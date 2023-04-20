Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР. ФОТОрепортаж

Житель Харьковщины в прошлом году скрылся от мобилизации, нелегально пересек границу. А после наладил схему заработка на других уклонистах.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

За 5 тыс.$ он брался переправлять мужчин призывного возраста в Молдову вброд через реку. Клиентам выдавали гидрокостюмы, организатор встречал их на молдавской стороне.

Сейчас троим людям сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Двое из них находятся под стражей. Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет.

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Организатор схемы до сих пор за границей. О подозрении ему сообщили заочно. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.











