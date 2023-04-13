СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Война в Украине
В ходе контрдиверсионных мер в приграничных районах СБУ обнаружила еще два тайника с российскими боеприпасами. Их оккупанты спрятали во время бегства от контрнаступления ВСУ в прошлом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
В заброшенном здании вблизи одного из военных объектов сотрудники СБУ обнаружили 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, боевые гранаты и 800 патронов к стрелковому оружию.
В нежилом помещении рядом с зернохранилищем был найден еще один замаскированный вражеский тайник. Из схрона изъяли два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним, патроны калибра 7,62 мм.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Бо якщо можна повірить, що ДРГ носить РПГ-7 (замість "Мухи") то для використання 30-мм снарядів треба БМП А хто коли бачив, щоб ДРГ на БМП їздили в тилу ворога?
арестович
Я не військовий ...Давно вже на пенсії то мені здається , що це підлітки
..
підібрали десь залишки втраченого вантажу і заховали " про запас"
...
щоби пізніше на новий рік чи ще до якоїсь нагоди кинути у вогнище що б
..
то гарно гахнуло...
..
Що ви робите із мухи слона..? Яка в задниці ДРГ ? Кому то потрібно ?
...
Оцими своїми псевдо досягненнями шкодити власній репутації..
..
І стидно і гидко..