РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7029 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
49 733 40
военнослужащие (5634) потери (3855)

На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В борьбе за Украину на фронте погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Артур Асадов. Его отец воевал на стороне россиян.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, о гибели воина сообщил в Facebook режиссер Любомир Левицкий.

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие… Артур мы твои должники", - написал Левицкий.

Известно, что отец Артура воевал против него на стороне России. Защитник рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.

Артур не хотел, чтобы в случае его смерти ему присудили звание Героя Украины. Вот, что он писал в своем Instagram по этому поводу.

Читайте также: Тела еще 82 погибших защитников вернула Украина

"Если я вдруг погибну на войне (я не собираюсь, но вдруг). Я хочу вас всех попросить, не создавать петицию о присвоении мне Героя Украины!! Я не хочу никого оскорблять, понимаю, что это очень тонкая тема. Все кто на поле боя, все герои!! Но вы должны понять, что отличие Герой Украины, это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне, это не героический поступок", - писал Артур.

Как отмечается, Артур Асадов был командиром роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь". Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны он работал в Ukrainian Film Division.

На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона Карпатская Сечь Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян 01

В переписке отец не верил, что Артур находился в Изюме Харьковской области и считал, что "у каждого своя правда".

На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона Карпатская Сечь Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян 02
На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона Карпатская Сечь Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
хай тепер той "батько" до кінця днів усвідомлює що він вбив власного сина!
Слава Герою! Світле обличчя в хлопця. Стаю на коліна.. Спочивай у мирі, Герой!
показать весь комментарий
14.04.2023 14:29
+21
Ні. Це добро в особі сина воює зі злом в особі батька. І пох#й тут на родинні зв'язки.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:35
+17
Той випадок коли діти розумніші за батьків.
Вічна пам'ять!!!
Ти однозначно герой😥
показать весь комментарий
14.04.2023 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо ....?
А в тебе яка правда ?
показать весь комментарий
14.04.2023 14:15 Ответить
Та, що зараз по 427.00 руб за мінімальний підписний період.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:18 Ответить
Але ж ви більше за батька переживаєте.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:24 Ответить
Ні. Це добро в особі сина воює зі злом в особі батька. І пох#й тут на родинні зв'язки.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:35 Ответить
То закомплексовані ватна мерзота, котра ховається під ніком і ср на українських ресурсах.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:41 Ответить
завтра підеш з пасочками в до гундяєвської сатанинської секти? Вгадав твою "правду"?
показать весь комментарий
14.04.2023 14:50 Ответить
..якщо насправді правда, то вона - одна єдина.. варіанти - це для хитрожопих маніпуляторів, поводирів баранів
показать весь комментарий
14.04.2023 14:16 Ответить
Аргумент тих, у кого немає інших аргументів.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:20 Ответить
у людини правда одна, а у дебіла декілька
показать весь комментарий
14.04.2023 14:23 Ответить
Правда вона одна.
показать весь комментарий
14.04.2023 14:29 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 14:24 Ответить
хай тепер той "батько" до кінця днів усвідомлює що він вбив власного сина!
Слава Герою! Світле обличчя в хлопця. Стаю на коліна.. Спочивай у мирі, Герой!
показать весь комментарий
14.04.2023 14:29 Ответить
Припозднились. Специально посмотрел. 4 дня назад об этом писали Главред, Обозреватель, 24тв..
показать весь комментарий
14.04.2023 14:32 Ответить
Тот случай когда батя гандон
показать весь комментарий
14.04.2023 14:36 Ответить
Він якраз заслуговує на нагороду "Герой України",а ось та паскуда Богуслаєв -Ні!
показать весь комментарий
14.04.2023 14:37 Ответить
От до чого привело правління протягом більше як 20- ти років на росії скажено- їб@нутого чекіста і його шобли
показать весь комментарий
14.04.2023 14:42 Ответить
Вічна пам'ять!
Закінчиться війна і хто залишиться? Самі люмпени, яких буде водити по колу Зелений вожак...
показать весь комментарий
14.04.2023 14:59 Ответить
Той випадок коли діти розумніші за батьків.
Вічна пам'ять!!!
Ти однозначно герой😥
показать весь комментарий
14.04.2023 15:02 Ответить
Здається це вже друга смерть комбата у Каратській Січі. Сум...
показать весь комментарий
14.04.2023 15:07 Ответить
Вічна повага і подяка Артуру Асадову
Про нього варто зняти фільм, це доля з нелегких, воювати проти ворогів серед яких рідний батько
показать весь комментарий
14.04.2023 15:53 Ответить
R I P 😰
показать весь комментарий
14.04.2023 15:58 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:11 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
14.04.2023 16:41 Ответить
Його рота була серед десантно-штурмових підрозділів, які брали участь у захопленні Ізюму під час контрнаступу

Захоплювати можуть тільки окупанти,а наші воїни звільняють або деокупують.Редакторам цензорам треба деколи перевіряти що вони перепощують.
показать весь комментарий
14.04.2023 17:35 Ответить
Это тонкость, котора ничего не меняет по сути....
Например, захватили ВОП... ОН же на Нашей земле , и по твоей логике нужно ВОП освободить? ))
Это всё лирика...
показать весь комментарий
14.04.2023 18:40 Ответить
Саме так.Окопи противника не захоплюють,а звільняють від ворожих груп,вибивають,відвойовують ітд.Захоплювати ЗСУ зможуть тільки тоді коли переступлять кордон рашки.І це ніякі не тонкощі,а реальна понятійна термінологія,якої потрібно дотримуватися.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:58 Ответить
"Умереть на войне, это не героический поступок "
согласен на 100000% !
показать весь комментарий
14.04.2023 18:38 Ответить
сын вырос Человеком, а отец остался говном. Пусть теперь своего путина в зад расцелует, он же дороже сына, не так ли. Дороже морали и совести. "Своя правда". Какая к черту правда у убийц, насильников и оккупантов?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:16 Ответить
" у захопленні Ізюму" чи визволенні, цензор?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:41 Ответить
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

показать весь комментарий
14.04.2023 20:45 Ответить
Знав Артура особисто. Він - Герой України!
показать весь комментарий
14.04.2023 22:48 Ответить
Співчуття .
показать весь комментарий
17.04.2023 13:04 Ответить
Вечная Память Герою!

Это жесть.... Просто жесть... Если жив его отец - хочу ему пожелать: "Живи долго, Эфиальт"...
показать весь комментарий
14.04.2023 23:01 Ответить
Бракує слів ...

Ще один Герой.

Світла тобі пам'ять, Воїне.

Дуже боляче.
показать весь комментарий
15.04.2023 01:44 Ответить
 
 