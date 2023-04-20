Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters. ФОТОрепортаж

Действиями российской армии в оккупированном городе Балаклея в Харьковской области руководил военный комендант Валерий Буслов.

Подтверждение этому журналисты агентства Reuters нашли в документах, обнаруженных в Балаклее после ее освобождения, информирует Цензор.НЕТ.

46-летний Валерий Сергеевич Буслов является подполковником военной полиции.

Жители Балаклеи знали его только по позывному - Гранит, однако трое из них видели коменданта и подтвердили журналистам внешность.

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Позывной Буслова агентству подтвердили в Службе безопасности Украины, а также двое его российских коллег, один из которых работал в штабе, отвечающем за Балаклею.

Согласно документам, найденным в Балаклее, в городе дислоцировались подразделения из Калининградской области РФ.

46-летний Валерий Сергеевич Буслов является подполковником военной полиции.

Во время оккупации, продолжавшейся полгода, российские войска задержали в Балаклее не менее 200 мирных жителей. Некоторые были подвергнуты пыткам, место нахождения десятков человек остается неизвестным.

Когда агентство Reuters позвонило по телефону Валерия Буслова в Калининграде, мужчина представился этим именем и не отрицал, что он военный комендант. Но он отрицает, что был в Балаклее или использовал позывной Гранит. О найденном документе с указанием имени он сказал: "Для меня это ничего не значит".

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Reuters отмечает, что нет достоверных подтверждений совершения преступлений лично Бусловым, как и доказательств того, что он отдавал преступные приказы. Однако его офис находился через дорогу от полицейского участка, где пытали местных жителей.

Служба безопасности Украины подтвердила, что подполковник Буслов является военным комендантом Калининградского гарнизона Минобороны России и занимал соответствующую должность в Балаклее с марта по сентябрь прошлого года, и что он использовал позывной Гранит.

"Он подписал ряд приказов и распоряжений, разрешавших военнослужащим Вооруженных сил РФ и незаконных военных формирований осуществлять незаконные задержания гражданского населения", - сообщили в СБУ.

Другие подробности силовики не предоставили из-за тайны следствия. Источник в украинских правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил Reuters, что следователи готовят подозрение Буслову.

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