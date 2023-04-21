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Винницкая область (918) обстрел (20144) Полтавщина (905) ГСЧС (4482)

Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 21 апреля спасатели Полтавщины и Винницкой области ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, передает Цензор.НЕТ.

"На ликвидацию ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, к счастью, без жертв", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Винницкой области пожар уже ликвидирован. В Полтавской области, по состоянию на утро ликвидация последствий обстрелов продолжается.

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Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях 01
Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях 02
Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях 03
Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях 04
Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях 05
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Ясно. Нафтобази знову
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21.04.2023 09:49 Ответить
На Полтавщині, скоріш за все, газова свардловина.
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21.04.2023 09:54 Ответить
Ну куди прилитіло( на Полтавщині), то там нафтобаз нема. А сверловини є. Хоча який сенс бити по свердловинам?
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21.04.2023 10:04 Ответить
Не шукайте сенсу там, де його нема. Отак сидять 3 м@дака - шойга, суровікін і якийсь лапін. Після четвертої пляшки шойга каже - "Шось давно ми по Полтаві не били, давай, організуй!" А там далі все по команді.
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21.04.2023 10:15 Ответить
 
 