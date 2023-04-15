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обстрел (20060) Сумская область (1832)

Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 84 удара по приграничным населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие вражеских обстрелов 14 апреля повреждено одно частное домовладение, три автомобиля и помещение одного из предприятий.

Один человек ранен.

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Последствия вражеских обстрелов Сумщины 01

Последствия вражеских обстрелов Сумщины 02
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 03
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Кацапи кляті , зупиніться бо бумеранг повернеться до вас 😠
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15.04.2023 11:23 Ответить
 
 