Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате вражеских обстрелов Купянщины четверо мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 13 апреля около 11:30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО с. Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших госпитализированы в больницу.
Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района - осколочное ранение получил 46-летний мирный житель.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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мля, ребятки, а .... кто с бумажки с суворым .... "лицом" не прочитает текстик то?
ну я, бо просто буду "прикащывать = приговорювати - **** ******** русня вам *****"
А это говно - тупо "перекошено" мля, Клоун перекривил *****-Це?
ой, ну это же против пусина, так шо Ермак это круто
Ребят, вы *********?
Бутус не бань, я не кричу а просто ненавижу тварей. да ты и сам ненавидишь, вот даже Микрон.