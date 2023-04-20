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Молдова (1685) ГБР (2548)

Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Харьковщины в прошлом году скрылся от мобилизации, нелегально пересек границу. А после наладил схему заработка на других уклонистах.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

За 5 тыс.$ он брался переправлять мужчин призывного возраста в Молдову вброд через реку. Клиентам выдавали гидрокостюмы, организатор встречал их на молдавской стороне.

Сейчас троим людям сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Двое из них находятся под стражей. Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет.

Также читайте: Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР. ФОТО

Организатор схемы до сих пор за границей. О подозрении ему сообщили заочно. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР 01
Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР 02
Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР 03
Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР 04
Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР 05
Уклонисты в гидрокостюмах бежали в Молдову через реку, - ГБР 06
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Топ комментарии
+19
А чого саме нормально жерти і бухати, а не працювати і заробляти? Бомжами вони навряд будуть. Люди заплатили по 5тис.дол за виїзд. Не думаю, що такі схильні до бомжування. За 30 років існування Україна виростали приблизно мільйон воєнних резервістів і пенсіонерів і приблизно стільки ж поліцейських. Беркутівці та й інші державні держиморди нічого путнього не робили, а стаж у них йшов рік за півтора. От тепер нехай ідуть всі на передову і відробляють витрачені на них кошти. Досить людей, які хочуть прогодувати свої сім'ї шельмувати і ображати. В минулі роки заробітчани були основною часткою українців, які приносили в країну тверду валюту. Я подивлюся, як без вмілих рук таких людей буде відбудовуватися країна. Саме на їх працьовитому горбу Україна не рухнула ще задовго до війни. Коли кожне привладне мурло крало з державного корита, отакі роботяги навпаки годували і свої сім'ї, і рятували країну від повного занепаду.
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20.04.2023 13:44
+15
Так то это фактически готовые морские котики. И даже у них уже гидро костюмы имеются
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20.04.2023 13:25
+15
"" У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.""

Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?

Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
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20.04.2023 13:34
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А на дітей Данилова і ко не має часу.
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20.04.2023 13:24 Ответить
Данилов зажал им бабки на гидрокостюмы Вот и не могу вернуться обратно
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20.04.2023 13:26 Ответить
Так то это фактически готовые морские котики. И даже у них уже гидро костюмы имеются
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20.04.2023 13:25 Ответить
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20.04.2023 13:34 Ответить
Я водяной я водяной-поговорил бы кто со мной...
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20.04.2023 14:09 Ответить
Это конченные речные крысы
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20.04.2023 16:34 Ответить
вони не ухилянти, вони какаяразнці, їм все одно, хто буде, презе, чи какаяразніца хто, в якій країні жити, аби нормально жерти і бухати. Ухилятися можна від громадянського обов'язку. Я думаю, вони б задоволенням зараз позбавилися громадянства і були б бомжами, аби виїхати.
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20.04.2023 13:26 Ответить
А й дійсно. Ухилянтом може лише признати тільки суд. А вдруг вони контрабандісти "бобры" і переправляли в Молдову контрафактні папіроси і шоб не усугублять становище скинули "товар" в низ за течією
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20.04.2023 13:32 Ответить
І чому б не дозволити їм це? Що це за держава яка примушує бути громадянином? І які з них бійці будуть доречі, аватари що здадуть все при першій нагоді?
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20.04.2023 13:34 Ответить
А чого саме нормально жерти і бухати, а не працювати і заробляти? Бомжами вони навряд будуть. Люди заплатили по 5тис.дол за виїзд. Не думаю, що такі схильні до бомжування. За 30 років існування Україна виростали приблизно мільйон воєнних резервістів і пенсіонерів і приблизно стільки ж поліцейських. Беркутівці та й інші державні держиморди нічого путнього не робили, а стаж у них йшов рік за півтора. От тепер нехай ідуть всі на передову і відробляють витрачені на них кошти. Досить людей, які хочуть прогодувати свої сім'ї шельмувати і ображати. В минулі роки заробітчани були основною часткою українців, які приносили в країну тверду валюту. Я подивлюся, як без вмілих рук таких людей буде відбудовуватися країна. Саме на їх працьовитому горбу Україна не рухнула ще задовго до війни. Коли кожне привладне мурло крало з державного корита, отакі роботяги навпаки годували і свої сім'ї, і рятували країну від повного занепаду.
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20.04.2023 13:44 Ответить
Після закінчення війни: чи перемоги чи якогось умовного Стамбул-3 за кордон всерівно не будуть відпускати ще років зо п"ять, тому що потрібно буде відбудовувати країну!!!
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20.04.2023 13:51 Ответить
А іще буде 6 денний робочий тиждень за той самий оклад. І забудьте про пенсії, хто ще не дуже старий
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20.04.2023 13:53 Ответить
буде громадянська війна. І тоді кордони відкриються самі по собі.
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20.04.2023 13:56 Ответить
Так громадянська війна вже йде 13 місяців: громадяни московії напали на громадян України
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20.04.2023 14:26 Ответить
Бомжами я назвав осіб без громадянства) а це видно програмісти переправлялися, бо з жорсткими дисками, якщо в них ці диски вилучили, а не у озг.
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20.04.2023 14:28 Ответить
Тобто а нічого що це бидло воювати має а не ховатись чому цвіт нації має гинути а вони ні?
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23.04.2023 15:44 Ответить
Воювати маєш ти, а майстри, які можуть наситити економіку грошима і не дати померти з голоду, мають заробляти. Вони якраз і є складова частина цвіту нації. На фронті також є різні люди. Там є так звані "аватари"- алкоголіки і наркомани. Є також і психічно хворі. Тобі там сподобається. З одного боку тебе буде прикривати історик з вищою освітою, а з іншої- п'яниця з пляшкою в кишені.
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23.04.2023 16:51 Ответить
Зараз більшість має воювати якщо є потреба бо є війна і загроза для існування країни, звичайно а армії є різні люди але бидло і чернь і хитровимахані теж мають воювати і помирати за цю країну це їх обов'язок, працювати можуть і жінки і піднімати економіку
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23.04.2023 16:57 Ответить
треба тікати як баканов портнов наумов і петров - тоді не піймають.а гідрокостюм паліво.
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20.04.2023 13:28 Ответить
Готові бойові плавці. )))
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20.04.2023 13:32 Ответить
Всім ухилянтам поміняти в документах стать з чоловічої на жіночу.
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20.04.2023 13:33 Ответить
Типу в ЗСУ жінок нема, довпойоп.
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20.04.2023 13:47 Ответить
Ти жінка ? Тоді вибач.
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20.04.2023 13:54 Ответить
А навіщо тобі це знати ?
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20.04.2023 15:15 Ответить
"" У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.""

Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?

Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
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20.04.2023 13:34 Ответить
а до чого тут ДБР?!
якщо компетенція Державного бюро розслідувань України поширюється на запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, які вчиняються вищими посадовими особами, службовими особами Національного антикорупційного бюро України чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або військовими.
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20.04.2023 13:34 Ответить
занимаются чем угодно лишь бы на фронт не попасть
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20.04.2023 13:35 Ответить
Вони конкурують з СБУшниками , які ловлять провідників - хто більше ганьбище для держави
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20.04.2023 13:36 Ответить
А найвища посадова особа якраз і є самим відомим уклоністом. Може то ДБР того уклоніста націлилось на гарячому зцапати, але промахнулось ?
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20.04.2023 21:54 Ответить
В предыдущих сюжетах, конрразведка занималась охраной границы, сейчас уже дбр...

Да еще и врут

204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест
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20.04.2023 13:35 Ответить
В умовах воєнного стану?
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20.04.2023 13:38 Ответить
за організацію 7 років може бути, за сам перехід - нічого.
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20.04.2023 13:38 Ответить
То за организацию. Я сам было начал пилить матюкливый пост "это ******, и т.д.", потом перечитал и отменил.
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20.04.2023 13:49 Ответить
Ну ок - осталось найти статью за организацию, и что там прописано

Хотя не понятно, кто эти двое

Непонятно, почему ими занимается, контрразведка

Відповідно до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (2002), метою такої діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спецслужб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їхнього виникнення.

ДБР

У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.

