Столтенберг посетил Бучу. ФОТОрепортаж

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Бучу в Киевской области.

Фотографии обнародовала пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил: "Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Генсека. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решительность будет непоколебимой и ускорит нашу победу".

Глава города подарил Столтенбергу памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль. Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать свою землю.

Также читайте: Зеленский призвал Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставке Украине дальнобойного оружия







