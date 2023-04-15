За прошедшие сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины. 22 человека ранены, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За прошедшие сутки российские оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины. 22 человека ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! 14 апреля в результате ракетных ударов по Славянску погибли 9 жителей Донетчины, еще 21 человек получил ранения", - отмечает он.

Кроме того, по словам Кириленко, удалось уточнить информацию по 1 раненному в Марьинке.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - резюмирует глава региона.

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