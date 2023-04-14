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Лавра (413) назначение (2047) Ткаченко Александр (429)

Ткаченко назначил Остапенко и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Максима Остапенко новым и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

Максим Остапенко - бывший глава Национального заповедника "Хортица". Максим Остапенко является специалистом в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. С начала полномасштабного вторг стал в ряды ВСУ, сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты", - говорится в сообщении министерства.

Остапенко также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, сохранения отечественного культурного наследия. Кандидатскую диссертацию защитил на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

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Ткаченко назначил Остапенко и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра 01
Ткаченко назначил Остапенко и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра 02
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а шеврона AZOV немає
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14.04.2023 11:52 Ответить
Нарешті Лавра українська.
На Великодень планую бути в нашій святині,останній раз відвідувала років 30 назад.
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14.04.2023 11:57 Ответить
Туди треба замом людину з юридичною освітою та з досвідом
по боротьбі з організованою злочинностю. А просто-- контрика.
Хай наведе порядок згідно військового стану в країні.
Все промосковське шобло до табору.
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14.04.2023 12:12 Ответить
Остапенко - нормальний дядько.коли йому рибак приніс меч Святослава - то ця безцінна річ стала власністю держави завдяки іменно Остапенку.
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14.04.2023 15:44 Ответить
Сподіваюсь, Остапенко стане гарним гендиректором, бо попередній мутний тип кегебешного розливу з генеральськими погонами був явно на дотаціях паші-мерседеса.
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14.04.2023 17:42 Ответить
 
 