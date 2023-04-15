В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко. ФОТО

Оккупанты в Мариуполе пытаются любыми способами привлечь к военной службе гражданских жителей.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Военкомат оккупантов в Мариуполе продолжает вербовку. Не останавливается и не собирается сдаваться.

Новая рассылка для мужчин. Не хочешь из-за контракта на фронт, можешь пойти через обучение. И это еще электронные повестки не ввели", - говорится в сообщении.

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