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Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские танкисты прошли сокращенный 30-дневный курс обучения на танках Leopard в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 01
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 02

Канадские, норвежские и польские военные инструкторы тренировали украинцев как на виртуальных тренажерах, так и во время боевых стрельб и маневров.

Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 03
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 04
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 05

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Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 06
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 07

Учеба проходила в учебном центре Leopard в городе Швентошув, Польша.

Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 08
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 09
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 10

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Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 11
Украинские танкисты прошли в Польше курс обучения на танках Leopard 12
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...сподіваюсь, не так?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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14.04.2023 21:33 Ответить
Дякуємо всім нашим друзям за пдітримку і допомогу.
Нашим хлопчикам, Божої допомоги та захисту
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14.04.2023 21:49 Ответить
 
 