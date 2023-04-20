Столтенберг посетил Бучу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Бучу в Киевской области.
Фотографии обнародовала пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил: "Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Генсека. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решительность будет непоколебимой и ускорит нашу победу".
Глава города подарил Столтенбергу памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль. Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать свою землю.
Топ комментарии
+7 Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий20.04.2023 17:59
+3 AbOriginal_UA
показать весь комментарий20.04.2023 16:36
+2 Григорій Григорович
показать весь комментарий20.04.2023 16:52
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А вот у НАТО такой стиль - одной рукой помогать, а другой уговаривать сдаться. Добрый и злой полисмен. Та же стратегия была и с Путиным, и щас с Китаем... То же было и с Украиной - Минские соглашения...
Как говорится - ранение в жопу резко меняет мировоззрение.....