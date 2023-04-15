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За прошедшие сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины. 22 человека ранены, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки российские оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины. 22 человека ранены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия убивает гражданских! 14 апреля в результате ракетных ударов по Славянску погибли 9 жителей Донетчины, еще 21 человек получил ранения", - отмечает он.
Кроме того, по словам Кириленко, удалось уточнить информацию по 1 раненному в Марьинке.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - резюмирует глава региона.
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