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Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Действиями российской армии в оккупированном городе Балаклея в Харьковской области руководил военный комендант Валерий Буслов.

Подтверждение этому журналисты агентства Reuters нашли в документах, обнаруженных в Балаклее после ее освобождения, информирует Цензор.НЕТ.

46-летний Валерий Сергеевич Буслов является подполковником военной полиции.

Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters 01

Жители Балаклеи знали его только по позывному - Гранит, однако трое из них видели коменданта и подтвердили журналистам внешность.

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Позывной Буслова агентству подтвердили в Службе безопасности Украины, а также двое его российских коллег, один из которых работал в штабе, отвечающем за Балаклею.

Согласно документам, найденным в Балаклее, в городе дислоцировались подразделения из Калининградской области РФ.
46-летний Валерий Сергеевич Буслов является подполковником военной полиции.

Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters 02

Во время оккупации, продолжавшейся полгода, российские войска задержали в Балаклее не менее 200 мирных жителей. Некоторые были подвергнуты пыткам, место нахождения десятков человек остается неизвестным.

Когда агентство Reuters позвонило по телефону Валерия Буслова в Калининграде, мужчина представился этим именем и не отрицал, что он военный комендант. Но он отрицает, что был в Балаклее или использовал позывной Гранит. О найденном документе с указанием имени он сказал: "Для меня это ничего не значит".

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Reuters отмечает, что нет достоверных подтверждений совершения преступлений лично Бусловым, как и доказательств того, что он отдавал преступные приказы. Однако его офис находился через дорогу от полицейского участка, где пытали местных жителей.

Служба безопасности Украины подтвердила, что подполковник Буслов является военным комендантом Калининградского гарнизона Минобороны России и занимал соответствующую должность в Балаклее с марта по сентябрь прошлого года, и что он использовал позывной Гранит.

Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters 03

"Он подписал ряд приказов и распоряжений, разрешавших военнослужащим Вооруженных сил РФ и незаконных военных формирований осуществлять незаконные задержания гражданского населения", - сообщили в СБУ.

Другие подробности силовики не предоставили из-за тайны следствия. Источник в украинских правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил Reuters, что следователи готовят подозрение Буслову.

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Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters 04
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Хороший командир его подчинённые ******* в форме так ********* с под харьковской области, что некоторые по дороге трусы свои коричневые теряли,а от других собственное мясо отваливалось
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20.04.2023 23:59 Ответить
то кримінальну справу і в інтерпол,
щоб не виїхав зі свого калінінграда
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21.04.2023 01:35 Ответить
Хороший бульдог, на строгий ошейник его теперь
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21.04.2023 01:37 Ответить
Та яка там секретність. Він єдиний войсковий начальник зони окупації. Всі комендатури рашки шлялись в Україні.
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21.04.2023 04:39 Ответить
 
 