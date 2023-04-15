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Мать и дочь погибли в результате обстрела Херсона, - ОВА (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.
Позже в Херсонской ОВА заявили, что накануне Пасхи российская армия убила мать и дочь в Херсоне.
"После обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери", - говорится в сообщении.
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А найкраще щоб ніколи навіть не мали змоги народитися.
Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста біля освітнього закладу. Його дружина та донька трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям.
Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих.
Відчуваємо скорботу разом із вами.
Вічна і світла пам'ять…
Херсонська обласна асоціація надасть фінансову допомогу Володимиру. Також просимо долучитись усіх небайдужих, надіславши будь-якою суму на карту 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)
(фото Херсонська ОВА)