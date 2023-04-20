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Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Житель Харьковщины в прошлом году скрылся от мобилизации, нелегально пересек границу. А после наладил схему заработка на других уклонистах.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
За 5 тыс.$ он брался переправлять мужчин призывного возраста в Молдову вброд через реку. Клиентам выдавали гидрокостюмы, организатор встречал их на молдавской стороне.
Сейчас троим людям сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Двое из них находятся под стражей. Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет.
Организатор схемы до сих пор за границей. О подозрении ему сообщили заочно. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+19 Pressa Kropyvnutsky
показать весь комментарий20.04.2023 13:44
+15 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.04.2023 13:25
+15 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий20.04.2023 13:34
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Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?
Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
якщо компетенція Державного бюро розслідувань України поширюється на запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, які вчиняються вищими посадовими особами, службовими особами Національного антикорупційного бюро України чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або військовими.
Да еще и врут
204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест
Хотя не понятно, кто эти двое
Непонятно, почему ими занимается, контрразведка
Відповідно до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (2002), метою такої діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спецслужб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їхнього виникнення.
ДБР
У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.
Кто же будет заниматься шпионами, суддьями и прочими.
Але якщо ти потрібен державі, тут вже все інакше. Отаке воно, реальне "селяві"
Замість судей/прокурорів зелених гнід, вони ловлять неозброених ухілянтів, ганьба капець 🥺
За НЕЗАКОННИЙ перетин кордону-адмін покарання.
А за "організацію" - 7 років?
Хто-то бреше.