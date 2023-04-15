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Николаев (2007) обстрел (20060) приговор (1092)

11 с половиной лет тюрьмы получил информатор ФСБ, который наводил "Калибры" на Николаев, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины.

Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

"Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в начале августа прошлого года во время контрдиверсионных мер в Николаевской области. По материалам СБУ суд назначил ему одиннадцать с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР".

11 с половиной лет тюрьмы получил информатор ФСБ, который наводил Калибры на Николаев, - СБУ 01
11 с половиной лет тюрьмы получил информатор ФСБ, который наводил Калибры на Николаев, - СБУ 02
11 с половиной лет тюрьмы получил информатор ФСБ, который наводил Калибры на Николаев, - СБУ 03

В поле зрения неприятеля он попал на одном из прокремлевских телеграм-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении Вооруженных сил Украины или других, образованных в соответствии с законами Украины, военных формирований, совершенном в условиях военного положения);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+25
Таких ушльопків треба відпускати... з дев"ятого поверху.
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15.04.2023 10:22
+22
Одинадцять років??? Що це за країна?! Щоб ця тварина отримала, наприклад, в Ізраїлі?? І чи судили б взагалі цей непотріб?! Це якийсь сюр і пи@дець одночасно!!!
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15.04.2023 10:29
+10
Хто иому втулив 11р. -- ім би теж по стільки впаяти .
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15.04.2023 10:40
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Таких ушльопків треба відпускати... з дев"ятого поверху.
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15.04.2023 10:22 Ответить
Той поц, який знімав міни, теж до них відноситься?
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15.04.2023 10:51 Ответить
Безумовно!!!
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15.04.2023 10:55 Ответить
та ні. якраз до цього не потрібно закликати. хоча б тому що такого ніколи не буде. але от змінити кодекси для зрадників через які гинуть люди потрібно.
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15.04.2023 14:14 Ответить
Не закликати до знищення вбивць? То нехай живуть за рахунок податків тих в кого вони вбили рідних?
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15.04.2023 14:24 Ответить
чи багато ви вже вбили арештованих колаборантів ? потрібно домагатися для них адекватного покарання, такого як в розвинутих країнах. в сша би йому порахували за вбивство кожного нацгвардійця по 30 років. а внас він вийде за добру поведінку через років 5. необхідно змінювати кримінальний кодекс.
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15.04.2023 18:32 Ответить
....ще Штепі-імператриці також з "десяточку" за її "наших мальчіков-окупантчіков", щоб людям не довелося незаконно маратися об це лайно..
і продовжуйте, будь ласка, збирати папочку на дермаків-арагнід
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15.04.2023 10:26 Ответить
Одинадцять років??? Що це за країна?! Щоб ця тварина отримала, наприклад, в Ізраїлі?? І чи судили б взагалі цей непотріб?! Це якийсь сюр і пи@дець одночасно!!!
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15.04.2023 10:29 Ответить
які 11 років?? його через пару місяців віддадуть Рашці
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15.04.2023 10:41 Ответить
Оте ж і страшно! Зрадників і вбивць відмазують і виправдовують, або ж міняють на непотріб! А патріотів систематично знищують. Що це за країна?! Хто нею керує?!
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15.04.2023 13:22 Ответить
..так він і в 2014 році був тут...
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15.04.2023 14:00 Ответить
Судили ті суді і прокурори, які самі наводили. Так і зеля в Оман їздив домовлятися. Пожиттєво їм, *******.
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15.04.2023 10:55 Ответить
Не " пожиттєво", а сподіваюся, Ви мене зрозуміли.
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15.04.2023 13:12 Ответить
Для зелі варіантів немає. Пожиттєво буде під охороною.
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15.04.2023 14:11 Ответить
справедливе для нього покарання - наа гіляку, як це робили наші діди з ОУН УПА !!!
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15.04.2023 12:21 Ответить
Takih urodov nado otdavatj rodstvennikam pogibsih. Eto tolko spravedlivo!
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15.04.2023 10:39 Ответить
Хто иому втулив 11р. -- ім би теж по стільки впаяти .
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15.04.2023 10:40 Ответить
В Миколаєві ще заступника прокурора також судять за те,що навів ракети на казарму з солдатами.Вже скоро рік як злапали і судять,але віз і ділі там і чому би то?
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15.04.2023 10:48 Ответить
Його саправу передали до Одеси. Проходить у закритому режімі, хоча родичі загиблих хлопців, у тій казармі, хочуть шоб суд був відкритий. Приходять кожне засідання під стіни суда.
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15.04.2023 11:49 Ответить
та вже б завалили цю сволоч
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15.04.2023 13:08 Ответить
хоч одного арештованого вже завалили? що за брєд? як суддя має його завалити?
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15.04.2023 18:40 Ответить
Реальний московит, в ноготок но злобний, готовий жити в гамні і щоб його ****, лиш би комусь нашкодити …
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15.04.2023 11:04 Ответить
В США за кожне загублене життя, за кожен епізод злочину - строки б плюсували.
