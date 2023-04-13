РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6685 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины
2 570 4
Харьковщина (4140) эксгумация (123)

В Харьковской области эксгумировали очередную жертву российских военных. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Купянском районе правоохранители эксгумировали труп мужчины, погибшего в результате артобстрела в сентябре прошлого года

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"13 апреля 2023 года в ходе осмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины. По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года", - говорится в сообщении.

В настоящее время труп направлен на экспертизу для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз.

Смотрите: За прошедшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Харьковской области эксгумировали очередную жертву российских военных 01
В Харьковской области эксгумировали очередную жертву российских военных 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.04.2023 14:28 Ответить
Невзоров висрав шо Зеля побувала в підвалі і вийшла з "перекошеним і блєдним ліцом"(ага, а веселий ржач одразу після хвилини мовчання, коли Сунак приїжджав - то Зеля через 5 хвилин вже кривлявся і демонстрував на телефоні гостю мемчики) = "Зеля суперпотріотик".
Хоча Невзоров завжди говорить шо продажний і мерзотник, так що видно Єрмак заплатив за такий комплімент.
А тисячі вбитих, шо повірили в шашлички на день Обіду, то Зелю не перекошують?
Хоч би вибачився і, як Бутусов сказав - вна суді це може зафіксують шоб виправдати(від себе = це треба шоб Зелю взагалі визнали дурачком і віддали на лікування за всіх цих Биканових і наумових з демченками)
Чому Алах не покарає всіх злих? Мало молимось видно, оце й усе!!
показать весь комментарий
13.04.2023 14:28 Ответить
В тому й річ, що блін для отримання прав на керування ТЗ потрібні довідки від психіатра та нарколога, а для керування багатомільйонною країною - ні. Там ж одні зелені нарки, в яких вже психіка нафіг схиблена. Ото щвс вони таке творять, а потім довідки про неосудність принесуть..ці чорти ж гірше за російських, бо знищують свій народ, а мокші чужий.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:37 Ответить
ну в принципі, у нас багато "віруючих", так вони мають радІти - типу їхній Боб - так їх "випробовує".
якщо допустимо пуйло знищить Київ то = "маловірили"
а якщо пуйло завтра здохне, то = "бохпамох"
безпрограшно. саме тому зневажаю віропітеків і заздрю попАм - перші завжди знають чому вони бидло, другі - завжди стрижуть бабло з перших і знають шо сказати першим за то шо чому вони бидло))
показать весь комментарий
13.04.2023 14:52 Ответить
 
 