СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины. ФОТОрепортаж

В ходе контрдиверсионных мер в приграничных районах СБУ обнаружила еще два тайника с российскими боеприпасами. Их оккупанты спрятали во время бегства от контрнаступления ВСУ в прошлом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В заброшенном здании вблизи одного из военных объектов сотрудники СБУ обнаружили 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, боевые гранаты и 800 патронов к стрелковому оружию.

В нежилом помещении рядом с зернохранилищем был найден еще один замаскированный вражеский тайник. Из схрона изъяли два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним, патроны калибра 7,62 мм.







