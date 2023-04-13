Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей. ФОТО

В результате вражеских обстрелов Купянщины четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 13 апреля около 11:30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО с. Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших госпитализированы в больницу.

Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района - осколочное ранение получил 46-летний мирный житель.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).