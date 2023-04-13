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Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате вражеских обстрелов Купянщины четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей 01

По данным следствия, 13 апреля около 11:30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО с. Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших госпитализированы в больницу.

Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей 02

Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района - осколочное ранение получил 46-летний мирный житель.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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вот и туда бы Зелю, как Невзоров сказал - "перекошенное и бледное лицо" - вот туда бы тоже эту нашу ..... ой, да она просто не втекла и круто читает текстики.....

REALLYYYYYYYY&&&&&&&&&&&&&&&&&&???????????????????????????????

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мля, ребятки, а .... кто с бумажки с суворым .... "лицом" не прочитает текстик то?
ну я, бо просто буду "прикащывать = приговорювати - **** ******** русня вам *****"
А это говно - тупо "перекошено" мля, Клоун перекривил *****-Це?
ой, ну это же против пусина, так шо Ермак это круто

Ребят, вы *********?
Бутус не бань, я не кричу а просто ненавижу тварей. да ты и сам ненавидишь, вот даже Микрон.
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13.04.2023 19:07 Ответить
 
 