Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтеры получают много запросов от подразделений ВСУ, однако пока очень трудно собирать помощь. Украинцев просят помогать фронту.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты отрезают нашему пленному голову

На фронте продолжаются кровопролитные бои

Каждый день сотни погибших и раненых

Люди, я Вас очень прошу помогать фронту!

У нас много запросов от подразделений, очень трудно собирать помощь.

Смотрите: Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Сейчас нужно выкупить

Три квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 280 тыс. грн.

Три тепловизора -140 тыс. и 52 тыс. грн.

Прицелы -96 тыс. грн.

Дальномеры и турникеты

Ждем поставку раций Моторола

С понедельника выкупила

Три тепловизора -129 тыс. грн.

Семь планшетов - 54 600 грн.

Четыре прицела - 96 тыс. грн.

Дрон Мавик Комбо - 2 300 евро

Отправили посылки на фронт, дроны, турникеты, рации, тепловизоры, одежду для раненых

Очень просим, не отстраняйтесь, идет ужасная война

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253", - призвала Юсупова.













