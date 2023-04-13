В Харьковской области эксгумировали очередную жертву российских военных. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Купянском районе правоохранители эксгумировали труп мужчины, погибшего в результате артобстрела в сентябре прошлого года
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"13 апреля 2023 года в ходе осмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины. По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года", - говорится в сообщении.
В настоящее время труп направлен на экспертизу для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз.
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Хоча Невзоров завжди говорить шо продажний і мерзотник, так що видно Єрмак заплатив за такий комплімент.
А тисячі вбитих, шо повірили в шашлички на день Обіду, то Зелю не перекошують?
Хоч би вибачився і, як Бутусов сказав - вна суді це може зафіксують шоб виправдати(від себе = це треба шоб Зелю взагалі визнали дурачком і віддали на лікування за всіх цих Биканових і наумових з демченками)
Чому Алах не покарає всіх злих? Мало молимось видно, оце й усе!!
якщо допустимо пуйло знищить Київ то = "маловірили"
а якщо пуйло завтра здохне, то = "бохпамох"
безпрограшно. саме тому зневажаю віропітеків і заздрю попАм - перші завжди знають чому вони бидло, другі - завжди стрижуть бабло з перших і знають шо сказати першим за то шо чому вони бидло))