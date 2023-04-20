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Столтенберг посетил Бучу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Бучу в Киевской области.

Фотографии обнародовала пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил: "Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Генсека. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решительность будет непоколебимой и ускорит нашу победу".

Глава города подарил Столтенбергу памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль. Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать свою землю.

Также читайте: Зеленский призвал Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставке Украине дальнобойного оружия

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Топ комментарии
+7
Яке ти кончене...
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20.04.2023 17:59
+3
Про Бахмут видео хоть показали ?
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20.04.2023 16:36
+2
угу...вечірні відосікі
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20.04.2023 16:52
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Про Бахмут видео хоть показали ?
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20.04.2023 16:36 Ответить
угу...вечірні відосікі
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20.04.2023 16:52 Ответить
Відосіки- айкосіки.
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20.04.2023 16:59 Ответить
Я так понимаю, Столтенберг приехал уговаривать Зеленского не делать сильный контрнаступ, т.к. НАТО очень боится Росии и ядерного удара, самолеты, дальнобойную арту и дальнобойные ракеты не дают, а в обмен предлагают 1001 обещание принять Украину в НАТО в существующих границах. Т.е. отдать Росии захваченные территории в обмен на принятие в НАТО...
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20.04.2023 17:27 Ответить
Яке ти кончене...
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20.04.2023 17:59 Ответить
Я то ладно, как и ты - диванные войска
А вот у НАТО такой стиль - одной рукой помогать, а другой уговаривать сдаться. Добрый и злой полисмен. Та же стратегия была и с Путиным, и щас с Китаем... То же было и с Украиной - Минские соглашения...
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20.04.2023 18:34 Ответить
а ось у зешобли була відмінна стратегія... ще раз, ти наглухо кончене!
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20.04.2023 18:45 Ответить
ти насправді з Австралії, чи мокша, яка так прапорець приліпила?
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20.04.2023 18:47 Ответить
Aquarius , це ти штолє?
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20.04.2023 20:00 Ответить
Нет, я не он )
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20.04.2023 20:46 Ответить
А єслі найду?
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20.04.2023 20:52 Ответить
Блін, чому на всіх таких заходах блимають попи!!!!???? Архаїка якась!
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20.04.2023 17:47 Ответить
Ну, релігію в Україні ще ніхто не відміняв. Вона тільки починає вільно дихати вирвавшись з лап кагебешної секти.
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20.04.2023 20:54 Ответить
А я не про релігію, і тим більше не про її відміну. Чому всюди попи? Нехай ідуть і займаються своїми справами, тобто моляться...
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20.04.2023 22:34 Ответить
Дякуємо, Єнсе...
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20.04.2023 18:13 Ответить
А надо этих заруб политиков вести в Бахмут ... или рядом....
Как говорится - ранение в жопу резко меняет мировоззрение.....
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20.04.2023 18:28 Ответить
делегацію Південної Кореї запросили? бо в них дуже дивні міркування про військові злочини орків
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20.04.2023 19:46 Ответить
 
 