Сийярто выступил на партийном мероприятии на фоне карты "Великой Венгрии". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
На мероприятии "Мир и безопасность", организованном правящей партией Венгрии "Фидес", министр иностранных дел Петер Сийярто выступил на фоне карты Венгрии, включающей территории соседних стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Многочисленные пользователи Twitter обратили внимание, что на основном баннере мероприятия изображена Венгрия в ее нынешних границах и так называемая "Великая Венгрия" – в границах до Трианонского мирного договора. Сейчас часть этих земель входит в состав современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.
Напомним, это уже не первый случай, когда члены партии Орбана используют карту "Великой Венгрии". В частности, сам Орбран в ноябре появился на футбольный матч Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором была эта карта.
Пожалуйста, подождите...
Гопник - це діагноз.
Є простір для фантазії!!!!
@bryhynets
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1 ч
У Запоріжжі міськрада не знайшла голосів, щоб розірвати договори оренди на землю з УПЦ МП - ініціативу не підтримали депутати-«слуги» Не підтримали, хоч петиція за розірвання договорів оренди з московською церквою у Запоріжжі необхідну кількість голосів набрала за 1 добу
February 24th, 2023, 09:51 pm
...прислужники Г!тлера, планували послужити Путлеру.
Несподівано почали багато запитувати про Угорщину в цей день рік тому.
Впевнений що ми, як і розвідки інших держав ЄС, особливо держави сусіди Угорщини, знають чи знали більше, і маю надію свого часу це оприлюднять.
Поки що напишу тільки те, що бачив на власні очі.
Перші війскові колони угорських війскових я побачив майже зразу після окружної Будапешту. Це був ранній ранок 25 лютого 22 року.
Я заїхав на заправку на своєму авто з українськими номерами, і раптом відчув себе темношкірим африканцем в ковбойскому салуні Техаса десь в середині 19 сторіччя. Заправка була забита війсковими угорцями, які уважно дивилися на мене, у мілітарній флісці та на машинку з наліпкою хреста НГУ на задньому склі. Ніхто не робив ніяких там загрозливих жестів, але відчуття було абсолютно ворожого ставлення.
По нашивкам, це був якийсь підрозділ війскової поліції Угорщини, такий собі аналог нашої ВСП. Майже зразу після того як я повернувся на дорогу, мені довелося стати в хвіст величезною колони війскової техніки. Поступово її обганяючи, я мимоволі рахував. В цій колоні йшло 6 машин з для наведення понтонних переправ, з понтонами, у супроводі вантажівок з особовим складом та кількох машин бойового прикриття. Далі до кордону таких колон було ще три - у кожній по шість - вісім вантажівок з понтонами.
На всіх заправках по дорозі до кордону зустрічалися або війскові, які рухалися в сторону кордону з Україною, або техніка.
Часто зустрічалися очевидні резервісти, на власних авто, які були викликані в своїй частини. Один із них, кремезий чолов"яга, підійшов до мене, довго розглядав, потім мовчки налив кави із термосу і протягнув цигарку. Я не палю вже давно, але тут механічно взяв. Чоловік міцно затягнувся, і запитав - туди? Показуючи в сторону України.
Я не встиг нічого відповісти, як він продовжив: "Немає сенсу. Вас не буде за три дні. Не треба було вірити американцям".
Хотів би я подивитися на цього мудака зараз. А особливо після перемоги України.
Даремно вони себе так поводять . . .
шавка без оружия может гавкать сколько хочет,там львовской тро на неделю работы+ наша арта.
По простому Півень обскуБАний, який має в економіці повний НУЛЬ
Дурне , Тай годі
после этой выходки их прищучить и вообще забыть, что есть такая страна как венгрия с какими-то правами.