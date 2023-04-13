В Харьковской области эксгумировали очередную жертву российских военных. ФОТО

В Купянском районе правоохранители эксгумировали труп мужчины, погибшего в результате артобстрела в сентябре прошлого года

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"13 апреля 2023 года в ходе осмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины. По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года", - говорится в сообщении.

В настоящее время труп направлен на экспертизу для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз.

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