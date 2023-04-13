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Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции.. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Одной из бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое слаживание на южном направлении, передали 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах. Также генераторы, радиостанции, ретрансляторы, автошины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Лидер политсилы Петр Порошенко привез десантникам 5 бытовых комплексов.

По его словам, сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных Сил Украины, в том числе и финансовые. В то же время десантники, готовящиеся к жестоким боям с врагом, рассказали, что сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривень.

Пятый президент заметил: Верховная Рада приняла решение вернуть доплаты 30 тысяч гривен и урезать зарплаты госчиновникам. Говорит: это справедливо, а если, например, "прокурорские" хотят зарабатывать больше – пусть едут на передовую.

"Если воины, проводящие боевое слаживание, восстанавливающие боеспособность, на сегодняшний день перешли с 50 тысяч на 20 – это антиконституционно. С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные Силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", – добавил Порошенко.

По его словам, вместо того, чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию: "Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее не существует".

Читайте: Фракция "ЕС" требует назначить внеочередное заседание Рады для разблокирования выплат 30 тыс. грн военным

Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции. 01
Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции. 02
Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции. 03
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Топ комментарии
+29
Пример правильного подхода к вопросу

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13.04.2023 16:46
+26
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13.04.2023 16:39
+24
Що, і солдати навіть помитись не встигли?
Ну ти й дуримар ! 😂

А вот на виборах солдат-ветеран, побачивши в бюлетені Батька-Пороха, згадає як мився завдяки йому на фронті.

Все вірно робить Порох!
І зараз, для фронту, і на майбутнє для України...
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13.04.2023 16:57
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13.04.2023 16:39 Ответить
Пример правильного подхода к вопросу

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13.04.2023 16:46 Ответить
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13.04.2023 16:53 Ответить
Вася, ты дебил?... Ок, спрошу по другому: почему, Вася, ты дебил?
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13.04.2023 16:57 Ответить
а що за вася? Бо вже знесено...
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13.04.2023 17:42 Ответить
Потому что мы должны быть благодарны за помощь Щольца, которую Байден из него выбил.
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13.04.2023 17:46 Ответить
так а "вася" - що за фрутк з повним логіном? Бо в моєму кондуїті ккількість 73/43%зебілів зменшилась. Треба для колекції!
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13.04.2023 17:53 Ответить
Это типа хакеры, которые гадят на украинском сайте. Хотя до хакеров им как до чмокеров еще учится, но пытаются. Ну прямо как под Бахмутом их дебильные рашисты.
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13.04.2023 18:13 Ответить
і ніхто не згадає логіну для моєї кунсткамери
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13.04.2023 19:05 Ответить
Що, і солдати навіть помитись не встигли?
Ну ти й дуримар ! 😂

А вот на виборах солдат-ветеран, побачивши в бюлетені Батька-Пороха, згадає як мився завдяки йому на фронті.

Все вірно робить Порох!
І зараз, для фронту, і на майбутнє для України...
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13.04.2023 16:57 Ответить
Да откуда этим писакам диванным понять что такое банька на передке... Когда по пояс в багнюке и сдираешь ее высохшую в блиндаже возле огня... И тут поры в пару открываются... ммм.
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13.04.2023 17:03 Ответить
+ 100!
по своїй службі в Сибіру знаю
там хвалити Богу передка не було, але на зимових навчаннях в "чістом полє" тиждень між банями фуфайки не знімали
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13.04.2023 17:16 Ответить
ЗЕбіло, ми живемо в країні в якій президент-єврей офіційний доларовий міліонер(!!!) Розкажи-но скільки він з власних коштів витратив на ЗСУ?!?!? Тільки не дуже бистро - буду записувати😡
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13.04.2023 16:58 Ответить
Поправочка. МУЛЬТИміліонер, як мінімум.
40 міліонів було вкрадено простим хлопцем з наріду, через Приват, ще до того, як мурдий наріТ захотів щоб його зробили ще раз.
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13.04.2023 17:08 Ответить
Ти тупий, чи так довбень по життю? Якби сталась така ситуація, то відразу було б стільки лайна
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13.04.2023 17:02 Ответить
Это тест на адекватность и на дибелизм. И далеко не все его проходят. Некоторые палятся первой-же фразой.
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13.04.2023 16:49 Ответить
ця "реклама" двигун торгівлі домоги ЗСУ і перемоги України.
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13.04.2023 16:54 Ответить
Вася, ты дебил?... Ок, спрошу по другому: почему, Вася, ты дебил? Вы все равно из одного офиса.
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13.04.2023 16:58 Ответить
Бери баню в руки і гайда на фронт, на "гастролі", дебіле!
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13.04.2023 17:00 Ответить
Святий Петро 👼
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13.04.2023 16:52 Ответить
Беріть вище!
Рівноапостольний !