Кто же будет заниматься шпионами, суддьями и прочими.
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20.04.2023 13:57 Ответить
А депутатські родичи не "ухилянти"? Мусорсько-прокурорсько-суддівські дітки теж не ухилянти? Мабудь "Ані просто все тяжило бальниє інваліди"
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20.04.2023 13:35 Ответить
іхтіандри ху єви
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20.04.2023 13:35 Ответить
Планували підірвати "сісястий міст" коло Керчі, але зламався компас
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20.04.2023 13:36 Ответить
взагалі якась хєрня. Цих хлопців народжували в країні, де їхнім батькам втокмачували, що війни не буде ніколи. Вони росли, слухаючи усих презіків, що треба готуватися до мирних професій, а армію треба скорочувати до декількох тисяч контрактників, яким військо до шмиги. Війна таки трапилась. Але реально не всі здатні бути військовими. Просто реально не здатні і все. Це вони в цьому винні?
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20.04.2023 13:37 Ответить
Тому я і не проходив ні військову кафедру, ні строкову службу. Бо це нах нікому не нада було і тупоголовим мєнтом чи охоронцем в АТБ я не планував стати в цьому житті
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20.04.2023 13:41 Ответить
при чому така херня була аж до 24 лютого, не давали кошти навіть на ту армію що є, в цей час вивозили своїх, літаки кожні півгодини відправлялись.
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20.04.2023 13:42 Ответить
Якщо тобі щось потрібно від держави, держава знайде 1000+1 спосіб тобі цього не дати.
Але якщо ти потрібен державі, тут вже все інакше. Отаке воно, реальне "селяві"
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20.04.2023 13:43 Ответить
Тоді їх треба кинути рити окопи, розміновувати території і розбирати завали чи як одні воюють а інші ні
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23.04.2023 15:52 Ответить
і це правильно
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23.04.2023 16:05 Ответить
Сітки-путанки, на таку здорову рибу треба ставити по фарватеру. для раків потрібен корм, щойно віднерестилися....
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20.04.2023 13:44 Ответить
Силою змусити воювати не вийде.Та й перед законом всі не рівні.Наприклад усіляких стендаперів не беруть на війну і вони виїзні.Кварталівців не беруть на війну і вони виїзні.Спортсменів не беруть на війну і вони виїзні.Дітей і родичів керманичів не беруть на війну і вони виїзні.Навіть усіляких євангелістів,бабтистів і тд не беруть на війну і вони виїзні.Чим ці ці релігійники вже кращі? Звалили все на простих Микол.Де всі силовики за 20 років,вони ж не старі?
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20.04.2023 13:45 Ответить
Представників УПЦ мП теж не беруть на війну. Да всіх і не візьмеш на війну. Могли б хоча б почати непридатних випускати за кордон. Який сенс їм тут сидіть і сосать лапу за три копійки?
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20.04.2023 13:48 Ответить
Та й можна зробити так,щоб той хто виїжджає на роботу закордон.платив в місяць від 100 євро.А це би були колосальні гроші для бюджету України,тому що працювати поїде велика кількість людей.
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20.04.2023 14:46 Ответить
У нас даныла гетманэц живе по принципу: "Сам нє гам і другому нє дам"
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20.04.2023 14:47 Ответить
Не тільки він.
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20.04.2023 14:50 Ответить
Це ти так виправдовуєш ухилянтів ? А чи знаєш ти що в Британії розстрілювали ухилянтів під час другої світової війни
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23.04.2023 15:54 Ответить
Ну в совків і загороджувальні загони були і штрафбати були.І що? Ми не в ті часи живемо.Кишка тонка у когось розстрілювати зараз людей.
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23.04.2023 16:19 Ответить
Мій знайомий який воює каже розстрілював б цих покидьків він їх за людей не вважає
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23.04.2023 17:01 Ответить
Ти не воюєш. Тебе також розстрілювати?
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23.04.2023 17:20 Ответить
Я не ховаюсь і не втікаю
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23.04.2023 17:24 Ответить
То чому нк у війську?
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23.04.2023 17:30 Ответить
Може тому що я працюю на такій роботі що не беруть в армію є роботи критичної інфраструктури
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23.04.2023 17:37 Ответить
Добровольцем не хочеш піти? Любий може сказати.що він важливий в тилу.Але якщо ти сам не хочеш,то чому від когось іншого вимагаєш?
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23.04.2023 18:13 Ответить
Я в пожарці працюю і ніхто мене нікуди не відпустить
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23.04.2023 18:31 Ответить
З пожежної можна піти.Це вже видумки ботику.
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23.04.2023 18:35 Ответить
Дбр сбу займається ухилянтами це тільки в нас такий маразм може бути,здорові бугаї в повній амуніції на крайньому західному кордоні виконують потужну роботу.Он суддя гвалтівників виправдовує,інший вбивцю не садить,в опу зрадники сидять,там дбр і сбу чомусь не працює бо то не на часі.Ясно зловити ухилянта багато розуму не потрібно,і головне сфоткатись яка потужна робота була проведена!
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20.04.2023 13:50 Ответить
Як вам бики з ДБРу?! Їх запросто можна посилати диверсантами вбити пукина...
Замість судей/прокурорів зелених гнід, вони ловлять неозброених ухілянтів, ганьба капець 🥺
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20.04.2023 13:55 Ответить
Сім років?
За НЕЗАКОННИЙ перетин кордону-адмін покарання.
А за "організацію" - 7 років?
Хто-то бреше.
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20.04.2023 14:33 Ответить
Складається враження, що дбр нема більше чим займатися, напевно їх там забагато набрали, або набралися, щоб до війська не йти і зараз треба якось демонструвати свою потребу.
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20.04.2023 17:09 Ответить
Так вони ловлять їх, щоб самим не піти воювати, логічно же)
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20.04.2023 17:48 Ответить
Річни котики.
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20.04.2023 21:49 Ответить
Подоляка на фронт відправте, хай відповість: "хто я?" Нащо людей тримаєте заручниками? Без можливості заробити на хліб.
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21.04.2023 18:53 Ответить
 
 