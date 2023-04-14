На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В борьбе за Украину на фронте погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Артур Асадов. Его отец воевал на стороне россиян.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, о гибели воина сообщил в Facebook режиссер Любомир Левицкий.
"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие… Артур мы твои должники", - написал Левицкий.
Известно, что отец Артура воевал против него на стороне России. Защитник рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.
Артур не хотел, чтобы в случае его смерти ему присудили звание Героя Украины. Вот, что он писал в своем Instagram по этому поводу.
"Если я вдруг погибну на войне (я не собираюсь, но вдруг). Я хочу вас всех попросить, не создавать петицию о присвоении мне Героя Украины!! Я не хочу никого оскорблять, понимаю, что это очень тонкая тема. Все кто на поле боя, все герои!! Но вы должны понять, что отличие Герой Украины, это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне, это не героический поступок", - писал Артур.
Как отмечается, Артур Асадов был командиром роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь". Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны он работал в Ukrainian Film Division.
В переписке отец не верил, что Артур находился в Изюме Харьковской области и считал, что "у каждого своя правда".
Пожалуйста, подождите...
А в тебе яка правда ?
Слава Герою! Світле обличчя в хлопця. Стаю на коліна.. Спочивай у мирі, Герой!
Закінчиться війна і хто залишиться? Самі люмпени, яких буде водити по колу Зелений вожак...
Вічна пам'ять!!!
Ти однозначно герой😥
Про нього варто зняти фільм, це доля з нелегких, воювати проти ворогів серед яких рідний батько
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Захоплювати можуть тільки окупанти,а наші воїни звільняють або деокупують.Редакторам цензорам треба деколи перевіряти що вони перепощують.
Например, захватили ВОП... ОН же на Нашей земле , и по твоей логике нужно ВОП освободить? ))
Это всё лирика...
согласен на 100000% !
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
Это жесть.... Просто жесть... Если жив его отец - хочу ему пожелать: "Живи долго, Эфиальт"...
Ще один Герой.
Світла тобі пам'ять, Воїне.
Дуже боляче.