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Венгрия (1540) Сийярто (224)

Сийярто выступил на партийном мероприятии на фоне карты "Великой Венгрии". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина,сійярто

На мероприятии "Мир и безопасность", организованном правящей партией Венгрии "Фидес", министр иностранных дел Петер Сийярто выступил на фоне карты Венгрии, включающей территории соседних стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Многочисленные пользователи Twitter обратили внимание, что на основном баннере мероприятия изображена Венгрия в ее нынешних границах и так называемая "Великая Венгрия" – в границах до Трианонского мирного договора. Сейчас часть этих земель входит в состав современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

Сийярто выступил на партийном мероприятии на фоне карты Великой Венгрии 01

Напомним, это уже не первый случай, когда члены партии Орбана используют карту "Великой Венгрии". В частности, сам Орбран в ноябре появился на футбольный матч Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором была эта карта.

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Топ комментарии
+73
Велика Угорщина - это районы Урала. Откуда они переехали в относительно недавнем прошлом. Вот пусть с кассабами и договариваются о том, чья где земля.
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20.04.2023 19:08
+68
Ще одна падаль, яка страждає вялічієм.
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20.04.2023 19:07
+48
мадяр-фашистам не йметься... тому й московія для них рідна сестра.
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20.04.2023 19:15
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Ще одна падаль, яка страждає вялічієм.
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20.04.2023 19:07 Ответить
мадяр-фашистам не йметься... тому й московія для них рідна сестра.
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20.04.2023 19:15 Ответить
iмперцi, це словами не лiкується.
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20.04.2023 19:07 Ответить
******-закотіть розкатані губи взад...
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20.04.2023 19:08 Ответить
Велика Угорщина - это районы Урала. Откуда они переехали в относительно недавнем прошлом. Вот пусть с кассабами и договариваются о том, чья где земля.
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20.04.2023 19:08 Ответить
...в относительно...))))
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20.04.2023 19:19 Ответить
З історичної точки зору то дійсно не так вже і багато років пройшло. Он Ізраїль повернувся на свої землі і відновив державу через 2 тисячі років. Так що уграм відкрита дорога на їх історичну батьківщину за уралом
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20.04.2023 20:40 Ответить
взагалі-то євреї ніколи повністю не полишали свою землю, а ось державу відновили дійсно через 2 тисячі років, але всі ці 2 тисячі років, євреї по всьому світі знали де їх батьківщина і прагнули туди повернутись!
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21.04.2023 14:53 Ответить
Насколько я понимаю, мадьяры заняли сегодняшние территории в районе 1000-го года. Тогда в Испании и Англии уже университеты были, Печерская Лавра кажется уже была не очень молодой, тоже.
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20.04.2023 20:47 Ответить
Ніт - відмінусуйте років 100.
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20.04.2023 22:41 Ответить
Хороша думка....там і є простір для великого мадяростану!!!
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20.04.2023 19:30 Ответить
Мапа тут.
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20.04.2023 19:52 Ответить
Мадяри довимахуються, що всі ці країни (з нами включно) зроблять їм обрізання. По самий Будапешт.
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20.04.2023 19:09 Ответить
З Будапештом включно обрізання і зелений коридор в історичну родную гавєнь десь біля Уралу.
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20.04.2023 19:27 Ответить
Вкид. Перевірка на вошивість.
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20.04.2023 19:10 Ответить
Так так.... йдуть шляхом гітлера-сталіна-путіна.
Гопник - це діагноз.
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20.04.2023 19:31 Ответить
только армии у них нет,так что пускай летают в мечтах дальше
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20.04.2023 19:34 Ответить
ну и как у тебя с вшами?
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20.04.2023 19:55 Ответить
хворі на голову імперці ..якого біса вони роблять у Європі,нехай повертаються за Урал звідки прийшли ,ось там нехай і будують свої улуси.
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20.04.2023 19:12 Ответить
Мадярщина по моему клоуны даже по хуже расеи)))участвовали в двух мировых войнах,обе ******** ,после первой ,лишились 60 процентов своей территории,после второй ,от куска что остался,оттяпали ещё 25)))****** давайте цыгане с войском в 30 000 петушков влезте ещё в эту войну ,от Мадярщины останется два района в Будапеште и то не факт 😀
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20.04.2023 19:14 Ответить
Вони війни пройобують ще з часів золотої орди.
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20.04.2023 19:17 Ответить
сократили вроде до 22 к армию) и 30 танчиков т72 лично в рапоряжении мадярии...армия невебеная
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20.04.2023 19:36 Ответить
Зато экономика самая мощная ( сарказм)))) Шваль на дотациях ЕС , на подсосе от ***** , без выхода в море страдает вяличием. Да они еще при..здекнутей , чем кацапы.
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20.04.2023 19:42 Ответить
Як правило, всі потуги мадярів до "великої_мадярщини" закінчувалися зменшенням їх території
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20.04.2023 19:16 Ответить
У мадярів пішло загострення путлєртріпер.
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20.04.2023 19:17 Ответить
Ніхто не хоче назад на Південний Урал, історичну батьківщину предків Орбана? Ну, щоб історична справедливість так історична справедливість.
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20.04.2023 19:20 Ответить
сапёра Водички на него нету.
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20.04.2023 19:25 Ответить
поки єс буде соплі жувати угорські фашики будуть диверсії робити на повну катушку
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20.04.2023 19:25 Ответить
Почалися інфо хвилі з футбольної символіки команди Угорщини
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20.04.2023 19:26 Ответить
хай для початку вимиють свій обісцяний бомжами Будапешт і понадягають штани, на їх голі сраки,а вже потім претендують на якусь там чергову недоімперію
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20.04.2023 19:31 Ответить
В модярських ****** все стабільно .
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20.04.2023 19:32 Ответить
А нам коли ми публікуємо карту великої України різні дегенерати навіть з України нас засуджують
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20.04.2023 19:33 Ответить
mad'yarskoe chmo razduxarilos' !!!
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20.04.2023 19:34 Ответить
лубянскій пятухъ
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20.04.2023 19:35 Ответить
А чому б Зеленому не запропонувати звернути погляд на свої скрепи..на свою батьківщину на уралі???.…
Є простір для фантазії!!!!
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20.04.2023 19:36 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

