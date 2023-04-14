РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6902 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
6 353 3
Киевская область (3537) мост (1002) подтопление (149) Небытов (142)

В Киевской области затопило переправу в Иванков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В поселке Иванков Киевской области размыло дамбу местного пруда. Вода затопила улицы населенного пункта и временную переправу в поселок.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, дамбу местного пруда размыло из-за продолжительных осадков. Вода затопила улицы поселка и временную переправу.

"Сейчас объезд в Иванкову осуществляется через село Кухари", - написал Небитов.

Он добавил, что полиция на месте помогает преодолеть последствия стихийного бедствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Река Днепр может подтопить участки в Киевской области, - гидрометцентр. ФОТО

В Киевской областной военной администрации добавили, что мост в Иванкове закрыт для любого транспорта.

В Киевской области затопило переправу в Иванков 01
В Киевской области затопило переправу в Иванков 02
В Киевской области затопило переправу в Иванков 03
В Киевской области затопило переправу в Иванков 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дамбу местного пруда размыло из-за продолжительного воровства песка предназначеного для подсыпки и укрепления этой самой дамбы. (Перехваченую запись СБУ опублекует позже)
показать весь комментарий
14.04.2023 12:38 Ответить
Нарешті перестали замовчувати цю тему. Вода з зими стоїть високо, а зима була майже без снігу. Вже затопило і столицю, грунтові води піднялись, приватні ділянки затоплені. Нижче по руслу, навколо Дніпра(міста) все підтоплене, то де воду не скидають на Дніпрогесі чи Каховській? Там гоблін каже, що канали ще не готові для краденої води, то може тому і не спускають?
показать весь комментарий
14.04.2023 12:45 Ответить
 
 