РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7227 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
8 546 62
Одесская область (3102) таможня (1916) антиквариат (84)

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 01

Во время осмотра автомобиля в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней части музыкального инструмента - надпись "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENSIS FACIBAT ANNO 1742".

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 02
Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схема по ввозу незадекларированных наличных раскрыта на Одесской таможне, - СБУ. ФОТО

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 04

В футляре находились также смычки и набор струн. Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось.

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 05

По протоколу о нарушении таможенных правил, составленном одесскими таможенниками по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычек и набор струн изъят. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд.

Также читайте: Россия атаковала Одесскую область из истребителей: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
14.04.2023 18:01
+10
якщо це - скрипка Страдіварі, то я - барабан Гварнері
показать весь комментарий
14.04.2023 18:10
+8
піздьож. Це німецька копія які масово виготовляли в середені 19 століття. Якісні річ. І теж коштують не дешево, десь в районі 2 тисяч баксів але не зрівнятися зі справжнім Страдіварі., які всі обліковані і відомо де і у кого знаходяться. Моїй дитині її прадід передав у спадок таку ж. І шо це? Ми не можемо вивезти нашу річ туди куди хочемо? більш дебільного ставлення до особистого майна немає в жодній країні.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
думаю тепер самі будуть грати Шопена і Баха
показать весь комментарий
14.04.2023 17:59 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 18:01 Ответить
якщо це - скрипка Страдіварі, то я - барабан Гварнері
показать весь комментарий
14.04.2023 18:10 Ответить
Митники пітараси! Через кордон вивезено сотні тисяч тон зерна, з яких держава недоотримала прибутків еа мільйони, то вони їх не побачили, зате героїчно обнаружили італійський мотлох 300 річної давності!
показать весь комментарий
14.04.2023 18:06 Ответить
1 на зерні втрати не мільйони а вже перевищили мільярд
2 300 річним мотлохом назвати скрипку Страдіварі, це супер зашквар
показать весь комментарий
14.04.2023 18:16 Ответить
так зерно вивозили не приховуючи і декларуючи, з документами,
показать весь комментарий
14.04.2023 18:22 Ответить
піздьож. Це німецька копія які масово виготовляли в середені 19 століття. Якісні річ. І теж коштують не дешево, десь в районі 2 тисяч баксів але не зрівнятися зі справжнім Страдіварі., які всі обліковані і відомо де і у кого знаходяться. Моїй дитині її прадід передав у спадок таку ж. І шо це? Ми не можемо вивезти нашу річ туди куди хочемо? більш дебільного ставлення до особистого майна немає в жодній країні.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:07 Ответить
можна, але треба дозвіл отримати, так у більшості країн. бери дозвіл і вивозь, чи продавай, але закони дотримуйся.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:23 Ответить
у кого брати дозвіл? на власну річ? оксюморон
показать весь комментарий
14.04.2023 19:26 Ответить
оксюморон, твоя тупість і існування по цей день.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:28 Ответить
чому носії тупих ніків особливо часто визначаються рівнем культури який можна співставити з рівнем плінтусу?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:09 Ответить
носію тупого ніку, мені теж за тебе прикро.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:21 Ответить
Не говори ерунды.

Ввоз и вывоз культурных ценностей через таможенную границу Украины

Согласно статье 561 Таможенного кодекса Украины органы доходов и сборов осуществляют контроль за перемещением культурных ценностей через таможенную границу Украины во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Такой контроль в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется органами доходов и сборов в форме предварительного документального контроля в порядке, который утверждается Кабинетом Министров Украины.

Отношения, связанные с вывозом культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины, регулируются Законом Украины от 21.09.99 №1068 - XIV "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей". В соответствии со статьей 11 Закона: заявленные к вывозу культурные ценности подлежат обязательной государственной экспертизе.

Свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей является основанием для пропуска указанных в нем культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины. Вывоз культурных ценностей без этого свидетельства запрещается.

Поэтому, для того, чтобы вывезти любую культурную ценность за пределы таможенной границы Украины необходимо:
оформить право собственности на предмет (договор дарения, купли-продажи, наследство и др.) - от 1 до 7 дней;провести государственную экспертизу предмета - от 7 до 90 дней;получить свидетельство на право вывоза предмета - от 1 до 30 дней;при необходимости, провести таможенное оформление предмета - от 1 до 5 дней.

