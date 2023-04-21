"У нас все снесло": в российском Белгороде сообщают о сильном взрыве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась большая воронка.

Об этом сообщают местные паблики, передает Цензор.НЕТ..

Образовалась огромная воронка на улице Ватутина.

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Кроме того, в Белгороде от ударной волны на крышу супермаркета забросило автомобиль.