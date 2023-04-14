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В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Бралине (юго-запад Польши) состоялась церемония захоронения польского добровольца, погибшего на войне в Украине – 45-летнего Михала Журека.

В траурных мероприятиях приняла участие украинская делегация, в том числе генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь и украинские военные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время церемонии прощания на гроб погибшего был положен украинский флаг, который затем был передан близким Героя, на его могилу украинская делегация возложила венки от военных побратимов и украинского народа.

Украинская делегация выразила соболезнования матери, жене и детям Героя.

"Они были тронуты и пожелали Украине как можно быстрее прогнать врага со своей земли", - отметил в комментарии агентству генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

Михаил Журек был командиром взвода в Иностранном легионе ВСУ и считался одним из лучших воинов этого подразделения. В результате штурма вражеских позиций под Бахмутом польский доброволец получил многочисленные ранения и скончался 25 марта в госпитале в Днепре.

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Жена добровольца Агата Журек в комментарии польским СМИ отметила, что мужчина присоединился к рядам ВСУ в апреле прошлого года.

"Он говорил, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши", - подчеркнула она в комментарии PAP.

По ее словам, в апреле у него заканчивался контракт, и он планировал возвращаться в Польшу, чтобы передавать полученный в Украине опыт в польской армии.

У погибшего осталось четверо детей 12-18 лет.

У него также есть украинские награды за участие в войне с российскими захватчиками.

В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 01
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 02
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 03
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 04
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 05
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 06
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 07
В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека, погибшего под Бахмутом 08
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Топ комментарии
+63
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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14.04.2023 19:27
+56
Шана герою!
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14.04.2023 19:28
+50
Вічна пам'ять Герою!,Співчуття та низький уклін Рідним і Близьким,,
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14.04.2023 19:33
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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14.04.2023 19:27 Ответить
Шана герою!
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14.04.2023 19:28 Ответить
Вічна пам'ять Герою!,Співчуття та низький уклін Рідним і Близьким,,
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14.04.2023 19:33 Ответить
Земля йому пухом.
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14.04.2023 19:36 Ответить
Світла Памʼять Герою та щирі співчуття родині 😪😪😪
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14.04.2023 19:44 Ответить
Дякуємо братам-полякам, які стали на наш бік у лиху годину.
Спочивай з миром, брате!
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14.04.2023 19:53 Ответить
Шана і подяка Воїну
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14.04.2023 20:04 Ответить
Вічна пошана і подяка Герою Польщі і України !
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14.04.2023 20:24 Ответить
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇵🇱
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14.04.2023 20:27 Ответить
Слава Герою! ти в серцях України!
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14.04.2023 20:34 Ответить
вічна слава герою! і щира дяка польськом народові за такого гідного сина!
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14.04.2023 21:10 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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14.04.2023 21:48 Ответить
Велика подяка Польші, іі народу та славним синам захищающім Украіну від москальсой навали. Слава Герою.
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14.04.2023 22:24 Ответить
R.I.P.
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15.04.2023 00:00 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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15.04.2023 01:39 Ответить
Велика подяка Полщі за її синів які борються за свободу України.
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15.04.2023 13:34 Ответить
 
 