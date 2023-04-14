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Финляндия начала строить забор на границе с Россией. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом, Финляндия стремится защититься от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил Беларусь в организации кризиса, привозя мигрантов с Ближнего Востока.

Планируется, что к концу 2026 года забор, изготовленный из стальной сетки и высотой в 3 метра, охватит около 200 километров наиболее критических участков границы. Также забор будет оснащен оборудованием для наблюдения и состоит из колючей проволоки. Стоимость его установки составит около 380 миллионов евро.

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"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной на данный момент. Но в этой ситуации, полностью изменившейся с безопасностью, Финляндия должна иметь более надежный и независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", - сказал бригадный генерал пограничной службы Яри Толпанен.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией 01
Финляндия начала строить забор на границе с Россией 02
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Топ комментарии
+34
Забор будет понадежнее чем Будапештский меморандум
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14.04.2023 21:37
+29
Фіни - пам'ятають! А ми - забули. За що й покаранi зараз.
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14.04.2023 21:39
+24
Где то через тысячу лет археологи будут думать что ето за такой огромный забор на десятки тысяч километров которым огородили такой огромный зоопарк со страшным зверьем
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14.04.2023 21:41
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повище, під напругою, з колючкою і битими пляшками.....
запросіть німців- вони в заборах толк знають-освенцим і т д
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14.04.2023 21:37 Ответить
трампліна американського їм потрібно ,і фірму котра будувала забор з Мексикою,Можна і без трампліна...
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14.04.2023 21:43 Ответить
Забор будет понадежнее чем Будапештский меморандум
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14.04.2023 21:37 Ответить
А ще надійніші мінні поля.
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15.04.2023 01:45 Ответить
Фіни - пам'ятають! А ми - забули. За що й покаранi зараз.
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14.04.2023 21:39 Ответить
ху.лін всєх пірііграл. Фінам треба ще все замінувати щоб голодні кацапи не дерлись. В їбанаріумі на шиях мотузки затягують все сильніше і сильніше.
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14.04.2023 21:40 Ответить
Где то через тысячу лет археологи будут думать что ето за такой огромный забор на десятки тысяч километров которым огородили такой огромный зоопарк со страшным зверьем
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14.04.2023 21:41 Ответить
Великая анти-кацапская стена

від Льодовитого океану до Чорного моря.
ніфігасє....
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15.04.2023 00:34 Ответить
А с юга - все та же Великая Китайская.
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15.04.2023 10:45 Ответить
На шо намек? Змиевы валы были сооружены от все тех же андрофагов?
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15.04.2023 10:43 Ответить
Спочатку інам треба допомогти забрати Інгрію
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14.04.2023 21:41 Ответить
Стіну кацапи переїдуть.
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14.04.2023 21:42 Ответить
а міни до чого? замінували та й спить спокійно
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14.04.2023 22:04 Ответить
а если мины?
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14.04.2023 22:23 Ответить
та ще й джавєліни...
е, не всьо так просто
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15.04.2023 00:35 Ответить
Стіну будують не від танків, а від росіян які почнуть лізти самі та навмисно пропускати мігрантів з інших азійських країн.
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15.04.2023 06:35 Ответить
Видели какой вал перед стеной отсыпают...Не удивлюсь , если финны и быки вроют (маннергеймовские)... NO PASARAN !!!
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15.04.2023 10:48 Ответить
Зразу треба робить замінування усієї ділянки
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14.04.2023 21:45 Ответить
І встановлювати "попередження":
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14.04.2023 22:13 Ответить
Від руських свиней всі відгорожуються...
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14.04.2023 21:45 Ответить
Тому, що «все завидуют», тому і забори від них будують…
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14.04.2023 22:49 Ответить
К сожалению, европейцы никак не могут понять, что от дремучей расеи нужно отгораживаться

бетонным забором, высотой не менее десяти метров, как это сделал Израиль, а вдоль забора,

нужно заминировать полосу, метров сто шириной, чтобы мышь не проскользнула, потому, что

