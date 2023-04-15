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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"Цель спецоперации достигнута"

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Тлетворное влияние Востока"

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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Прекрасная годовщина

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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

С праздником

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Прекрасная игрушка

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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевский спорт

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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

В Крыму стартует курортный сезон

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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

... и в Крыму тоже

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Скоро!

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Прогноз погоды

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все по плану

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Всадники Апокалипсиса

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Прогресс

Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Страшное...

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Всадники апокалипсиса, пекинская утка, кремлевский спорт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Утка по-пекински

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Топ комментарии
+55
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15.04.2023 09:35
+48
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15.04.2023 09:37
+44
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15.04.2023 09:34
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Класна підборочка !
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15.04.2023 09:24 Ответить
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15.04.2023 09:34 Ответить
"Качка по-пекінськи" - СУПЕР!
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15.04.2023 09:26 Ответить
А "піднімітє нам трафік" - шедевр!
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15.04.2023 12:04 Ответить
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15.04.2023 09:35 Ответить
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15.04.2023 09:37 Ответить
Про асфальт. Була тут інформація, правда давно,але уже при зеболоті,що Петро проклав більше кілометрів дороги і при набагато менших затратах. Не розумію куди і що рахували виборці
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15.04.2023 09:59 Ответить
так головне ж не робота, головне - ргозповідати про ту роботу день і ніч. А щоб ніхто не показував не таке, як на марофоні, то просто відключили від телебачення. Не всі ходять в ютуб.
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15.04.2023 10:12 Ответить
Конкретні цифри, будь ласка.
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15.04.2023 13:51 Ответить
Знищені міста Мапріуполь, Буча, Гостомель, Ірпень, Ізюм, Бахмут, Авдіївка..., кложен другий завод, захоплено на 100 відсотків Азовське море з портами, пляжами, пансілнатами, цивільним і військовим флотом..., десятки тисяч вбитих жінок, дітей... мільйони виїхали в Європу... Ще цифри писати? А якби виділяли хочаби 20% з великого крадівництва на дороги, то точно такого б не було. А ще я знаю, що 1 км. дороги при Порошенко наполовину дешевший за 1 км. дороги при Зеленському.
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15.04.2023 14:02 Ответить
Петро клав гроші в карман , а хер на вас , господарник сраний , землі тільки збирав
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16.04.2023 11:20 Ответить
Садісь, медалька від Зе в тебе на E mail
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19.04.2023 00:19 Ответить
Краще від Зе ніж від пу
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19.04.2023 15:06 Ответить
Поднимите нам трафик с кадром из Вия - это супер)))
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15.04.2023 10:23 Ответить
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15.04.2023 10:46 Ответить
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15.04.2023 10:49 Ответить
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15.04.2023 10:50 Ответить
Еге ж...
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15.04.2023 13:05 Ответить
Спочатку Україна відміняє паради на кацапстані,а потім(вже скоро) і сам кацапстан! Амінь!Слава Україні та її Героям!
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15.04.2023 10:56 Ответить
Намбе ван!
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15.04.2023 10:57 Ответить
Всі фотожабки гарні, навіть важко визначити лідерів. Все ж таки: перше - Майбутнє Росії, друге - пекінська качка, третє поділили Хаймарс-тур у Криму, Укрзалізниця і "Гаваріт Масква". А от на цьому Кадиров мав би бути трошки позаду від подруги:
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15.04.2023 13:13 Ответить
То він сидить на оманському віслюку.
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16.04.2023 01:07 Ответить
З того самого
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16.04.2023 12:24 Ответить
 
 