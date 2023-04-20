Идентифицирован подполковник РФ, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население на Харьковщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО
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Подполковник приказывал пытать гражданских и бывших участников АТО во время оккупации Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Установлено, что подполковник с позывным "Морячок" осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа России во время оккупации с. Пески-Радковские Изюмского района.
По данным следствия, он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Оккупанты избивали людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.
Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Они заставляли потерпевших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы.
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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