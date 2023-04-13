Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Волонтеры получают много запросов от подразделений ВСУ, однако пока очень трудно собирать помощь. Украинцев просят помогать фронту.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты отрезают нашему пленному голову
На фронте продолжаются кровопролитные бои
Каждый день сотни погибших и раненых
Люди, я Вас очень прошу помогать фронту!
У нас много запросов от подразделений, очень трудно собирать помощь.
Сейчас нужно выкупить
Три квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 280 тыс. грн.
Три тепловизора -140 тыс. и 52 тыс. грн.
Прицелы -96 тыс. грн.
Дальномеры и турникеты
Ждем поставку раций Моторола
С понедельника выкупила
Три тепловизора -129 тыс. грн.
Семь планшетов - 54 600 грн.
Четыре прицела - 96 тыс. грн.
Дрон Мавик Комбо - 2 300 евро
Отправили посылки на фронт, дроны, турникеты, рации, тепловизоры, одежду для раненых
Очень просим, не отстраняйтесь, идет ужасная война
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253", - призвала Юсупова.
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пб