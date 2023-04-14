Ткаченко назначил Остапенко и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". ФОТО

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Максима Остапенко новым и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

Максим Остапенко - бывший глава Национального заповедника "Хортица". Максим Остапенко является специалистом в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. С начала полномасштабного вторг стал в ряды ВСУ, сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты", - говорится в сообщении министерства.

Остапенко также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, сохранения отечественного культурного наследия. Кандидатскую диссертацию защитил на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

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