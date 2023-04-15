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Мариуполь (5559) оккупация (9495) Андрющенко Петр (526)

В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты в Мариуполе пытаются любыми способами привлечь к военной службе гражданских жителей.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Военкомат оккупантов в Мариуполе продолжает вербовку. Не останавливается и не собирается сдаваться.

Новая рассылка для мужчин. Не хочешь из-за контракта на фронт, можешь пойти через обучение. И это еще электронные повестки не ввели", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированном Мариуполе замечены очередные перемещения тяжелой техники, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко 01
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Топ комментарии
+4
- Вам направлялась павестка! Пачему не прибыли в ваенкамат?
- Так я уже на фронті!
- Где именна?
- В бригаді Чорних Запорожців!
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15.04.2023 09:32
+4
Опа ,прилетів для ждунів та сепарів нежданчик,нова родина кличе ,м'ясо на фронті закінчується.
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15.04.2023 09:45
+3
..місцеві ждуни та какібєзразніци трохи в шоці?
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15.04.2023 09:33
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- Вам направлялась павестка! Пачему не прибыли в ваенкамат?
- Так я уже на фронті!
- Где именна?
- В бригаді Чорних Запорожців!
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15.04.2023 09:32 Ответить
..місцеві ждуни та какібєзразніци трохи в шоці?
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15.04.2023 09:33 Ответить
Опа ,прилетів для ждунів та сепарів нежданчик,нова родина кличе ,м'ясо на фронті закінчується.
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15.04.2023 09:45 Ответить
Маріуполь, думка неоднозначна, вина є тих,хто шашлики готував. Інше ждуни в Авдіївка, які дітей ховали від евакуації
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15.04.2023 09:55 Ответить
Все -- лафа кончилась -- підуть битися проти Украіни -- як вони украінців проти украінців .
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15.04.2023 10:10 Ответить
Тепер нарешті у відкриту підуть воювати проти України,а не так як завжди зрадницьки здавати своїх сусідів і солдат.
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15.04.2023 10:55 Ответить
Сегодня в Мариуполе, как и в Донецке, остался один биомусор, так что никакого сожаления

они не вызывают, они платят за своё предательство и это справедливо.
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15.04.2023 11:16 Ответить
В первую очередь забирать пидоров которые ждали *****.
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15.04.2023 11:38 Ответить
Так тільки московити можуть. Цинізм просто найвищий. Прийшли, повбивали, а тих хто лишився живий одягли в форму і погнали далі. Така у них задача і таким чином вони збираються дойти до Лісабона. Європа атас, треба воювати інакше ви підете Америку завойовувати в рашівській формі
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15.04.2023 12:00 Ответить
йолопи, втiкайте скорiше, навiть якщо йе трошечки грошей, через кордон з рашею до Finland, на територii раши йе волонтери якi допомагають добросити на машинi просто забесплатно. Бо потiм вас загребуть у армiю луГандона, а там ви просто мьясо на расход. Донбасян вже тищ 20 вбили, iх гонять у перших рядах як мьясний щит
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15.04.2023 13:21 Ответить
 
 