Если Вы считаете, что определенная вещь не является культурной ценностью, но есть основания полагать, что могут возникнуть осложнения при прохождении таможенного контроля, то необходимо получить справку в той же Орган контроля за перемещением культурных ценностей, что объект культурного назначения не является культурной ценностью.
показать весь комментарий
15.04.2023 10:18 Ответить
Який дозвіл? У кого? Чого я на власну річ дозвіл маю брати? Ти коли небудь брав дозві на щось у Мінкульту. Дешевше її спалити перед митницею на камери журналістів. Бо я її можу спалити, розтрощити сокирою, але вивезти не можу.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:27 Ответить
консультації платні
показать весь комментарий
14.04.2023 22:22 Ответить
декларуйте і вивозьте
показать весь комментарий
14.04.2023 18:24 Ответить
Все вещи, которым больше 150 лет, "подозреваются" в том, что они являются культурной ценностью. Делаете экспертизу, если не культурная ценность, то можете вывезти. Если культурная ценность, то при наличии страховки и гарантий возврата тоже можете вывезти. Так во всех странах (по крайней мере в Европе).
показать весь комментарий
14.04.2023 21:05 Ответить
Немає в Європі такого дебільного і совкового поняття як "культурна цінність" . Це плід радянських чинуш-довбойобів 70-х років. Ви навіть на англійську не зможете перекласти словосполучення "культурна цінність" Там є поняття "потрібна ця річ музеям країни чи ні" І якщо жоден музей не дає певної суми на аукціоні то така "культурна цінність нахерін нікому не потрібна. А не так як у нас : будь який довбйоб на кордоні може назвати будь яку річ старшу за 50 років "культурною цінністю" але як до справ то жодне музей не дасть за жменю царських мідяків і 100 гривень, хоча вперто будуть називати то "культ цінністю" а ти маєш доводити що річ яка не вартує ікількасот гривень не є "культцінністю". І ще є довбойоби які тут на цензорі підтримуть і вписуються за інших довбйобів які тероризуть власників старих речей дебільно-совковим поняттям "культурна цінність".
показать весь комментарий
15.04.2023 21:18 Ответить
А может на Малой Арнаутской клепают? С 19 века и по сей день?
показать весь комментарий
14.04.2023 21:25 Ответить
Майстри з молдаванки знають, які скрипки треба виготовляти...
Вони якось золоту корону скифів зробили, та її купив Лувр.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:08 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 18:10 Ответить
Не поділився.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:10 Ответить
Чим там ділитися? Таких " посмертних Страдіварі" ( бо майстер помер у 1737 році) у Німеччині продають по 50 євро штука на барахолках.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:12 Ответить
детский сад таких скрипок полным полно и цена ей 300 баксов...
показать весь комментарий
14.04.2023 18:11 Ответить
ну на пунктах пропуску нема експертів, вилучили - і на експертизу

а журналісти зароблять на переглядах набагато більше ніж коштувала б справжня скрипка (бо 1742 це п'ять років по смерті майстра і в самому дорожчому варіанті це поробка його сина)
показать весь комментарий
14.04.2023 18:23 Ответить
Лямов 10 долларов. А может и больше.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:12 Ответить
Страдіварі помер в 37 році.
Ця штука коштує 500-700 баксів, а якщо раптом це старовинна копія від справжніх майстрів - ну до 50к може
експерти скажуть
показать весь комментарий
14.04.2023 18:18 Ответить
Це звичайна фабричка або артелька із паперовим етикетом виробництва Німеччина чи Польша кінець 19 ст. Вартість 300-500 у.е. Звичайно що прикордонники не експерти, але робити з цього новину - смішно.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:50 Ответить
Виробництво копій скрипок Страдіварі було налагоджено в Європі в ХІХ столітті. А от оригіналів сьогодні в світі існує приблизно 650 штук. Окрім цього ще близько 35 віолончелей, 11 альтів та лише одна арфа. За даними директора Європейського відділення Міжнародного товариства «Страдіварі» Едуарда Вольфсона офіційно в Україні не було і немає жодної скрипки Страдіварі. Але є кілька копій його скрипок, виконаних учнями великого італійського майстра. Все інше - так звані чеські підробки.
Наскільки мені відомо, є лише один український скрипаль, (найвідоміший на Заході але не в нас), який грає на скрипці Страдіварі, звати його Валерій Соколов.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:21 Ответить
Таке продавалося і продається задешево.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:27 Ответить
Одеські митники такими скрипками уху розмішують!
Вони стільки вкрали, що можуть всього Страдіварі скупити!
А ви-якась скрипка в багажнику з написом не виїхала за кордон!
Дайте ім талони на повидло!
Самим не смішно?
показать весь комментарий
14.04.2023 18:40 Ответить
В этом помидоре жил и работал герой Украины, биологический воин Слизняк, семейства брюхоногих, убивший генномодифицированным набором боевых экскрементов 150 российских оккупантов, приготовивших салат из этого помидора.

