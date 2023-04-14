В Кременчуге простились со снайпером "Волков Да Винчи" Артемом Березнюком. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Кременчуге Полтавской области простились с бойцом 67-й отдельной механизированной бригады 1-го батальона "Волки Да Винчи" 34-летним Артемом Березнюком.
Об этом сообщает "Кременчугская газета", передает Цензор.НЕТ.
Артём Березнюк был призван на военную службу во время мобилизации 15 ноября 2022 года. Служил солдатом, стрелком-снайпером в воинской части А-4123.
9 апреля 2023 Артем Березнюк погиб во время защиты Украины, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Хромово Донецкой области. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.
До войны активно занимался кикбоксингом. Неоднократно являлся чемпионом города и области. У Артема Березнюка остались родители, жена и дочь.
Прощание с героем проходило в Городском дворце культуры. Панихиду отслужили в Свято-Николаевском соборе. Похоронили Артема Березнюка на Аллее Героев Свиштовского кладбища рядом с другими защитниками Украины.
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