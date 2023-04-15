Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Страна-агрессор нанесла очередные удары по мирным населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов Херсонщины. По объектам жилищной и энергетической инфраструктуры армия РФ била из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, БПЛА и авиации. В результате обстрелов есть раненые в пгт Белозерка, с. Веселое и с. Ольговка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, враг нанес авиаудары по городу Берислав, попав в территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла. Вокруг мест взрывов управляемых авиационных бомб повреждены по меньшей мере 47 жилых домов, город и окрестные села остались без электроснабжения.

"Российские войска в очередной раз подвергли массированному обстрелу город Херсон, где взрывы раздавались круглосуточно. Оккупанты безжалостно пытались уничтожить инфраструктурные объекты, целили по территории речного порта, мирных жилых кварталах центра, микрорайона Корабел и пригорода. Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. После очередного обстрела в областном центре на время исчез свет", - говорится в сообщении.





За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

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Также сообщается, что российские военные с помощью беспилотников в очередной раз атаковали сотрудников полиции. В Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль стражей порядка попал под атаку БПЛА. Ранены двое полицейских, автомобиль получил механические повреждения.

Под вражеский обстрел из дрона попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав. В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

Следователи фиксируют каждый факт российской агрессии. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".