І я не шуткую, враховуючи його заслуги перед Україною.
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13.04.2023 17:01 Ответить
Враховуючи те, що він здобув для Української церкви Томос!
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13.04.2023 20:33 Ответить
нет никакого сомнения, что это делает Порошенко... постоянно... так же как не удивляет антиукраинская деятельность янелохмнесорокдва, секретута дерьмака, падлюкина, депутатов...
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13.04.2023 17:00 Ответить
Коли прочитав назву статті то одразу зрозумів що це від Пороха була допомога.Бо тільки він такими об'ємами допомогає.Десь в цей час сидячи в углу ОПи гризе паркет від заздрощів і злоби на справжніх українців мерзенна зелена потвора...
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13.04.2023 17:14 Ответить
и я теж
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13.04.2023 17:49 Ответить
Люто плюсую!
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13.04.2023 18:40 Ответить
Хотів би знайти подібний репортаж із жлобами із Zeкоманди, однак точно не знайду. Це не їхня країна, їм на армію насрати.
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13.04.2023 17:25 Ответить
Диванним ЗЕ-воїнам не зрозуміти яке то щастя- хоча б тазик з водою.
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13.04.2023 17:26 Ответить
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13.04.2023 17:50 Ответить
Вчора перерахував Бірюкову на "Справу Громад" трохи бабла, щоб Пороха трохи розкуркулити.
А він вже бані повіз на фронт...
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13.04.2023 18:00 Ответить
Поясніть мені. Мова йшла про доплати військовим, а виявилось, що доплати прийняли для ДСНС і поліції! Якщо поліцейський у близкості до фронту - згоден, а якщо в тилу? З,явились хитродупі хлопчики, які кажуть нахрена ризикувати життям у ЗСУ, якщо за трохи меншу платню я буду кожну ніч спати на білих простинях. Причому у поліцію відбирають наймолодших створюючи конкуренцію ЗСУ!
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13.04.2023 18:02 Ответить
З ВСП та СБУ доплати й не знімали.
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13.04.2023 18:09 Ответить
а краще би піар з відосіком з бункера?
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13.04.2023 18:31 Ответить
Проте все ж є невелика рiзниця, Юсупова збирає грошi, а Порох вкладає 50% своiх. Тобто в данному випадку має право на "пiар".
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13.04.2023 18:42 Ответить
НА!!!!
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13.04.2023 18:52 Ответить
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13.04.2023 18:54 Ответить
І ТАКИХ ФОТО+ВІДЕО СОТНІ!!!!!

