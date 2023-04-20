Выход пророссийского сюжета - досадная ошибка, вызванная некорректным сокращением, - France 24. ДОКУМЕНТ

France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает события.

Дирекция телеканала France24, финансируемого правительством Франции, по просьбе Эспресо, объяснила выход пророссийского сюжета, передает Цензор.НЕТ.

Эспресо – многолетний эксклюзивный партнер France24 в Украине – обратился к руководству канала из-за выхода скандального сюжета и приостановил трансляцию материалов французского вещателя в своем эфире до выяснения этого вопроса.

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Директор France 24 Ванесса Бургграф назвала инцидент "досадной ошибкой". В письме объясняется, что в эфир France 24 попал сокращенный переведенный на английский франкоязычный сюжет национального общественного телевидения Франции - France Televisions. "К сожалению, - говорится в письме, - в процессе сокращения и перевода сюжета был утрачен контекст материала, о чем телеканал искренне сожалеет".

Директор заверила коллег из Эспресо, что приложит все возможные усилия, чтобы ошибка больше не повторилась, и подчеркнула, что France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает события.

"Мы подготовили значительное количество материалов на эту тему, со значительным количеством наших опытных репортеров на местах событий, в репортажах с прямой речью украинских солдат и многочисленными свидетельствами о страданиях мирного населения, о военных преступлениях, совершенных российскими солдатами, депортации детей и женщин на линии фронта", – отметила медийница.

В редакции France24 отметили, что телеканал ежедневно противостоит российской пропаганде и развенчивает фейковые новости, а также создает уникальные продукты, раскрывающие настоящее лицо российской агрессии — в частности, дневной марафон к годовщине нападения на Украину 24 февраля 2023 года или полнометражный документальный фильм об украинском сопротивлении в Херсоне.

Добавим, что аналогичные письма Ванесса Бургграф также направила президенту Украины и начальнику штаба ВСУ.

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Напомним, съемочная группа телеканала France 24 посетила лагерь российских окупантов, готовящихся к украинскому контрнаступлению. Журналист назвал контрнаступление "вражеским". Впоследствии сюжет удалили. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что причастные к репортажу из лагеря российских окупантов будут отвечать по закону.