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Идентифицирован подполковник РФ, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население на Харьковщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Подполковник приказывал пытать гражданских и бывших участников АТО во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Установлено, что подполковник с позывным "Морячок" осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа России во время оккупации с. Пески-Радковские Изюмского района.

По данным следствия, он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Оккупанты избивали людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.

Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Они заставляли потерпевших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Идентифицирован подполковник РФ, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население на Харьковщине, - Офис Генпрокурора 01
Идентифицирован подполковник РФ, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население на Харьковщине, - Офис Генпрокурора 02
Идентифицирован подполковник РФ, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население на Харьковщине, - Офис Генпрокурора 03
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Топ комментарии
+19
І де ж та ідентифікація? Ні призвіща, ні харі ні данних про рідних. Нафіга такі статті?? Ні проклясти ні в рожу плюнути..чи нас теж фейками годують??
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20.04.2023 14:40
+13
Два запитання: навіщо передасту хрюльник ретушовати? що значать картинки нижче фото з кацап- передастом.
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20.04.2023 14:41
+12
****, а чому не дають інформацію про ката, про його родину. Може якась свідома ворона на кацапії видовбає самці очі
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20.04.2023 15:24
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І де ж та ідентифікація? Ні призвіща, ні харі ні данних про рідних. Нафіга такі статті?? Ні проклясти ні в рожу плюнути..чи нас теж фейками годують??
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20.04.2023 14:40 Ответить
Вони збираються "Морячка" в розшук оголосити.
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20.04.2023 14:52 Ответить
****, а чому не дають інформацію про ката, про його родину. Може якась свідома ворона на кацапії видовбає самці очі
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20.04.2023 15:24 Ответить
Відразу вгадується парода-хряк кацапський ублюдочний...
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20.04.2023 14:40 Ответить
Два запитання: навіщо передасту хрюльник ретушовати? що значать картинки нижче фото з кацап- передастом.
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20.04.2023 14:41 Ответить
картинки ж підписані...Харківська обл прокуратура
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20.04.2023 14:53 Ответить
кабінет прокурора за дверима зліва, чи за дверима справа?
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20.04.2023 15:20 Ответить
А чого, лице закрили, якщо знайшли?
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20.04.2023 14:45 Ответить
А представляете если это, в недалеком будущем, двухсотое чмо узнало себя и для его никчемного существования (в его пропитом сознании) начался обратный отсчет.
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20.04.2023 15:03 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.04.2023 15:04 Ответить
Зхопити та посадити в клітку. Кормити "на убій" як Ламме Гудзака. Паскуда.
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20.04.2023 15:06 Ответить
Я просто нагадаю, що команда рашиста портнова з середини 2019-го готувала розстрільні списки проукраїнських громадян. А ви питаєте звідки у 3.14дарів відомості про АТО-ШНИКІВ
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20.04.2023 15:12 Ответить
Ну і далі що? Ідентифікували... поскиглили у пресі і забули!? Чи може генерал Буданов замість того, щоб сформувати підрозділ і відправити цього ідентифікованого до Кобзона...теж накшталт зеленого хрипуна промичить щось про ідентифікацію і на тому і справу закінчить! От якби ідентифікували...а через 10-15 днів Буданов розповів би у відостку про результат знищення..то й діло було б. А то екіпажі Ту-95МС в Енгельсі едентифікували... штурмовиків Су-25 теж...все знаємо... всім наказуємо боятися!! Ні одного КПС з екіпажів не ліквідовано... ні одного командира що знущалися з людей не ліквідовано... Навіть відвертих зрадників..накшталт Ківи..Балицького...та іншої мерзоти не чіпають. То що місцеві партизани когось поранили..чи вбили..то то ті..до яких не дуже складно було дотягнутися...нікчеми... Чи може ті ж члени кацапських Ту-95МС під охороною ? Та живуть собі звичайним життям... ходять у гаражі.. магазини..у садочки за дітьми..у відпустки. А заваліть двох-трьох..і інші почнуть сцятися... Іде другий рік війни! Генерал буданов удосконалює свій театральний хист у відеорозказнях....
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20.04.2023 15:16 Ответить
100%
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20.04.2023 17:12 Ответить
Для чого ця замазана рожа орка? Віддавав наказ? А якщо б не віддава то що, орки були б білі і пухнасті? Вся нація (вважай стадо) москалів несе відповідальність і має бути покарана. Не треба нам тут казочки розповідати про цапів-відбувайлів.
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20.04.2023 17:16 Ответить
А чому рило цьому кнуру забюрили? Країна має знати цього виродка...
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21.04.2023 14:03 Ответить
 
 