показать весь комментарий
14.04.2023 18:43 Ответить
Це не Страдіварі ! Це копія виготовлена в 19 столітті , таких копій було дуже багато . Тут стаття
https://www.benningviolins.com/the-stradivarius-violin-label-what-it-means.html
показать весь комментарий
14.04.2023 18:45 Ответить
*****...
Цих скрипок у світі - по пальцям перерахувати можна!
Музеї, чи де там ця скрипка була, що, взагалі нізачим вгледіти неможуть???
3/14здець...
показать весь комментарий
14.04.2023 19:00 Ответить
Якщо Страдіварі виготовив ,з тих які ще залишились в світі приблизно 650 ,то в кого стільки пальців ?...Але це копія і затримали її для резонансу...Всі оригінали комусь належать і їх неможливо просто так продати..
показать весь комментарий
14.04.2023 19:34 Ответить
Хмм, ніколиб не подумав...
Думав їх штук п'ять-сім максимум...
показать весь комментарий
14.04.2023 23:43 Ответить
Я так понимаю, шо эти скрипки Страдивари делал с "открытой датой" изготовления год 17...2
Умер он в 1737-м. А там вроде таможенники проставили 1742?
показать весь комментарий
14.04.2023 19:26 Ответить
Одну затримали коли наступний громадянин у черзі перевіз дві.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:45 Ответить
Блин, сорвали гастролю артисту! а себя видать проплатил выезд, а на скрипку денег не осталось... Хотя бы смычек мужику оставили, экспроприаторы!!!
показать весь комментарий
14.04.2023 20:23 Ответить
Тю, скрипка Страдивари, а пишут так вроде гитара Леса Пола))
показать весь комментарий
14.04.2023 21:09 Ответить
Та прям "Візит до Мінотавра"
показать весь комментарий
14.04.2023 21:47 Ответить
Ігорь Пономарьов, як би зараз кацапську мразоту ми не зневажали,але фільм " Візит до Мінотавра ' то шедевр,на мій погляд.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:16 Ответить
Звісно - брати Вайнери
показать весь комментарий
14.04.2023 22:19 Ответить
Всі екземпляри - відомі. І кожне їх переміщення - фіксується.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:50 Ответить
А барабани Гварнері для чисто крутих пацанів хоч точно залишилися?
показать весь комментарий
14.04.2023 21:57 Ответить
Не залишились. Тільки балалайка Моцарта.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:58 Ответить
Ігорь Пономарьов - дуже вдячний,матиму наувазі!
показать весь комментарий
14.04.2023 22:06 Ответить
І гармошка Паганіні. Справжня.
Була така історія, - Паганіні був такий віртуоз - зміг виконати мелодію на одній струні. Бо його вороги інші порвали.
Звісно - дворядна гармошка з однією клавішею.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:15 Ответить
Дякую за тонкий гумор, Ігорь Пономарьов!
показать весь комментарий
14.04.2023 22:19 Ответить
До речі - про Паганіні - це ходила така легенда. Не знаю наскільки правда.
- правда. Любопытно, что на дне рождения Наполеона Паганини удалось исполнить композицию на скрипке с одной струной. К слову, это он снова сделал на спор.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:23 Ответить
Не знаю... В ті часи майстри струн ( саме струн) вміли з сухожилів тварин робити речі,технологія яких до сих пір не розгадана... Про сам корпус інструменту то інша мова.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:35 Ответить
Головна таємниця звучання була в багатошаровості. Підбору деревини та суміші лаків.
показать весь комментарий
14.04.2023 23:10 Ответить
Страдіварі вже як папа Карло на звук визначав - яка заготовка піде на інструмент.
Секрет лаку, суміш - не передав.
показать весь комментарий
14.04.2023 23:12 Ответить
або в Одесі ще не всі майстри померли , або митники таки лоханулись
показать весь комментарий
14.04.2023 23:14 Ответить
Гарно.,.що митники розуміють латинь...та повідомлені про Страдіварі....бо перетинань кордон йому не дозволено.....але мільйони доларів....які наші недоношені або переношені патріоти через все та всіх що покидьками залишали нашу неньку Україну....перевозили через митницю...чогось не звітують....та не кажуть що затримали стравірі на сотні тисяч доларів у футляру з під Страдіварі...де скрипочки і нема....бо як гарно було Страдіварі продати на потреби зсу ....він б порадував ся що....що грошики на МИР... Та СВОБОДУ
показать весь комментарий
14.04.2023 23:29 Ответить
Так называемая "КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ" - это чушь собачья (совковая), у каждой вещи есть СОБСТВЕННИК, единственной задачей государства должно быть выяснение, не явлется ли вещь УКРАДЕНОЙ, а СОБСТВЕННИК должен иметь полные права на свою собственность (хоть прилюдно уничтожить - на то его право)!
показать весь комментарий
15.04.2023 09:43 Ответить
Ввоз и вывоз культурных ценностей через таможенную границу Украины

