Враг обстрелял медучреждение и частные дома в Волчанске, ранена женщина, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население пограничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница учреждения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Здание учреждения потерпело существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены 5 частных жилых домов.
По данным Синегубова, также под вражескими обстрелами вчера находились Старица, Стрелечье, Двуречная, Красное первое и другие населенные пункты.
В области остается высокой минная опасность. В Изюмском районе во время восстановительных работ подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Изюме на вражеском взрывном устройстве на рынке подорвалась 29-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.
"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 167 взрывоопасных предметов", - добавляет он.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и сопротивляются российским оккупантам", - резюмирует глава региона.
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