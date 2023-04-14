Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard. ФОТОрепортаж

Украинские танкисты прошли сокращенный 30-дневный курс обучения на танках Leopard в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО.





Канадские, норвежские и польские военные инструкторы тренировали украинцев как на виртуальных тренажерах, так и во время боевых стрельб и маневров.







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Учеба проходила в учебном центре Leopard в городе Швентошув, Польша.







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