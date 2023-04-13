РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6685 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажАвтоВойна в Украине Агрессия России против Украины
5 030 6
СБУ (18702) Черниговщина (1343)

СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Война в Украине

В ходе контрдиверсионных мер в приграничных районах СБУ обнаружила еще два тайника с российскими боеприпасами. Их оккупанты спрятали во время бегства от контрнаступления ВСУ в прошлом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В заброшенном здании вблизи одного из военных объектов сотрудники СБУ обнаружили 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, боевые гранаты и 800 патронов к стрелковому оружию.

СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины 01

В нежилом помещении рядом с зернохранилищем был найден еще один замаскированный вражеский тайник. Из схрона изъяли два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним, патроны калибра 7,62 мм.


СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины 02
СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины 03
СБУ обнаружила два тайника российских захватчиков на приграничье Черниговщины 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та просто удрали, а патроны забыли. У нас (на Харьковщине) так 2 "Урала" бросили в поселке.А шо по лесам и посадкам так это вообще.
показать весь комментарий
13.04.2023 21:32 Ответить
малувато буФет.
показать весь комментарий
13.04.2023 17:01 Ответить
Судячи з набору *********** - ніякі то не "ДРГ", а пацанва місцева Батьки знайшли зібрані ними "заготівлі" і "від гріха подалі" - викинули А може ще самі і прикордонникам сказали, де воно лежить
Бо якщо можна повірить, що ДРГ носить РПГ-7 (замість "Мухи") то для використання 30-мм снарядів треба БМП А хто коли бачив, щоб ДРГ на БМП їздили в тилу ворога?
показать весь комментарий
13.04.2023 18:11 Ответить
як це хто бачив?
арестович
показать весь комментарий
13.04.2023 18:58 Ответить
........
Я не військовий ...Давно вже на пенсії то мені здається , що це підлітки
..
підібрали десь залишки втраченого вантажу і заховали " про запас"
...
щоби пізніше на новий рік чи ще до якоїсь нагоди кинути у вогнище що б
..
то гарно гахнуло...
..
Що ви робите із мухи слона..? Яка в задниці ДРГ ? Кому то потрібно ?
...
Оцими своїми псевдо досягненнями шкодити власній репутації..
..
І стидно і гидко..
показать весь комментарий
13.04.2023 19:45 Ответить
 
 