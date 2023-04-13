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благотворительность (552) помощь (6190) Юсупова (156)

Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтеры получают много запросов от подразделений ВСУ, однако пока очень трудно собирать помощь. Украинцев просят помогать фронту.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты отрезают нашему пленному голову

На фронте продолжаются кровопролитные бои

Каждый день сотни погибших и раненых

Люди, я Вас очень прошу помогать фронту!

У нас много запросов от подразделений, очень трудно собирать помощь.

Смотрите: Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Сейчас нужно выкупить

Три квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 280 тыс. грн.

Три тепловизора -140 тыс. и 52 тыс. грн.

Прицелы -96 тыс. грн.

Дальномеры и турникеты

Ждем поставку раций Моторола

С понедельника выкупила

Три тепловизора -129 тыс. грн.

Семь планшетов - 54 600 грн.

Четыре прицела - 96 тыс. грн.

Дрон Мавик Комбо - 2 300 евро

Отправили посылки на фронт, дроны, турникеты, рации, тепловизоры, одежду для раненых

Очень просим, не отстраняйтесь, идет ужасная война

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 01 Ссылка на Банку

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Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 02 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253", - призвала Юсупова.

Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 03
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 04
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 05
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 06
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 07
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 08
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 09
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Топ комментарии
+12
Читаючи постійні дописи Пані Юсупової про допомогу ЗСУ, в мене склалось враження, що в Україні відсутнє міністерство оборони України. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
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13.04.2023 18:48
+6
+500 грн, приват
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13.04.2023 17:32
+4
Якщо вже іти по всіх міністерствах то хіба що з ''машингвером''.
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13.04.2023 20:47
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Наталі, скажи хлопцям хай на весільні дрони чіпляють віночки з пластикових квітів. Всім буде приємно. А рєзнікофф хай локті куса.
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13.04.2023 17:18 Ответить
краще тупу бошку резнікова
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13.04.2023 18:00 Ответить
+500 грн, приват
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13.04.2023 17:32 Ответить
викупити з ломбарду зелебобы-жидомойшевого?
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13.04.2023 17:58 Ответить
Відправив
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13.04.2023 18:34 Ответить
+
пб
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13.04.2023 18:38 Ответить
Читаючи постійні дописи Пані Юсупової про допомогу ЗСУ, в мене склалось враження, що в Україні відсутнє міністерство оборони України. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
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13.04.2023 18:48 Ответить
Коли Вона пише я майже завжди відзиваюся. Краще ніж мо. Я так думаю ..
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13.04.2023 20:42 Ответить
Юсупова, ты не хочешь пройтись по всем министерствам и раде? Там даже в военное время, выплачивают премии, такие что некоторые депутаты могут несколько машин, на общую сумму 1 млн долл покупать.
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13.04.2023 20:39 Ответить
Там пройдись так голим вийдешь
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13.04.2023 20:46 Ответить
Якщо вже іти по всіх міністерствах то хіба що з ''машингвером''.
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13.04.2023 20:47 Ответить
по-перше- повернись до України з підсоса, по-друге або донить або мовчи...як ви задовбали вже, нічого не роблячі , сидячи на програмах в Європі, та вимагаючі виплат, виплат, виплат більшість вас не з расху..ярених регіонів України, але просто хоботки хитрожопі.
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13.04.2023 20:52 Ответить
Я никогда не жил в Украине, куда вы мне предлагаете вернуться?
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13.04.2023 21:08 Ответить
Де той Ленд Ліз загубився, блд
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13.04.2023 21:00 Ответить
Я все розумію.. Але звідки ви взяли, що у людей, які лишились без роботи, а ті, що з роботою отримують у кращому випадку 60 процентів колишньої зарплати, з цінами на все вирісшими більше ніж у два рази лишилися гроші? Я донатив, скільки міг, зараз, вибачте, навідь на "комуналку" не стає.. Гроші у звичайних людей скінчилися.. Чи то новина?
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13.04.2023 21:29 Ответить
Для неї можливо й новина. Вона вважається найкрутішою підприємницею Дніпропетровщини. Більше того, як кажуть ті, хто знає дещо про те, як організовано волонтерство, щонайменш 30 відсотків від перерахованого волонтери беруть для власних потреб. Тобто вона на цьому ще і заробляє. Недарма ж найкрутіша підприємниця...
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13.04.2023 22:00 Ответить
Дніпро то давня історія.
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13.04.2023 23:49 Ответить
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14.04.2023 09:30 Ответить
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14.04.2023 22:23 Ответить
 
 