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13.04.2023 18:55 Ответить
На відміну від тебе, я не критикую Порошенка, а допомагаю разом з ним ЗСУ, так як являюся партійцем ЄС та членом "Справи Громад". Постійно доначу на бронеавтомобілі,шини до них, автотехніку, банно-пральні комплекси і т.п. І ... ти не повіриш, допомагаю також і через Юсупову.
Мені глибоко похер, як вони піаряться.Иоже після Перемоги будуть в одній партії, а може і конкурентами.
Питання, а як "піаряться" зєрмаки?! Ось це дійсно цікаво!
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13.04.2023 19:03 Ответить
"Мы пахали"(с) Только вы глубоко ошибаетесь... То что у вас отчисляется из зарплаты, не идет в отдельный "блок" на ЗСУ... Все в ОБЩИЙ бюджет, а потом по статьям... Так что ваши деньги вполне возможно идут вам же на соцвыплаты... Что вы там получаете? Как малоимущий?)
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13.04.2023 20:12 Ответить
А может ваши отчисления идут на ежедневные видосики от зе, но вы не возмущаетесь этому... А социалку вам платят другие.... Так что свое "мы пахали" оставьте себе, знаем, не сегодняшние... Еще и хватает наглости сравнивать обязательный платеж с добровольным...
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13.04.2023 20:15 Ответить
Юсуповій подібний піар ще більш потрібніший - для доведення того, що зібрані нею кощти належним чином були використані.
Наприклад, ЖЕКу ніколи піаритися за свою роботу; та й іони і не вміють. В результаті 99% квартиронаймачів впевнені, що "ЖЕК нічого не робить, тільки гроші збирає". І нікому не доведеш, що ота вся аварійна робота з-за мінімуму зібраних коштів (бо тариф в комунальному ЖЕКу "бажає кращого") - це по-суті подвиг на комунальному фронті.
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13.04.2023 19:03 Ответить
Нехай навiть так, але ж вам також нiхто не забороняє зробити такий самий "пiар".
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13.04.2023 18:39 Ответить
Щось не бачив, щоб зе-команда робила щось подiбне, а вони то на цьому ой як знаються. Мабуть не так "прибутково" та не так дiєво. Якщо будь хто саме таким чином буде намагатися збiльшити свою аудиторiю, тiльки обома руками "за".
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13.04.2023 18:53 Ответить
Что то не видно ваших возмущений за пиар за ВАШ счет))) А чужие деньги вы и посчитали и осудили)))
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13.04.2023 20:19 Ответить
Та ради Бога, товарищ Ужас, зберіть купу потрібної допомоги для наших хлопців на фронті та й піартесь на здоров"я!

Мені байдуже, що хтось там трохи попіариться, я радію з того , що наші хлопці на фронті зможуть бодай бруд з себе змити.
Яка це благодать, коли ти в таких умовах! Це дуже важливо.

Пороху тільки подяка. Він робить добре діло
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13.04.2023 18:49 Ответить
Так он уже ответил... С него берут налог на ЗСУ и он считает этого достаточно и он тоже этим помогает ЗСУ)
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13.04.2023 20:21 Ответить
Со всех берут налог, но некоторые помогают еще и кроме налога.
Спасибо им
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13.04.2023 20:36 Ответить
Это не пиар, а фото-отчеты. И абсолютно правильно делает. После уголовных дел от холуев Портнова, открытых на Пороха за помощь армии - теперь все только через фиксацию на камеру.
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13.04.2023 20:40 Ответить
Вже по одному заголовку я розумію, шо це про Гетьмана
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13.04.2023 18:37 Ответить
Хай зелені попіаряться, якщо ми побачимо як вони допомогають, аби це йшло на користь нашій армії

Але щось тихо як на кладовищі.

Їм ніколи, треба користуючись моментом,швиденько прибарахлятися, так щоб на майбутнє і внукам вистачило....
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13.04.2023 18:54 Ответить
Порошенко так прокоментував:

Петро Порошенко



У Чистий четвер на фронт треба приїжджати з правильними подарунками

Нашим легендарним десантникам привезли лазне-пральні комплекси. І не один чи два, а цілих п'ять, укомплектувавши всю бригаду лазнями. Хлопці неймовірно зраділи, а ще більше - зрадів комбат. Знаю його давно, ще з 2014 року як професіонала своєї справи. Саме він попросив нас захопити і шини - бо це розхідний матеріал, який завжди треба. А також потужну електроніку та рації.

Також заїхали до новоствореної бригади морської піхоти. Привезли хлопцям рації, електроніку, шини, два тентовані надійні DAFи та DAF із комплексом управління безпілотниками. Бо після отримання дозволу від Генштабу ми укомплектуємо морпіхів і залізними пташками Посейдон.

Коли ми готувалися до поїздки, я встиг поспати декілька годин, а Марина Порошенко - ні. Бо пекла Великодні паски для наших захисників. З любов'ю і вірою в нашу перемогу. Ну і звісно, вже традиційний «Київський торт» - бо для любителів солодкого серед військових не потрібна особлива подія чи свято)

А я ж вітаю усіх із Чистим четвергом - cвятом, коли наші військові будуть не тільки очищати тіло. Але і очищати українську землю від російської нечисті. Переможемо!

Подяка Вам, Петре Олексійовичу.
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14.04.2023 05:49 Ответить
 
 