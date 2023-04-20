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Выход пророссийского сюжета - досадная ошибка, вызванная некорректным сокращением, - France 24. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает события.

Дирекция телеканала France24, финансируемого правительством Франции, по просьбе Эспресо, объяснила выход пророссийского сюжета, передает Цензор.НЕТ.

Выход пророссийского сюжета - досадная ошибка, вызванная некорректным сокращением, - France 24 01

Эспресо – многолетний эксклюзивный партнер France24 в Украине – обратился к руководству канала из-за выхода скандального сюжета и приостановил трансляцию материалов французского вещателя в своем эфире до выяснения этого вопроса.

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Директор France 24 Ванесса Бургграф назвала инцидент "досадной ошибкой". В письме объясняется, что в эфир France 24 попал сокращенный переведенный на английский франкоязычный сюжет национального общественного телевидения Франции - France Televisions. "К сожалению, - говорится в письме, - в процессе сокращения и перевода сюжета был утрачен контекст материала, о чем телеканал искренне сожалеет".

Директор заверила коллег из Эспресо, что приложит все возможные усилия, чтобы ошибка больше не повторилась, и подчеркнула, что France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает события.

"Мы подготовили значительное количество материалов на эту тему, со значительным количеством наших опытных репортеров на местах событий, в репортажах с прямой речью украинских солдат и многочисленными свидетельствами о страданиях мирного населения, о военных преступлениях, совершенных российскими солдатами, депортации детей и женщин на линии фронта", – отметила медийница.

В редакции France24 отметили, что телеканал ежедневно противостоит российской пропаганде и развенчивает фейковые новости, а также создает уникальные продукты, раскрывающие настоящее лицо российской агрессии — в частности, дневной марафон к годовщине нападения на Украину 24 февраля 2023 года или полнометражный документальный фильм об украинском сопротивлении в Херсоне.

Добавим, что аналогичные письма Ванесса Бургграф также направила президенту Украины и начальнику штаба ВСУ.

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Напомним, съемочная группа телеканала France 24 посетила лагерь российских окупантов, готовящихся к украинскому контрнаступлению. Журналист назвал контрнаступление "вражеским". Впоследствии сюжет удалили. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что причастные к репортажу из лагеря российских окупантов будут отвечать по закону.
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Топ комментарии
+11
А як журналюги потрапили на окуповану територію???
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20.04.2023 20:09
+11
Так проблема не тільки у сюжеті, а те, що західні журношлюхи тупо поїхали до підарів та зняли з ними сюжет
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20.04.2023 20:23
+7
дивне пояснення у них що немає редакторів які контролюють що пускають до етеру ,я їм не вірю.
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20.04.2023 19:59
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Я розвожу руками…
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20.04.2023 19:57 Ответить
та всі розводять руками - перекладач гугул повне фуфло:

це гугул каже що знімальна група на території України, "ворог" недалеко, літеру Зюгу на кепку рашиста приклеїв...

всі питання до Гугєл трансляйтор, короче

директрису Франс 24 варто вивчити рашиську ідіому "горбатого клеить"
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20.04.2023 22:07 Ответить
вырвали с контекста (с) ни ума ни фантазии...
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20.04.2023 19:58 Ответить
дивне пояснення у них що немає редакторів які контролюють що пускають до етеру ,я їм не вірю.
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20.04.2023 19:59 Ответить
получается и ты тоже
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20.04.2023 20:10 Ответить
путин-***** и международньій преступник.
Кацап - дегенерат-нелюдь, раб *********** на швабре.
РФ - страна террорист.
***** &Кацап&РФ - ПНХ.
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20.04.2023 20:44 Ответить
А як журналюги потрапили на окуповану територію???
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20.04.2023 20:09 Ответить
ta toz buly zurna- 6ljuhi, temu propovzly... 6e j gro6ej kryvavyh vid hujla otrymaly 😏
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20.04.2023 22:34 Ответить
Так проблема не тільки у сюжеті, а те, що західні журношлюхи тупо поїхали до підарів та зняли з ними сюжет
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20.04.2023 20:23 Ответить
Де там той хто писав мені нещодавно що Франція24 це державний канал Франції й не може бути рашиська помийка?
Сподіваюсь ти прочитав цю новину.
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20.04.2023 20:42 Ответить
Жабоїди на бачать різниці під кого лягати. То під Гітлера, то під Путіна...
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20.04.2023 20:48 Ответить
to4no
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20.04.2023 22:35 Ответить
Пусть платят за моральный ущерб гниды.
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20.04.2023 20:51 Ответить
адміністративне та кримінальне покарання по українському законодавству:

1. незаконний перетин кордону.
2. виправдання війни
3. пропаганда агресора
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20.04.2023 22:09 Ответить
Потомки бежавших от российской революции дворян помогают Путину возрождать империю

Во Франции они стали оплотом путинского режима, вербуя союзников среди политиков и бизнесменов.

Во Франции главным ресурсом российской «мягкой силы» стали потомки белоэмигрантов - представители дворянских родов. Будучи уже французами, многие из них тем не менее годами сотрудничали с российской властью, помогали Кремлю вербовать союзников среди французской оппозиции и бизнес-сообщества, продвигали нарратив о западной русофобии и геноциде жителей Донбасса. Сегодня связанные с ними структуры при поддержке МИД РФ проводят акции против НАТО и «киевского правительства». The Insider воссоздает лишь некоторые фрагменты этой «паутины» - ее истинные масштабы еще предстоит установить.

В конце 2014 года в сети распространилось письмо, озаглавленное «Солидарность с Россией» и подписанное более чем сотней представителей русского дворянства за рубежом. Составили его князь и княгиня Дмитрий и Тамара Шаховские при содействии некоей инициативной группы «Русский мост». Авторы декларации сообщали, что не могут смириться с ежедневно обрушивающейся на них «клеветой в адрес современной России, ее руководства и ее президента»
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20.04.2023 21:24 Ответить
Тобто, "патомкі" сподіваютьсч, що після відродження імперії новий імператор поверне їм втрачнені більше ніж 100 років тому палаци і "дєрєвєнькі с людішкамі"?
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20.04.2023 21:53 Ответить
Грошики не пахнуть, а журнашлюхи є в кожній країні, де більше, де менше
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21.04.2023 01:05 Ответить
Не вірю. Жабоїдам давно не вірю.
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21.04.2023 07:04 Ответить
 
 