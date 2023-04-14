Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Во время осмотра автомобиля в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней части музыкального инструмента - надпись "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENSIS FACIBAT ANNO 1742".
В футляре находились также смычки и набор струн. Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось.
По протоколу о нарушении таможенных правил, составленном одесскими таможенниками по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычек и набор струн изъят. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд.
Пожалуйста, подождите...
2 300 річним мотлохом назвати скрипку Страдіварі, це супер зашквар
Ввоз и вывоз культурных ценностей через таможенную границу Украины
Согласно статье 561 Таможенного кодекса Украины органы доходов и сборов осуществляют контроль за перемещением культурных ценностей через таможенную границу Украины во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Такой контроль в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется органами доходов и сборов в форме предварительного документального контроля в порядке, который утверждается Кабинетом Министров Украины.
Отношения, связанные с вывозом культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины, регулируются Законом Украины от 21.09.99 №1068 - XIV "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей". В соответствии со статьей 11 Закона: заявленные к вывозу культурные ценности подлежат обязательной государственной экспертизе.
Свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей является основанием для пропуска указанных в нем культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины. Вывоз культурных ценностей без этого свидетельства запрещается.
Поэтому, для того, чтобы вывезти любую культурную ценность за пределы таможенной границы Украины необходимо:
оформить право собственности на предмет (договор дарения, купли-продажи, наследство и др.) - от 1 до 7 дней;провести государственную экспертизу предмета - от 7 до 90 дней;получить свидетельство на право вывоза предмета - от 1 до 30 дней;при необходимости, провести таможенное оформление предмета - от 1 до 5 дней.
Если Вы считаете, что определенная вещь не является культурной ценностью, но есть основания полагать, что могут возникнуть осложнения при прохождении таможенного контроля, то необходимо получить справку в той же Орган контроля за перемещением культурных ценностей, что объект культурного назначения не является культурной ценностью.
Вони якось золоту корону скифів зробили, та її купив Лувр.
а журналісти зароблять на переглядах набагато більше ніж коштувала б справжня скрипка (бо 1742 це п'ять років по смерті майстра і в самому дорожчому варіанті це поробка його сина)
Ця штука коштує 500-700 баксів, а якщо раптом це старовинна копія від справжніх майстрів - ну до 50к може
експерти скажуть
Наскільки мені відомо, є лише один український скрипаль, (найвідоміший на Заході але не в нас), який грає на скрипці Страдіварі, звати його Валерій Соколов.
Вони стільки вкрали, що можуть всього Страдіварі скупити!
А ви-якась скрипка в багажнику з написом не виїхала за кордон!
Дайте ім талони на повидло!
Самим не смішно?
https://www.benningviolins.com/the-stradivarius-violin-label-what-it-means.html
Цих скрипок у світі - по пальцям перерахувати можна!
Музеї, чи де там ця скрипка була, що, взагалі нізачим вгледіти неможуть???
3/14здець...
Думав їх штук п'ять-сім максимум...
Умер он в 1737-м. А там вроде таможенники проставили 1742?
Була така історія, - Паганіні був такий віртуоз - зміг виконати мелодію на одній струні. Бо його вороги інші порвали.
Звісно - дворядна гармошка з однією клавішею.
- правда. Любопытно, что на дне рождения Наполеона Паганини удалось исполнить композицию на скрипке с одной струной. К слову, это он снова сделал на спор.
Секрет лаку, суміш - не передав.
11111 Рейтинг 4.60 (10 Голоса(ов))
Согласно статье 561 Таможенного кодекса Украины органы доходов и сборов осуществляют контроль за перемещением культурных ценностей через таможенную границу Украины во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Такой контроль в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется органами доходов и сборов в форме предварительного документального контроля в порядке, который утверждается Кабинетом Министров Украины.
Отношения, связанные с вывозом культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины, регулируются Законом Украины от 21.09.99 №1068 - XIV "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей". В соответствии со статьей 11 Закона: заявленные к вывозу культурные ценности подлежат обязательной государственной экспертизе.
Свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей является основанием для пропуска указанных в нем культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины. Вывоз культурных ценностей без этого свидетельства запрещается.
Поэтому, для того, чтобы вывезти любую культурную ценность за пределы таможенной границы Украины необходимо:
оформить право собственности на предмет (договор дарения, купли-продажи, наследство и др.) - от 1 до 7 дней;провести государственную экспертизу предмета - от 7 до 90 дней;получить свидетельство на право вывоза предмета - от 1 до 30 дней;при необходимости, провести таможенное оформление предмета - от 1 до 5 дней.
Если Вы считаете, что определенная вещь не является культурной ценностью, но есть основания полагать, что могут возникнуть осложнения при прохождении таможенного контроля, то необходимо получить справку в той же Орган контроля за перемещением культурных ценностей, что объект культурного назначения не является культурной ценностью.
Культурные ценности - объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воссозданию и охране в соответствии с законодательством Украины, а именно:
Показать
Семейные ценности - культурные ценности, которые имеют характер личных или семейных предметов. Согласно законодательству Украины культурными ценностями Украины являются:
Показать
Возвращению в Украину подлежат:
культурные ценности, незаконно вывезенные с территории Украины;культурные ценности, эвакуированные с территории Украины во время войн и вооруженных конфликтов и не возвращенные назад;культурные ценности, временно вывезенные с территории Украины и не возвращены в Украину.
Культурные ценности, которые находятся за пределами Украины на законных основаниях, могут быть возвращены путем заключения договора купли-продажи с владельцем культурных ценностей, обмена их на взаимовыгодных условиях или получения в подарок.
Культурные ценности, которые на законных основаниях находятся в собственности физических или юридических лиц Украины, но происхождение, которых связано с историей и культурой других государств, могут быть возвращены в эти государства путем заключения договора купли-продажи с владельцем культурных ценностей, обмена на взаимовыгодной условиях или получения в подарок.
По мнению таможни
Согласно пояснениям к УКТЗЕД, утвержденном Наказом Міндоходів від 14.01.14 № 15 "Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", к Разделу XXI "ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ" в Группе 97 "Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат" к антиквариату относятся изделия возрастом старше 100 лет.