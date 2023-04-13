Пассажирский автобус с украинцами перевернулся в Польше. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ивано-Франковск - Познань, в ночь на 13 апреля попал в ДТП на юго-западе Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Автобус компании Flixbus, в котором находились 16 человек, съехал в ров и перевернулся, в результате чего трое граждан Украины получили травмы и их отвезли в больницу.
В полиции сообщили, что информация о ДТП была получена около шести утра (по киевскому времени). Авария произошла на дороге национального значения №73 в Елжбецине.
Вероятной причиной ДТП было желание водителя избежать столкновения с косулей, в то время перебегавшей дорогу. Но он съехал с дороги и автобус перекинулся. В результате несколько человек получили легкие травмы, трех человек отвезли в больницу.
Отмечается, что оба водителя автобуса были трезвыми.
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