировать собственные объекты на несколько подставных структур. В этом ему должны помочь подконтрольные частные нотариусы и государственные регистраторы. Но по материалам СБУ, Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов.

"В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу ", – отметили в СБУ.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского, митрополита Павла и других деятелей УПЦ МП

Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 01
Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 02
Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 03
Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 04
Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 05
Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 06
Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ 07
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Топ комментарии
+33
Ось це вже приємна новина ,ще краще як би його самого заарештували ,все своє життя відколи він в Україні він працював на росію "русский мир" це ворог.
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13.04.2023 11:21
+24
"**** православная" тоже уже давно покинула пределі Украины?....
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13.04.2023 11:23
+13
Тєлєшоу від кварталу95 для лохів які дивляться гівномарафон.
До речі, чому новінський у Швейцарії? Як він виїхав під час війни не маючи депутатського мандата?
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13.04.2023 11:49
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Ось це вже приємна новина ,ще краще як би його самого заарештували ,все своє життя відколи він в Україні він працював на росію "русский мир" це ворог.
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13.04.2023 11:21 Ответить
"милочка, от рашиского церковного серебра яйца чернеют..."

"век живи, век учись" - подумал поруччик Ржевский и переложил русскую иконку из кармана куда подальше 😂

Ото не треба було "суке православной" печатки фірм в рашиську літературу загортати 😂
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13.04.2023 12:30 Ответить
дуже ПІЗДНо прокинулись,усе бабло вже за кордоном
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13.04.2023 14:41 Ответить
"**** православная" тоже уже давно покинула пределі Украины?....
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13.04.2023 11:23 Ответить
Так.
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13.04.2023 13:24 Ответить
Це благородне падло в Швейцарії і бігає по рашистським церквам...... https://www.youtube.com/watch?v=3TgAlHKwEB0
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13.04.2023 13:54 Ответить
в цюрих **** ****** гундяя здриснула , рабинович в землю обетованну, кива до ***** в маскву , а потвору шуфрича не чипають , ждуть поки до орбана в хунгарию втече падло
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13.04.2023 17:49 Ответить
Перше фото нагадало)

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13.04.2023 11:27 Ответить
При дебатах слуг по відновленню доплат для захисників, ці кошти повинні бути направлені на ЗСУ, а не на будівельні організації, слугам і марафону.
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13.04.2023 11:30 Ответить
Маино розпродуите і закупляите дрони .
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13.04.2023 11:30 Ответить
Після арешту активів агента рф та спонсора РПЦ новинського пророкую закінчення протистояння упц мп(читай РПЦ в Україні)!
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13.04.2023 11:31 Ответить
хочуть зебіли чи не хочуть (ясно шо не хочуть), але йдуть шляхом, який вказав Петро Перший..)..
- от зеаніматори взялися і за "суку православну" та взяли на озброєння (хоча й недолуго, як аматори в усьому) "армію мову віру"...
але роки розвитку Держави, життя та долі українців вже не повернеш..
думайте, зебіли, якщо є чим, про прийдешні вибори і не робіть більше дурниць та приколів, бо надто дорого вони нам обходяться.. або хоч поспитайте тих, хто вміє хоча б читати..
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13.04.2023 11:35 Ответить
. Арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн,

Можна тільки собі уявити яка черга вишикувалася родичів ГРИЩЕНКА, - фільм "Зелений фургон", артист Брондуктов, - взять во врємєнное пользованіє конфіскованоє імущєство...

