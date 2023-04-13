Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в офисах его компаний и приближенных прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса.

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

Чтобы избежать санкций, Новинский хотел перерегистрировать собственные объекты на несколько подставных структур. В этом ему должны помочь подконтрольные частные нотариусы и государственные регистраторы. Но по материалам СБУ, Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов.

"В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу ", – отметили в СБУ.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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