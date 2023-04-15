В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты в Мариуполе пытаются любыми способами привлечь к военной службе гражданских жителей.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Военкомат оккупантов в Мариуполе продолжает вербовку. Не останавливается и не собирается сдаваться.
Новая рассылка для мужчин. Не хочешь из-за контракта на фронт, можешь пойти через обучение. И это еще электронные повестки не ввели", - говорится в сообщении.
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+4 Яр Холодний
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- Где именна?
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они не вызывают, они платят за своё предательство и это справедливо.