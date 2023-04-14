В боях за Украину погиб депутат Миргородского городского совета Анатолий Карбан. ФОТО

13 апреля в бою с российскими оккупантами погиб военнослужащий территориальной обороны ВСУ, учитель, сотник Украинского казачества, депутат Миргородского городского совета от партии "Європейська Солідарність" Анатолий Карбан.

Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня для каждого в нашей команде скорбный день.

В боях за Украину погиб Анатолий Карбан – отец руководителя отдела коммуникаций, Алины Карбан.

Анатолий был настоящим и идейным – стоял за будущее страны еще с Революции Достоинства.

Он стремился к качественным изменениям и принимал на себя ответственность за их воплощение – в 2014-м возглавил Миргородский районный совет.

Он был опорой и поддержкой для любимой жены Алены, воспитал вместе с ней двух чрезвычайных дочерей – Алину и Анну.

В 2022-м Анатолий Карбан вступил в ряды Сил обороны. Интеллектуал, педагог, учитель истории. Он знал, против какого врага и векового зла берет в руки оружие с началом полномасштабного вторжения россиян.

Вчера Анатолий принял свой последний бой.

55 лет навсегда.

Спасибо Вам за дочерей!

Алина, обнимаем крепко.

Побратимы отомстят.

Мы будем помнить.

И никогда не простим.

Просто еще будем работать сильнее, чтобы то, во что верил твой папа, стало нашей реальностью", - говорится в сообщении.

По данным Новинарні, Анатолий Карбан неоднократно избирался депутатом Миргородского районного и городского советов. В 2014 году был избран председателем Миргородского районного совета. С 2020 года снова стал депутатом горсовета. Анатолий Карбан много занимался патриотическим воспитанием молодежи. Являлся общественным активистом, армейским волонтером, сотником Миргородского полка Украинского казачества. До недавнего времени работал директором Билыковской гимназии Миргородского городского совета. С началом полномасштабной войны вступил в ряды батальона территориальной обороны ВСУ.