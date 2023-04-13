Одной из бригад, которая проводит боевое слаживание на Юге, передали 5 грузовиков с мобильными банями, генераторы и радиостанции.. ФОТОрепортаж

Одной из бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое слаживание на южном направлении, передали 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах. Также генераторы, радиостанции, ретрансляторы, автошины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Лидер политсилы Петр Порошенко привез десантникам 5 бытовых комплексов.

По его словам, сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных Сил Украины, в том числе и финансовые. В то же время десантники, готовящиеся к жестоким боям с врагом, рассказали, что сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривень.

Пятый президент заметил: Верховная Рада приняла решение вернуть доплаты 30 тысяч гривен и урезать зарплаты госчиновникам. Говорит: это справедливо, а если, например, "прокурорские" хотят зарабатывать больше – пусть едут на передовую.

"Если воины, проводящие боевое слаживание, восстанавливающие боеспособность, на сегодняшний день перешли с 50 тысяч на 20 – это антиконституционно. С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные Силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", – добавил Порошенко.

По его словам, вместо того, чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию: "Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее не существует".

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