1 ч

У Запоріжжі міськрада не знайшла голосів, щоб розірвати договори оренди на землю з УПЦ МП - ініціативу не підтримали депутати-«слуги» Не підтримали, хоч петиція за розірвання договорів оренди з московською церквою у Запоріжжі необхідну кількість голосів набрала за 1 добу

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20.04.2023 19:37 Ответить
Eugene Stepanenko
February 24th, 2023, 09:51 pm
...прислужники Г!тлера, планували послужити Путлеру.
Несподівано почали багато запитувати про Угорщину в цей день рік тому.
Впевнений що ми, як і розвідки інших держав ЄС, особливо держави сусіди Угорщини, знають чи знали більше, і маю надію свого часу це оприлюднять.
Поки що напишу тільки те, що бачив на власні очі.
Перші війскові колони угорських війскових я побачив майже зразу після окружної Будапешту. Це був ранній ранок 25 лютого 22 року.
Я заїхав на заправку на своєму авто з українськими номерами, і раптом відчув себе темношкірим африканцем в ковбойскому салуні Техаса десь в середині 19 сторіччя. Заправка була забита війсковими угорцями, які уважно дивилися на мене, у мілітарній флісці та на машинку з наліпкою хреста НГУ на задньому склі. Ніхто не робив ніяких там загрозливих жестів, але відчуття було абсолютно ворожого ставлення.
По нашивкам, це був якийсь підрозділ війскової поліції Угорщини, такий собі аналог нашої ВСП. Майже зразу після того як я повернувся на дорогу, мені довелося стати в хвіст величезною колони війскової техніки. Поступово її обганяючи, я мимоволі рахував. В цій колоні йшло 6 машин з для наведення понтонних переправ, з понтонами, у супроводі вантажівок з особовим складом та кількох машин бойового прикриття. Далі до кордону таких колон було ще три - у кожній по шість - вісім вантажівок з понтонами.
На всіх заправках по дорозі до кордону зустрічалися або війскові, які рухалися в сторону кордону з Україною, або техніка.
Часто зустрічалися очевидні резервісти, на власних авто, які були викликані в своїй частини. Один із них, кремезий чолов"яга, підійшов до мене, довго розглядав, потім мовчки налив кави із термосу і протягнув цигарку. Я не палю вже давно, але тут механічно взяв. Чоловік міцно затягнувся, і запитав - туди? Показуючи в сторону України.
Я не встиг нічого відповісти, як він продовжив: "Немає сенсу. Вас не буде за три дні. Не треба було вірити американцям".
Хотів би я подивитися на цього мудака зараз. А особливо після перемоги України.
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20.04.2023 19:37 Ответить
Орбаноїди вже були готові відкусити частину Закарпаття,та щось пішло не так...
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21.04.2023 13:36 Ответить
Битому неймётся. И у Украины ещё будет время разъяснить этому олуху и его боссу в каком направлении им идти
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20.04.2023 19:39 Ответить
говнопешт за сутки.маршем
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20.04.2023 19:42 Ответить
Історія вчить, що реваншизм до добра не доводить.
Даремно вони себе так поводять . . .
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20.04.2023 19:42 Ответить
Там на карте написано купно бекенбауэр, я передам своим, чтоб армия центр заходила
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20.04.2023 19:44 Ответить
почему эту мразь нацистскую не изолируют в ес?! они собратья кацапов и их место у параши!
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20.04.2023 19:44 Ответить
Це путінський отсосник. По черзі з орбаном бігають почмокати. Добре працюють бо і Луці сподобалось. Одним словом Гниди мадярські.
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20.04.2023 19:46 Ответить
А нафта ще тече через територію воюєчої країни???
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20.04.2023 19:46 Ответить
Я можу виступити на фоні карти нашої галактики, але все одно не стану Дартом Вейдаром.
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20.04.2023 19:49 Ответить
их все соседи к которым они имеют притензии укатают даже словакия,не то что мы и румыны.
шавка без оружия может гавкать сколько хочет,там львовской тро на неделю работы+ наша арта.
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20.04.2023 19:51 Ответить
Наскільки був правий сапер Водічка, друг Швека! Їх місце в Азії з тюркськими племенами. АЗІАТА!
