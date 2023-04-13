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Последствия обстрелов Херсонщины: двое гражданских погибли, еще два человека получили ранения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 13 апреля россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и Бериславского района. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Змиевка вражеский снаряд попал в школу, в результате чего погиб местный житель. Также в Херсоне мужчина, оказавшийся в эпицентре обстрела, получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По меньшей мере двое гражданских получили ранения, они госпитализированы. Вражеским огнем повреждены дома мирных жителей.

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Последствия обстрелов Херсонщины: двое гражданских погибли, еще два человека получили ранения 01
Последствия обстрелов Херсонщины: двое гражданских погибли, еще два человека получили ранения 02
Последствия обстрелов Херсонщины: двое гражданских погибли, еще два человека получили ранения 03
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13.04.2023 17:57 Ответить
 
 