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СБУ (18658) Сумская область (1832) ФСБ (1860)

Очередного агента ФСБ задержали в Сумской области, он искал "слабые места" на украинско-российской границе, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Задержан очередной информатор ФСБ РФ, который передавал врагу координаты мест дислокации военных подразделений ВСУ на Сумщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Им оказался местный житель, которого российская спецслужба вовлекла в негласное сотрудничество еще до начала полномасштабного вторжения. Мужчину завербовали во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ.

"После 24 февраля прошлого года фигурант получил задачу от врага: собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины. В первую очередь врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских защитников на территории Сумской области. Для сбора информации российский агент объезжал населенные пункты Сумщины на собственном автомобиле", - сообщили в спецслужбе.

Очередного агента ФСБ задержали в Сумской области, он искал слабые места на украинско-российской границе, - СБУ 01

Во время таких поездок он встречался с местными жителями, у которых под видом разговоров по бытовым темам расспрашивал о присутствии украинских военных в пограничных зонах. После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и указывал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи ФСБ. Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат одного из мессенджеров.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания. По результатам обысков у фигуранта изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным в пользу оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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Очередного агента ФСБ задержали в Сумской области, он искал слабые места на украинско-российской границе, - СБУ 02
Очередного агента ФСБ задержали в Сумской области, он искал слабые места на украинско-российской границе, - СБУ 03
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и как нашел?пускай повисит привязаным за шею на самой высокой гиляке,там обзор получше)
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14.04.2023 10:38 Ответить
Ще одне питання. А чому мої дописи про рекламу на сайті цензора про браузер ОПЕРА (щодо причетності його до ФСБ!!!) видалений
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14.04.2023 10:55 Ответить
реклама - ето святоє
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15.04.2023 10:15 Ответить
Дайте мені потримати його за горло! А скільки ще такої мерзоти не впіймано!
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14.04.2023 12:08 Ответить
 
 