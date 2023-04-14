Финляндия начала строить забор на границе с Россией. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Таким образом, Финляндия стремится защититься от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил Беларусь в организации кризиса, привозя мигрантов с Ближнего Востока.
Планируется, что к концу 2026 года забор, изготовленный из стальной сетки и высотой в 3 метра, охватит около 200 километров наиболее критических участков границы. Также забор будет оснащен оборудованием для наблюдения и состоит из колючей проволоки. Стоимость его установки составит около 380 миллионов евро.
"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной на данный момент. Но в этой ситуации, полностью изменившейся с безопасностью, Финляндия должна иметь более надежный и независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", - сказал бригадный генерал пограничной службы Яри Толпанен.
Пожалуйста, подождите...
запросіть німців- вони в заборах толк знають-освенцим і т д
від Льодовитого океану до Чорного моря.
ніфігасє....
е, не всьо так просто
бетонным забором, высотой не менее десяти метров, как это сделал Израиль, а вдоль забора,
нужно заминировать полосу, метров сто шириной, чтобы мышь не проскользнула, потому, что
забор этот надолго, а скорее всего, навсегда!
На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.
Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
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