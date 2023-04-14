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В Киевской области затопило переправу в Иванков. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В поселке Иванков Киевской области размыло дамбу местного пруда. Вода затопила улицы населенного пункта и временную переправу в поселок.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, дамбу местного пруда размыло из-за продолжительных осадков. Вода затопила улицы поселка и временную переправу.
"Сейчас объезд в Иванкову осуществляется через село Кухари", - написал Небитов.
Он добавил, что полиция на месте помогает преодолеть последствия стихийного бедствия.
В Киевской областной военной администрации добавили, что мост в Иванкове закрыт для любого транспорта.
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Демусика Вредная
показать весь комментарий14.04.2023 12:38 Ответить Мне нравится 2
Liya d21d54a3
показать весь комментарий14.04.2023 12:45 Ответить Мне нравится 2
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