забор этот надолго, а скорее всего, навсегда!
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14.04.2023 21:45 Ответить
А навіщо за жіночим ніком ховаєшся?І хочу від тебе суть почути-напиши,а то просто якийсь вскукарєк🤣🤣🤣🌹
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15.04.2023 06:37 Ответить
Втік?🤣🤣🤣🌹
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15.04.2023 09:57 Ответить
И нужно послушать Бабченко насчёт рва с крокодилами
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15.04.2023 00:04 Ответить
вони все розуміють
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14.04.2023 21:47 Ответить
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
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14.04.2023 21:52 Ответить
Так, навіть гонщик-мільйонер Кімі Райконен розповідав, що служив 9 місяців, причому у розвідці... Не відкосив!
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14.04.2023 22:01 Ответить
Паркан то слово не дуже коректне як на мене
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14.04.2023 21:53 Ответить
Тільки так від цієї варварської орди ,те саме треба проти росіян які виїхали за кордон вони мають бути ізгоями в кожній цивілізованій країні і жодних допуску її спорсменів чи артистів на міжнародні змаганя.
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14.04.2023 22:01 Ответить
кажись финны лоханулись...где ров с крокодилами морозостойкими?
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14.04.2023 22:04 Ответить
ну де ті ********* що весело скавчали про "сєнін заборчик",он фіни будують такий же тин і нічого чи "ета другоє",при чому по практично такій же ціні,де ви скавулілки які всирались що на тому паркані кулявлоба заробив гору грошей? чого мовчите.прошу прошу,давайте висирайте "відмінності"))))
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14.04.2023 22:09 Ответить
Сподіваюся, шо їх усіх повбивало. Може і упоротих ЗЕдебілів, які топлять за Боневтіка теж повибивало?
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14.04.2023 23:55 Ответить
От этих пидоров гасятся все , но не для каждого это доходит..
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14.04.2023 22:14 Ответить
Впевнений, що фіни побудують щось надійніше, ніж це було в нас в рамках проекту "Стіна Яц."
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14.04.2023 22:23 Ответить
Дивно що досі не було. Невже 39 рік не навчив?
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14.04.2023 23:21 Ответить
Це не паркан яценюка?
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14.04.2023 23:38 Ответить
Лепрозорій і зона в одному флаконі під назвою ,,Московія". Будьте обережні, пацієнти кусаються і їдять людей. З машин не виходить і стрілять при першій ознаці небезпеки!
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14.04.2023 23:59 Ответить
бляха не забудьте великий каньйон з крококайманогавіалами)))
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15.04.2023 01:16 Ответить
Яценюка пусть пригласят. Он им построит 3 метра забора за 3 млрд. евро.
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15.04.2023 03:13 Ответить
А Тарута выроет непроходимую канаву заросшей реп*яхамы.
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15.04.2023 04:39 Ответить
Великая Китайская стена брала высотой и толщиной, а Обычная Финская - технологичностью.
Финские технологии утилизации биомусора.
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15.04.2023 04:10 Ответить
Захист від скажених тварин
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15.04.2023 15:02 Ответить
Нещодавно прочитав , що та китайська стіна такий самий міф , як і велич совка , був створений при Мао з ідеологічних міркувань . Вияснилося це коли після якоїсь природної аномалії частина стіни зруйнувалася і замість артефактів археологи накопали сміття середини 20 століття (( . Терміном велика китайська стіна у середньовіччі нібито позначали північні межі древньої китайської імперії , на ділі це виглядало як земляні вали та посадки якихось чагарників. Не скажу чи це правда , але судячи з того із чим у основної маси громадян асоціюється вислів "стіна Яценюка" ( на думку всьо пропало мала бути фортечна стіна у тисячі км , а вони гроші розікрали ) , то цілком ймовірно що так і було.
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16.04.2023 17:40 Ответить
...Ну что? Пи......доболы зеленского!!? Чего язык проглотили, вместе со своим дебилос Зеленским!!!! Орали до усрачки , что стена Яценюка не нужна!! Что на ней Порошенко ворует миллиарды!!!....А сегодня видите!!ВСе строят стены :и Польша и страны прибалтии и Финляндия!! Думаю и Швеция скоро приступит к строительству Чего -то подобного!!...Идиоты тупорылые, эта банда зеленского!!!
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15.04.2023 20:16 Ответить
Найкраще сподобалось останнє речення...
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16.04.2023 15:52 Ответить
 
 