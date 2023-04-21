Оккупанты ударили ракетами С-300 по Константиновке, Новоукраинка обстреляна из "Градов", - ОВА. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении в Угледарской громаде Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка - из артиллерии, Пречистовка - зажигательными боеприпасами.

"На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки", - информирует глава региона.

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На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской громаде. В Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Еще 2 дома повреждены в Торецкой громаде. Константиновка получила удар ракетами С-300 - повреждена недостройка.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады.







По словам Кириленко, всего за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 1.