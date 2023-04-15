РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7271 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 094 4
обстрел (20060) Нацполиция (15725) Херсонщина (3469)

Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Страна-агрессор нанесла очередные удары по мирным населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов Херсонщины. По объектам жилищной и энергетической инфраструктуры армия РФ била из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, БПЛА и авиации. В результате обстрелов есть раненые в пгт Белозерка, с. Веселое и с. Ольговка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, враг нанес авиаудары по городу Берислав, попав в территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла. Вокруг мест взрывов управляемых авиационных бомб повреждены по меньшей мере 47 жилых домов, город и окрестные села остались без электроснабжения.

"Российские войска в очередной раз подвергли массированному обстрелу город Херсон, где взрывы раздавались круглосуточно. Оккупанты безжалостно пытались уничтожить инфраструктурные объекты, целили по территории речного порта, мирных жилых кварталах центра, микрорайона Корабел и пригорода. Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. После очередного обстрела в областном центре на время исчез свет", - говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов Херсона 01

Последствия вражеских обстрелов Херсона 02
Последствия вражеских обстрелов Херсона 03

За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Читайте также: На оккупированной Херсонщине россияне воруют масло из электро-трансформаторов

Также сообщается, что российские военные с помощью беспилотников в очередной раз атаковали сотрудников полиции. В Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль стражей порядка попал под атаку БПЛА. Ранены двое полицейских, автомобиль получил механические повреждения.

Под вражеский обстрел из дрона попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав. В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

Следователи фиксируют каждый факт российской агрессии. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не знали що на Сумщині діє пропускний пункт в мордор ,через який впускають людей в Україну ? Прикро .
показать весь комментарий
15.04.2023 10:38 Ответить
..кацапи усе, до чого торкаються, перетворюють на руzzкій мір, на руїну, як у Московії, щоб увесь світ жив у такому ж лайні. як вони самі
показать весь комментарий
15.04.2023 10:42 Ответить
"Слідчі фіксують кожен факт російської агресії. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни". Мене, як громадянина у двір якого за час визволення від окупації вже два рази прилітало а також моїх рідних які вимушені четвертий місяць перебувати в статусі ВПО не одержуючи й досі виплат ці заяви тільки дратують й не всіляють ніяких надій на справедливе вирішення будь-яких питань....
показать весь комментарий
15.04.2023 11:48 Ответить
 
 