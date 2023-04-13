Река Днепр может подтопить участки в Киевской области, - гидрометцентр. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может достигнуть отметок затопления. Это происходит из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС.
Об опасности сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Цензор.НЕТ. Там был объявлен желтый уровень опасности.
Гидроэнергетики рассказали, что круглые сутки наблюдают за обстановкой. А ГЭС на Днепре и Днестре осуществляют контролируемые сбросы во избежание подтоплений.
Подобное явление происходит раз в десять лет. Так, весна 2013 года также отличалась высокой водностью", - цитирует слова представителя Укргидроэнерго "Вечірній Київ".
В киевских телеграм-каналах пишут, что Днепр немного вышел из берегов. И публикуют фото подтопленной набережной, где обычно сидят рыбаки и гуляют киевляне.
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