Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Под атакой оказались города Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Ласточкино, Новодмитровка, Веролюбовка, Новокалиново.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Огнем рашисты накрыли Авдеевку, город выдержал 13 ударов. Повреждена пятиэтажка и здание ЦПАУ. Информация о пострадавших не поступала.

На Константиновку россияне направили 4 ракеты С-300 и артиллерию. Разрушения получили по меньшей мере 9 частных домов, 6 автомобилей. Погиб человек.

В результате вражеских атак ранен гражданский житель в Новокалиново.

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