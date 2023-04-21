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"У нас все снесло": в российском Белгороде сообщают о сильном взрыве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась большая воронка.
Об этом сообщают местные паблики, передает Цензор.НЕТ..
Образовалась огромная воронка на улице Ватутина.
Кроме того, в Белгороде от ударной волны на крышу супермаркета забросило автомобиль.
Топ комментарии
+56 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий20.04.2023 22:58
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+49 мврина
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Це все ваш кремлівський карлик таким чином заохочує вас до війни
з Украіною!!
"и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам...
.
Евангелие от Матфея 7:2 - Мф 7:2:
...
...Нема сили на світі, щоб моrла нас побороти, коли Боr з нами,
а москалі Бога продали..
...
Як козак шаблею блисне, москаль в штани дрисне.
...
То-ли ещё будет.. ойо йой..
...
Но мы позаботится о реализации этой идеи
оказывается, на Белгород были сброшены 2 бомбы - одна взорвалась, а вторая прошила дом по улице Шаландина 15 в 250 метрах от первой, и не взорвалась
власти и СМИ хранят гордое молчание
бомбу ещё не извлекли