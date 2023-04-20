Выход пророссийского сюжета - досадная ошибка, вызванная некорректным сокращением, - France 24. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает события.
Дирекция телеканала France24, финансируемого правительством Франции, по просьбе Эспресо, объяснила выход пророссийского сюжета, передает Цензор.НЕТ.
Эспресо – многолетний эксклюзивный партнер France24 в Украине – обратился к руководству канала из-за выхода скандального сюжета и приостановил трансляцию материалов французского вещателя в своем эфире до выяснения этого вопроса.
Директор France 24 Ванесса Бургграф назвала инцидент "досадной ошибкой". В письме объясняется, что в эфир France 24 попал сокращенный переведенный на английский франкоязычный сюжет национального общественного телевидения Франции - France Televisions. "К сожалению, - говорится в письме, - в процессе сокращения и перевода сюжета был утрачен контекст материала, о чем телеканал искренне сожалеет".
Директор заверила коллег из Эспресо, что приложит все возможные усилия, чтобы ошибка больше не повторилась, и подчеркнула, что France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает события.
"Мы подготовили значительное количество материалов на эту тему, со значительным количеством наших опытных репортеров на местах событий, в репортажах с прямой речью украинских солдат и многочисленными свидетельствами о страданиях мирного населения, о военных преступлениях, совершенных российскими солдатами, депортации детей и женщин на линии фронта", – отметила медийница.
В редакции France24 отметили, что телеканал ежедневно противостоит российской пропаганде и развенчивает фейковые новости, а также создает уникальные продукты, раскрывающие настоящее лицо российской агрессии — в частности, дневной марафон к годовщине нападения на Украину 24 февраля 2023 года или полнометражный документальный фильм об украинском сопротивлении в Херсоне.
Добавим, что аналогичные письма Ванесса Бургграф также направила президенту Украины и начальнику штаба ВСУ.
Напомним, съемочная группа телеканала France 24 посетила лагерь российских окупантов, готовящихся к украинскому контрнаступлению. Журналист назвал контрнаступление "вражеским". Впоследствии сюжет удалили. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что причастные к репортажу из лагеря российских окупантов будут отвечать по закону.
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це гугул каже що знімальна група на території України, "ворог" недалеко, літеру Зюгу на кепку рашиста приклеїв...
всі питання до Гугєл трансляйтор, короче
директрису Франс 24 варто вивчити рашиську ідіому "горбатого клеить"
Кацап - дегенерат-нелюдь, раб *********** на швабре.
РФ - страна террорист.
***** &Кацап&РФ - ПНХ.
Сподіваюсь ти прочитав цю новину.
1. незаконний перетин кордону.
2. виправдання війни
3. пропаганда агресора
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