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Пассажирский автобус с украинцами перевернулся в Польше. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ивано-Франковск - Познань, в ночь на 13 апреля попал в ДТП на юго-западе Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пассажирский автобус с украинцами перевернулся в Польше 01

Автобус компании Flixbus, в котором находились 16 человек, съехал в ров и перевернулся, в результате чего трое граждан Украины получили травмы и их отвезли в больницу.

В полиции сообщили, что информация о ДТП была получена около шести утра (по киевскому времени). Авария произошла на дороге национального значения №73 в Елжбецине.

Пассажирский автобус с украинцами перевернулся в Польше 02

Вероятной причиной ДТП было желание водителя избежать столкновения с косулей, в то время перебегавшей дорогу. Но он съехал с дороги и автобус перекинулся. В результате несколько человек получили легкие травмы, трех человек отвезли в больницу.

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Пассажирский автобус с украинцами перевернулся в Польше 03

Отмечается, что оба водителя автобуса были трезвыми.
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Досить вже демотиваторів, дивимось як кладуть вагнерів у Бахмуті наші козаки!!

https://t.me/voynareal/56640
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13.04.2023 20:31 Ответить
и тут красивое...)))
https://t.me/ukrinformator/35362
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13.04.2023 21:11 Ответить
шикарно))
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13.04.2023 21:18 Ответить
Наверно ,пьян и не понял ..... кто прилетела ..?
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14.04.2023 01:56 Ответить
Це не ті що на московію щерез Польщу шастають?
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13.04.2023 21:14 Ответить
Flixbus не їздить до кацапії.
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13.04.2023 21:36 Ответить
Во всех правилах написано: " Если живность на дороге просто тормози и не вздумай пытаться объехать, иначе живность не пострадает, а себя или людей убъешь".
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01.05.2023 14:09 Ответить
 
 