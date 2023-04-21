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обстрел (20144) Донецкая область (7133) Константиновка (1591)

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Константиновке, Новоукраинка обстреляна из "Градов", - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении в Угледарской громаде Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка - из артиллерии, Пречистовка - зажигательными боеприпасами.

"На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки", - информирует глава региона.

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На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской громаде. В Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Еще 2 дома повреждены в Торецкой громаде. Константиновка получила удар ракетами С-300 - повреждена недостройка.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады.

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Константиновке, Новоукраинка обстреляна из Градов, - ОВА 01
Оккупанты ударили ракетами С-300 по Константиновке, Новоукраинка обстреляна из Градов, - ОВА 02
Оккупанты ударили ракетами С-300 по Константиновке, Новоукраинка обстреляна из Градов, - ОВА 03

По словам Кириленко, всего за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 1.
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А хто там вчора заявляв,ракети закінчуються ,снарядний голод.....Де, той розумник?
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21.04.2023 09:14 Ответить
****** каждый день по 20 новостей по типу "******** обстреляли наши села мирные города и ТД",а у нас нет границы что б их села и города ровнять с землёй или игра так и будет в одни ворота я в ****
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21.04.2023 09:23 Ответить
нельзя, а то ***** нападет
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21.04.2023 09:25 Ответить
Кожного ранку новини ворог обстріляв ,вбив ,зруйнував ,а де відповідь чи будем терпіти поки все зруйнують ,чомусь лднр ніхто не атакує порівняйте Донецьк який ніби обсрілюють з нашим Харковом чи Херсоном.
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21.04.2023 09:43 Ответить
 
 