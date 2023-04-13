Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции.. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Одной из бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое слаживание на южном направлении, передали 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах. Также генераторы, радиостанции, ретрансляторы, автошины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Лидер политсилы Петр Порошенко привез десантникам 5 бытовых комплексов.
По его словам, сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных Сил Украины, в том числе и финансовые. В то же время десантники, готовящиеся к жестоким боям с врагом, рассказали, что сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривень.
Пятый президент заметил: Верховная Рада приняла решение вернуть доплаты 30 тысяч гривен и урезать зарплаты госчиновникам. Говорит: это справедливо, а если, например, "прокурорские" хотят зарабатывать больше – пусть едут на передовую.
"Если воины, проводящие боевое слаживание, восстанавливающие боеспособность, на сегодняшний день перешли с 50 тысяч на 20 – это антиконституционно. С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные Силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", – добавил Порошенко.
По его словам, вместо того, чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию: "Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее не существует".
Пожалуйста, подождите...
Ну ти й дуримар ! 😂
А вот на виборах солдат-ветеран, побачивши в бюлетені Батька-Пороха, згадає як мився завдяки йому на фронті.
Все вірно робить Порох!
І зараз, для фронту, і на майбутнє для України...
по своїй службі в Сибіру знаю
там хвалити Богу передка не було, але на зимових навчаннях в "чістом полє" тиждень між банями фуфайки не знімали
40 міліонів було вкрадено простим хлопцем з наріду, через Приват, ще до того, як мурдий наріТ захотів щоб його зробили ще раз.
торгівлідомоги ЗСУ і перемоги України.
Рівноапостольний !
І я не шуткую, враховуючи його заслуги перед Україною.
А він вже бані повіз на фронт...
Мені глибоко похер, як вони піаряться.Иоже після Перемоги будуть в одній партії, а може і конкурентами.
Питання, а як "піаряться" зєрмаки?! Ось це дійсно цікаво!
Наприклад, ЖЕКу ніколи піаритися за свою роботу; та й іони і не вміють. В результаті 99% квартиронаймачів впевнені, що "ЖЕК нічого не робить, тільки гроші збирає". І нікому не доведеш, що ота вся аварійна робота з-за мінімуму зібраних коштів (бо тариф в комунальному ЖЕКу "бажає кращого") - це по-суті подвиг на комунальному фронті.
Мені байдуже, що хтось там трохи попіариться, я радію з того , що наші хлопці на фронті зможуть бодай бруд з себе змити.
Яка це благодать, коли ти в таких умовах! Це дуже важливо.
Пороху тільки подяка. Він робить добре діло
Спасибо им
Але щось тихо як на кладовищі.
Їм ніколи, треба користуючись моментом,швиденько прибарахлятися, так щоб на майбутнє і внукам вистачило....
Петро Порошенко
У Чистий четвер на фронт треба приїжджати з правильними подарунками
Нашим легендарним десантникам привезли лазне-пральні комплекси. І не один чи два, а цілих п'ять, укомплектувавши всю бригаду лазнями. Хлопці неймовірно зраділи, а ще більше - зрадів комбат. Знаю його давно, ще з 2014 року як професіонала своєї справи. Саме він попросив нас захопити і шини - бо це розхідний матеріал, який завжди треба. А також потужну електроніку та рації.
Також заїхали до новоствореної бригади морської піхоти. Привезли хлопцям рації, електроніку, шини, два тентовані надійні DAFи та DAF із комплексом управління безпілотниками. Бо після отримання дозволу від Генштабу ми укомплектуємо морпіхів і залізними пташками Посейдон.
Коли ми готувалися до поїздки, я встиг поспати декілька годин, а Марина Порошенко - ні. Бо пекла Великодні паски для наших захисників. З любов'ю і вірою в нашу перемогу. Ну і звісно, вже традиційний «Київський торт» - бо для любителів солодкого серед військових не потрібна особлива подія чи свято)
А я ж вітаю усіх із Чистим четвергом - cвятом, коли наші військові будуть не тільки очищати тіло. Але і очищати українську землю від російської нечисті. Переможемо!
Подяка Вам, Петре Олексійовичу.