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Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

По данным The New York Times, подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона Джека Тейшейру удалось идентифицировать с помощью деталей интерьера его кухни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

21-летний военный разведывательного крыла Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс Джон Тейшейра фотографировал секретные документы на своей кухне, впоследствии "слил" фотографии в сеть.

Гранитную столешницу с характерным узором и белую напольную плитку можно увидеть на фотографиях некоторых "сливов" секретных документов. Такой же декор интерьера можно найти на фотографиях семейного дома, размещенных в ынтернете одним из самых близких родственников военнослужащего Тейшейры.

Подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times 01

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Издание отмечает, что онлайн-друзья американского военного якобы не знали его имени, однако его разоблачили именно с помощью фотографий.

Подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times 02

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".
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Топ комментарии
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14.04.2023 00:06
+35
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13.04.2023 23:52
+22
Я так розумію, що доступу до надсекретних документів Пентагону, мають настільки багато службовців, що тільки по інтер'єру кухні можна було викрити. Ні, ну розумію, там кловани.., татарови.., єрмаки.., но Пентагон???!!!
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13.04.2023 23:25
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А все дуже просто, тому що в результаті розслідування саме головне не вийти на самих себе. От і імітація бурхливої діяльності, типу "на сумщині знайшли схрон із ************", а на фото ... .
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15.04.2023 11:33 Ответить
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