Ніби про сьогоднішні реальності України кіно "Зелений фургон"

Під лозунгом Все для фронта все для перемоги...

https://www.youtube.com/watch?v=DNfzKrf7T_I
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13.04.2023 11:37 Ответить
Порох и тут прав оказался….. **** православная.
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13.04.2023 11:40 Ответить
Вообщето Петр Олексеевич Медведчуку и Новинскому ничего не делал, м каналі НевзВан и другие не щакрівал. И не говорил не Навинскому не Медведчуку чтото с ними будет делать, Тарговлю на крови с сепарами помню
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13.04.2023 14:06 Ответить
И поэтому ты выбрал колени перед куйло и эбонитовые палочки ….вместо Армия Мова Вера?(( по твоему украинец это тот кто на коленях перед куйло и для кого Украина продажная порноактриса????? Не позорь Украину малорос продажные….
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13.04.2023 14:38 Ответить
Тєлєшоу від кварталу95 для лохів які дивляться гівномарафон.
До речі, чому новінський у Швейцарії? Як він виїхав під час війни не маючи депутатського мандата?
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13.04.2023 11:49 Ответить
Напевно далекобійником через систему "Шлях"...
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13.04.2023 11:52 Ответить
волонтер, за весільними дронами та яйцями страусів, поїхав.
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13.04.2023 12:54 Ответить
Щось довго арештовують майно кацапського лайна.
нічим воїнам платити, кажете?
Можна мільйони з того майна платити.
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13.04.2023 11:53 Ответить
потрясти можно и коллаборантов
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13.04.2023 13:48 Ответить
А як щодо незаконних дій реєстраторів, що допомагали ховати майно.
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13.04.2023 11:58 Ответить
Назва компанії у цієї суки, красномовна: "Регал петролеум"...
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13.04.2023 12:11 Ответить
Давно пора потрясти кодло проросійське! От тільки куди піде те, що з них натрясуть, можливо ми дізнаємся вже при другій владі!
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13.04.2023 12:20 Ответить
Сподіваюсь що тепер конкретно перекрили "кран" для фінансування ворожої УПЦМП і підкупу попів щоб ті не переходили до ПЦУ
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13.04.2023 12:55 Ответить
Гарна новина, але..., в доларового мільярдера - ворога України, майна заарештува менше як на 100 лімонів, де решта??
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13.04.2023 12:56 Ответить
МАЛО !!!
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13.04.2023 13:08 Ответить
на першій світлині - лялька вуду ?
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13.04.2023 13:25 Ответить
Так це дуже підступна людина...
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13.04.2023 13:27 Ответить
хорошо бы самого уничтожить, такая гнида
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13.04.2023 13:47 Ответить
--- Оце святоші !? Оце кремлівське гадюччя...І стількивже вже років так вільно бешкетують на теренах України !? А як же св*та заповідь: НЕ зловживай ЧЕРЕВО--догідливістю ???
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13.04.2023 14:13 Ответить
Арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

І що? Хто і де побачить ці мілліарди?

Використують на телемарафон?
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13.04.2023 15:00 Ответить
Дивує не сам факт обшуку у російського агента ,а дата його проведення.Але чому дивуватися як з 2019 року СБУ було під контролем ворога,а перші ознаки цього всі побачили коли стався "вагнергейт" і все це тривало до цього часу..
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13.04.2023 15:38 Ответить
это давний агент ***** и плодил он кротов тьму тараканью... и что самое невероятное этим ушлепкам как Новинский, Сивкович и прочие кремлевским петушарам держава Украина платила зарплату...
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13.04.2023 19:10 Ответить
Это и есть тот серый кардинал всей мацковской конторы что здесь боговала и богует по храмам. Давно и все знали, и три лярда---это копейки, там не меряно. Скорее хитрая схема откупиться. И дальше всё покатится по накатанной. А ведь у нас реальное состояние момента истины по религии, которое называется коротко и ясно. Его величество ,,Варфоломеевская ночь,,! И без сомнений в этот раз. Ведь война---победителей не судят! И чуть не к месту, но схема та же. Если доживём до победы, то срочно провести национализацию! Всё в госимущество перевести олигархическое! И только с Запада менеджеров управленцев нанять управлять всем этим. Кроме мелкого бизнеса. И на 20 лет. А потом всё продать через аукционы прозрачные и деньги в бюджет! Так делают после войн. Не ново. Иначе нам капец. Хотя оно так и есть сегодня. И вчера было.
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13.04.2023 20:34 Ответить
 
 