Река Днепр может подтопить участки в Киевской области, - гидрометцентр. ФОТО

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может достигнуть отметок затопления. Это происходит из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС.

Об опасности сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Цензор.НЕТ. Там был объявлен желтый уровень опасности.

Гидроэнергетики рассказали, что круглые сутки наблюдают за обстановкой. А ГЭС на Днепре и Днестре осуществляют контролируемые сбросы во избежание подтоплений.

Подобное явление происходит раз в десять лет. Так, весна 2013 года также отличалась высокой водностью", - цитирует слова представителя Укргидроэнерго "Вечірній Київ".

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В киевских телеграм-каналах пишут, что Днепр немного вышел из берегов. И публикуют фото подтопленной набережной, где обычно сидят рыбаки и гуляют киевляне.