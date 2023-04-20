Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Под атакой оказались города Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Ласточкино, Новодмитровка, Веролюбовка, Новокалиново.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Огнем рашисты накрыли Авдеевку, город выдержал 13 ударов. Повреждена пятиэтажка и здание ЦПАУ. Информация о пострадавших не поступала.
На Константиновку россияне направили 4 ракеты С-300 и артиллерию. Разрушения получили по меньшей мере 9 частных домов, 6 автомобилей. Погиб человек.
В результате вражеских атак ранен гражданский житель в Новокалиново.
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albano miner
показать весь комментарий20.04.2023 14:08 Ответить Мне нравится 0
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