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Днепр_река (363) Киев (24552) Киевская область (3539) подтопление (149)

Река Днепр может подтопить участки в Киевской области, - гидрометцентр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может достигнуть отметок затопления. Это происходит из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС.

Об опасности сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Цензор.НЕТ. Там был объявлен желтый уровень опасности.

Гидроэнергетики рассказали, что круглые сутки наблюдают за обстановкой. А ГЭС на Днепре и Днестре осуществляют контролируемые сбросы во избежание подтоплений.

Подобное явление происходит раз в десять лет. Так, весна 2013 года также отличалась высокой водностью", - цитирует слова представителя Укргидроэнерго "Вечірній Київ".

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В киевских телеграм-каналах пишут, что Днепр немного вышел из берегов. И публикуют фото подтопленной набережной, где обычно сидят рыбаки и гуляют киевляне.

Река Днепр может подтопить участки в Киевской области, - гидрометцентр 01

Река Днепр может подтопить участки в Киевской области, - гидрометцентр 02
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Чим вищий рівень води в річках на півночі України і чим довше водопілля протримається - тим менша небезпека удару через білоруський кордон Та й ДРГ з "нелегалами" менше шастатимуть
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13.04.2023 14:17 Ответить
Хіба ця зима була такою сніжною? Бувало й сніжніше, але такого рівня Дніпра щось не пригадаю.
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13.04.2023 15:22 Ответить
 
 