Років через двісті б вийшли.
У нас - більш строга стаття поглинає меншу.
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15.04.2023 11:12 Ответить
Співучаснику масових вбивств та державної зради дали 11 років, дивно. Могли і умовно рік дати
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15.04.2023 11:12 Ответить
Ви думаєте миколаєвські судді не давали? Давали, щей під залог у 200000 відпускали.
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15.04.2023 12:00 Ответить
Строк не головне.Головне куди його відправлять на відсидку.Якщо десь на Захід України то це чмо звідти живим скоріше всього не вийде.
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15.04.2023 11:15 Ответить
А що там кротівня ОПівська, безпечно себе почуває? Поки що!
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15.04.2023 11:16 Ответить
Це просто смішна херня! За наводку калібрів по законом воєнного часу розстріл без суду.
Інакше це не зупинити!
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15.04.2023 11:28 Ответить
sudy - to navit girshe za Kolomoyskogo. Suddi zaraz 💩 🤑
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15.04.2023 12:42 Ответить
..він в прокуратурі не вчора з"явився..мабуть ще з-за часів "янукодловича"..і ніхто не чіпав..і "ріс" по службі??
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15.04.2023 14:03 Ответить
сашко ьілий вже спробував...
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15.04.2023 14:16 Ответить
співучасть у вбивстві десятків людей і 11 років,
що за суддя
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15.04.2023 11:38 Ответить
Якщо цього прища прийняли в серпні минулого року, то як воно змогло протягнути в СІЗО аж півроку?!
А суд у нас гуманний, це до бабки не ходи.
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15.04.2023 11:39 Ответить
А повинно бути - пожіттєво і на самозабезпеченні. Люди загибли, зате з'явилась для цих вбивць нова фішка - вони, з слів прокурорів, йдуть на домовленності з слідством та визнають свою провину - для суду це є пом'якшенням для вироку. Всі падлюки - вся вертикаль виконавчої влади.
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15.04.2023 12:04 Ответить
Це тільки у мене - суддя не асоціюється з Фемідою ні зовні ні по смислу?
А мені сказати суддя! Зразу згадується недоторкана ГлистоРопуха. Жадібна, похабна - і якій всі похер.
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15.04.2023 12:08 Ответить
гуманий суд -11 років умовно за зраду? умовно це пару років у буцегарні, а потім зеленій гниді треба лекторат і цього зрадника відпустять для голосування зеленої влади. суки зелені, війна йде в Україні, чи може цього не знаєте? військовий стан-розстріл на місті за такі речи.
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15.04.2023 12:17 Ответить
Блин, по фото, зраднык - как из старой Одессы... Не устану говорить ,шо конче треба снести старые НКВДэшные, дедушка-бабушка и их вы.лядкы, крысятники и в Николаеве. Есть же достойные проэты, которые не нарушают старинный стиль. Шелупонь расселить в разные стороны... Тогда они поприжмут свой хвост, будуть шовковi среди нормальных людей.
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15.04.2023 12:33 Ответить
Зы... почему НКВДэшные крысятники: бо в такого типа дома , в довоенно-послевоенные годы(2МВ) селились только НКВДэшники и просоветско-геббельсовской пропаганды совкоклерки... Владельцев того жилья або в гулагах порешили такие же хмыри-изверги, або война не вернула домой. Те НКВДэшные осэрэдкы и наплодили таких вот опарышей, ведь жили они компактно , коммуной и живут до сих пор. Правда там столько тараканья и крыс развели, шо это для современного города дiйсно е еколихом.
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15.04.2023 13:22 Ответить
проэты = проекты
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15.04.2023 13:23 Ответить
potim utrymuvaty tsyu kurvu za svoyi podatky. Ot zhe infektsiya
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15.04.2023 12:39 Ответить
Взагалі-то питання у наших законах, а не тільки в судах. От чому досі не прийнята смертна кара за тяжкі наслідки при державній зраді? Мабуть "слуги народу" про своє майбутнє піклуються.
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15.04.2023 12:47 Ответить
Таке враження, шо миколаївські судді співчувають зрадникам? Цк ек акпшмй вирок, де невеликі сроки. Можливо СБУ слід придивитися до суддів? Хоча і в СБУ не все так доброе після 4-х років бездарної діяльності баканова і неляканої роботи кротів ФСБ, де їм вдалося призначимим все керівницство.
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15.04.2023 13:52 Ответить
..так вони там давно...ще за часів "чучми" ця "шобла" при владі...всі-"свої"..
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15.04.2023 14:04 Ответить
Так зрозуміло, що там багато ворогів з часів кучми, але 73% дали булаву мальчіку, який зобов'язався навести порядок, а він навпаки призначив баканова, наумова,кулініча та іншу малороську шушеру, звільнивши патріотів, яких призначили при Порошенко і це не просто слова, це все доведений факт.
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15.04.2023 20:15 Ответить
За пособничество врагу, который зверствует как ему нравится, дают не пожизненный срок ?! От такого суда с бережным отношением к преступникам давно пора было избавиться !
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15.04.2023 14:18 Ответить
Рано чи пізно юридична практика має прийти до того, що подібних осіб будуть судити за вбивство. Тоді і стаття буде інша і відповідно санкції.
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15.04.2023 15:49 Ответить
Якийсь чмошнік недоколиханий , 1 метр у капелюсі , а збирався відібрати автомат у бійця.
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16.04.2023 03:43 Ответить
 
 