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обстрел (20267) Запорожская область (2247)

Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За сутки российские войска нанесли 61 удар из разных видов вооружения. Против мирного населения армия РФ использовала авиационные ракеты, БПЛА, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

12 апреля враг обстрелял авиационными ракетами Верхнюю Терсу, Горькое и Святопетровку на Пологовщине. Применили 13 вражеских БПЛА по Гуляйполю, селах Чаривное, Каменское и Степное. Из реактивных систем залпового огня ударили по Преображенке. Также зафиксировано 44 попадания артиллерийских снарядов в Гуляйполе, Орехове, Зализничном, Малой Токмачке, Ольговском, Новоандреевке, Новоданиловке, Малиновке, Затишье, Полтавке, Гуляйпольском, Староукраинке и Каменском.

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В течение суток российские войска активно обстреливали территорию Ореховщины. Пострадала жилая инфраструктура в районном центре и близлежащих селах.

Также под огнем оккупантов в очередной раз оказались жители Гуляйполя. Полицейские задокументировали последствия попаданий.

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ось вони наслідки зволікань зі снарядами, та наша безпринципність у їх зберіганні та виробництві...
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13.04.2023 15:50 Ответить
Нічого кацап не допоможе - весна прийшла!
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13.04.2023 15:52 Ответить
шо ти хотів цим сказати?
плакати, чи шо болото?
я от хз, що тут нормального?
нірки чмобіків водою залиє і вони не будуть завивати(опечатка - запивати) "воздухом", а прямо зпід себе?
ну реально, шо ти взагалі радий, з чого?
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13.04.2023 16:22 Ответить
 
 