11111 Рейтинг 4.60 (10 Голоса(ов))

Согласно статье 561 Таможенного кодекса Украины органы доходов и сборов осуществляют контроль за перемещением культурных ценностей через таможенную границу Украины во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Такой контроль в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется органами доходов и сборов в форме предварительного документального контроля в порядке, который утверждается Кабинетом Министров Украины.

Отношения, связанные с вывозом культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины, регулируются Законом Украины от 21.09.99 №1068 - XIV "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей". В соответствии со статьей 11 Закона: заявленные к вывозу культурные ценности подлежат обязательной государственной экспертизе.

Свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей является основанием для пропуска указанных в нем культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины. Вывоз культурных ценностей без этого свидетельства запрещается.

Поэтому, для того, чтобы вывезти любую культурную ценность за пределы таможенной границы Украины необходимо:
оформить право собственности на предмет (договор дарения, купли-продажи, наследство и др.) - от 1 до 7 дней;провести государственную экспертизу предмета - от 7 до 90 дней;получить свидетельство на право вывоза предмета - от 1 до 30 дней;при необходимости, провести таможенное оформление предмета - от 1 до 5 дней.

Если Вы считаете, что определенная вещь не является культурной ценностью, но есть основания полагать, что могут возникнуть осложнения при прохождении таможенного контроля, то необходимо получить справку в той же Орган контроля за перемещением культурных ценностей, что объект культурного назначения не является культурной ценностью.
показать весь комментарий
15.04.2023 10:20 Ответить
Что такое культурные ценности?

Культурные ценности - объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воссозданию и охране в соответствии с законодательством Украины, а именно:

Показать

Семейные ценности - культурные ценности, которые имеют характер личных или семейных предметов. Согласно законодательству Украины культурными ценностями Украины являются:

Показать

Возвращению в Украину подлежат:
культурные ценности, незаконно вывезенные с территории Украины;культурные ценности, эвакуированные с территории Украины во время войн и вооруженных конфликтов и не возвращенные назад;культурные ценности, временно вывезенные с территории Украины и не возвращены в Украину.

Культурные ценности, которые находятся за пределами Украины на законных основаниях, могут быть возвращены путем заключения договора купли-продажи с владельцем культурных ценностей, обмена их на взаимовыгодных условиях или получения в подарок.

Культурные ценности, которые на законных основаниях находятся в собственности физических или юридических лиц Украины, но происхождение, которых связано с историей и культурой других государств, могут быть возвращены в эти государства путем заключения договора купли-продажи с владельцем культурных ценностей, обмена на взаимовыгодной условиях или получения в подарок.

По мнению таможни

Согласно пояснениям к УКТЗЕД, утвержденном Наказом Міндоходів від 14.01.14 № 15 "Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", к Разделу XXI "ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ" в Группе 97 "Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат" к антиквариату относятся изделия возрастом старше 100 лет.
показать весь комментарий
15.04.2023 10:24 Ответить
 
 