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обстрел (20060) Донецкая область (7112) Славянск (2502)

Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что накануне вечером россияне нанесли ракетные удары по Славянску - убили 9 человек, в том числе 2-летнего ребенка, ранили еще 21 человека. Повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, школа, админздание, база отдыха, магазин и хозяйственный центр.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Пречистовка – без жертв.

По словам Кириленко, на Донецком направлении удалось установить информацию по 1 раненному в Марьинке.

На Горловском направлении 2 ракеты попали в территорию нерабочей психбольницы в Константиновке - повреждены 2 корпуса. Под обстрелами промзона в Часовоярской громаде и окрестности Торецкой громады. В Соледарской громаде повреждены 3 дома в Федоровке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Славянску: под завалами дома остается еще пять человек, - мэр Лях

На Лисичанском направлении зафиксировано 2 обстрела Торского и 2 обстрела Заречного Лиманской громады - никто не пострадал.

Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 01
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 02
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 03
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 04
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 05
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 06
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 07
Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки 08
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15.04.2023 11:01 Ответить
Ідіть до пекла , кляті москалі , щоб ви всі здохли ,
та дали нам спокій 😠
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15.04.2023 11:08 Ответить
Ото читаш про постійні обстріли, а ЗСУ стріляє ''рєдко но мєтко'' , але союзники заявляють що не встигають забеспечити ЗСУ снарядами. То що так мало снарядів виготовляється, чи артилерія шмаляють ''в молоко'', чи десь ті снаряди ''розчиняються'' дорогою? Де снаряди???
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15.04.2023 11:24 Ответить
 
 