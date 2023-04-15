РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6568 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
7 632 8
обстрел (20267) Херсон (2109) жертвы (1551)

Мать и дочь погибли в результате обстрела Херсона, - ОВА (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Вследствие обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте также: В Херсоне прогремели взрывы, - местный телеграм-канал

Позже в Херсонской ОВА заявили, что накануне Пасхи российская армия убила мать и дочь в Херсоне.

"После обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери", - говорится в сообщении.

Мать и дочь погибли в результате обстрела Херсона, - ОВА (обновлено) 01
Мать и дочь погибли в результате обстрела Херсона, - ОВА (обновлено) 02
Мать и дочь погибли в результате обстрела Херсона, - ОВА (обновлено) 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Най горять у пеклі, кляті кацапи
показать весь комментарий
15.04.2023 16:18 Ответить
Справедливіше було б на додачу до їх власного покарання, щоб жінки і діти всіх росіянських виродків-вбивць, до сьомого коліна гинули насильницькою смертю.
А найкраще щоб ніколи навіть не мали змоги народитися.
показать весь комментарий
15.04.2023 16:36 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2023 18:19 Ответить
В ООН этот снимок.
показать весь комментарий
15.04.2023 16:23 Ответить
Там скажут что не все так однозначно, обе стороны и тд...
показать весь комментарий
15.04.2023 16:26 Ответить
а що на це довбані упц-рпц-шні "вірянє"? а нічого, їм по фіг, вони не вірять в Бога, тільки теревенять про нього, думають мабуть, що чим частіше вживатимуть слово "бог", тим ближче будуть до святості, чи як? Ця фігня не спрацює.
показать весь комментарий
15.04.2023 16:26 Ответить
Жодного дня без вбивств мирного населення ,що це як не геноцид ? горіть в пеклі кацапські варвари ,що б ви всі виздихали ,Може вже треба нашим давати відповідь ,чому рашисти знищують наші міста ,а ми чомусь боїмося дати відповідь по лднр ?
показать весь комментарий
15.04.2023 16:30 Ответить
З глибоким сумом повідомляємо, що наш футбольний товариш, спортивний лікар, фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як МФК «Кристал» Херсон, «Таврія» Сімферополь, «Енергія» Нова Каховка та інших - Володимир Дудка, сьогодні втратив свою родину.

Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста біля освітнього закладу. Його дружина та донька трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям.

Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих.

Відчуваємо скорботу разом із вами.

Вічна і світла пам'ять…

Херсонська обласна асоціація надасть фінансову допомогу Володимиру. Також просимо долучитись усіх небайдужих, надіславши будь-якою суму на карту 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)

(фото Херсонська ОВА)
показать весь комментарий
15.04.2023 19:36 Ответить
 
 