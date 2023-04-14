На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян. ФОТО

В борьбе за Украину на фронте погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Артур Асадов. Его отец воевал на стороне россиян.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, о гибели воина сообщил в Facebook режиссер Любомир Левицкий.

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие… Артур мы твои должники", - написал Левицкий.

Известно, что отец Артура воевал против него на стороне России. Защитник рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.

Артур не хотел, чтобы в случае его смерти ему присудили звание Героя Украины. Вот, что он писал в своем Instagram по этому поводу.

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"Если я вдруг погибну на войне (я не собираюсь, но вдруг). Я хочу вас всех попросить, не создавать петицию о присвоении мне Героя Украины!! Я не хочу никого оскорблять, понимаю, что это очень тонкая тема. Все кто на поле боя, все герои!! Но вы должны понять, что отличие Герой Украины, это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне, это не героический поступок", - писал Артур.

Как отмечается, Артур Асадов был командиром роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь". Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны он работал в Ukrainian Film Division.

В переписке отец не верил, что Артур находился в Изюме Харьковской области и считал, что "у каждого своя правда".



