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обстрел (20144) Донецкая область (7133)

Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Под атакой оказались города Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Ласточкино, Новодмитровка, Веролюбовка, Новокалиново.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Огнем рашисты накрыли Авдеевку, город выдержал 13 ударов. Повреждена пятиэтажка и здание ЦПАУ. Информация о пострадавших не поступала.

На Константиновку россияне направили 4 ракеты С-300 и артиллерию. Разрушения получили по меньшей мере 9 частных домов, 6 автомобилей. Погиб человек.

В результате вражеских атак ранен гражданский житель в Новокалиново.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия российского авиаудара по многоэтажке в Угледаре. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 01
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 02
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 03
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 04
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 05
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 06
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 07
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 08
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 09
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 10
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 11
Последствия обстрелов Донбасса: под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов 12
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...а все так весело починалося для дебілів, які підставили усіх Українців (Сходу-Заходу, Українці скрізь однакові, засланці кацапів - також) - і от така невдячність МААсковського улуса Азійської Орди для свАіх.. прєступлєніє і наказаніє
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20.04.2023 14:08 Ответить
 
 