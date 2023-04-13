Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли 61 удар из разных видов вооружения. Против мирного населения армия РФ использовала авиационные ракеты, БПЛА, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

12 апреля враг обстрелял авиационными ракетами Верхнюю Терсу, Горькое и Святопетровку на Пологовщине. Применили 13 вражеских БПЛА по Гуляйполю, селах Чаривное, Каменское и Степное. Из реактивных систем залпового огня ударили по Преображенке. Также зафиксировано 44 попадания артиллерийских снарядов в Гуляйполе, Орехове, Зализничном, Малой Токмачке, Ольговском, Новоандреевке, Новоданиловке, Малиновке, Затишье, Полтавке, Гуляйпольском, Староукраинке и Каменском.

В течение суток российские войска активно обстреливали территорию Ореховщины. Пострадала жилая инфраструктура в районном центре и близлежащих селах.

Также под огнем оккупантов в очередной раз оказались жители Гуляйполя. Полицейские задокументировали последствия попаданий.

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