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20.04.2023 20:10 Ответить
У цих азіатів претензії до всіх сусідів.
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20.04.2023 20:13 Ответить
а повинна висіти мапа півдня уралу, десь туточки
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20.04.2023 20:30 Ответить
Ось там прям на річці Уй їм і місце!
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20.04.2023 20:39 Ответить
..*** вам великий а не велику угорщину ******
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20.04.2023 20:33 Ответить
не ту карту показали
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20.04.2023 20:34 Ответить
Навіть писати не хочеться. Про мадяр-угорців читайте вищє, там уже всьо написали наші люди.
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20.04.2023 20:34 Ответить
Челяба - столиця Великомадярії
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20.04.2023 20:35 Ответить
пусть путинская подстилка по мечтает о великой венгрийна большее он не способен
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20.04.2023 20:44 Ответить
Модяро ********.
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20.04.2023 20:46 Ответить
Територіальні претензії до 6 країн , навіть до Австрії, а Словаччини і Хорватії так взагалі майже не має бути.
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20.04.2023 20:52 Ответить
там , до Токая УКРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА ТЕРИТОРІЯ! так що...
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20.04.2023 20:53 Ответить
обСіярто якесь невгамовне
По простому Півень обскуБАний, який має в економіці повний НУЛЬ
Дурне , Тай годі
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20.04.2023 20:56 Ответить
А гуляші та інша орбаноїдна шваль не кращі...
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21.04.2023 13:54 Ответить
А вы спрашиваете почему Орбан сосется с ******. А оказывается етот недоимперец и себе кусок пирога урвать мечтает как и 80 лет назад при Гитлере. Казалось бы на дворе 21 век а ничему история не учит
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20.04.2023 20:58 Ответить
Мадяри це мокшанське бидло. Йо...бики.
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20.04.2023 21:10 Ответить
Какова дрянь, этот Сиярто!
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20.04.2023 21:24 Ответить
Там мадярів немає, мадяри давно вимерли або були асимільовані, основна маса населення слов'янського, німецького та балканського походження.
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20.04.2023 21:38 Ответить
Угорці копають собі могилу
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20.04.2023 22:02 Ответить
у нас еще осталась какая-то вывеска на венгерском? или какая-то школа? или еще что-нибудь?
после этой выходки их прищучить и вообще забыть, что есть такая страна как венгрия с какими-то правами.
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20.04.2023 22:18 Ответить
Для росиян эти венгры просто точка на карте. Наивные местячковые рагули с манией величия надеются что у русских есть планы дать им земель. Ничему не учит история. Русские их считают никем.
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21.04.2023 01:13 Ответить
Московити всіх рахують ніким,хоч самі сидять у лайні по вуха...
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21.04.2023 13:57 Ответить
Земля українська, мадяри, вам буде битим склом. Запам'ятайте. Хоч там ви й є членами чогось...
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21.04.2023 13:00 Ответить
Йовбіків знову поплющило...
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21.04.2023 13:24 Ответить
Сійярто виступив на партійному заході на тлі мапи "Великої Угорщини" Джерело: https://censor.net/ua/p3413424

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21.04.2023 19:08 Ответить
мадярота навіть слухати не хотять про свою історичну батьківщину ханте-мансі, вважають себе корінним європейським народом і мріють про вєлікую мадярію од моря до моря...))))
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21.04.2023 22:13 Ответить
Довийобуються мадяри, ой довийобуються...чекає їх важке похмілля
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22.04.2023 06:10 Ответить
 
 