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Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые помогали врагу во время оккупации Киевщины в феврале-марте 2022 года.

Разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области.

В ходе оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

Установлено, что выполняя вражеское указание 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь.

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Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ 01
Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ 02
Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ 03
Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ 04

"Таким образом, агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей. Кроме того, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО. Именно по их "наводке" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, затем пострадавших держали в застенках местной "комендатуры РФ" до освобождения региона.

Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные дома.

Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+14
А тепер їх підпаліть
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21.04.2023 10:12
+13
я б спочатку таких розстрілювала, а потім вже орків !
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21.04.2023 10:18
+10
Гірше кацапів. Відсидять і вийдуть? Але люди ж знали про них. Не могли просто прикопати в посадках? Неглибоко, щоб трохи подихали. Але тільки трохи.
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21.04.2023 10:23
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А тепер їх підпаліть
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21.04.2023 10:12 Ответить
Аутодаффе?))
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21.04.2023 10:15 Ответить
Ніхто їх не підпалить. Ще й ордени дадуть від зеленої влади, яка вже готова здати Україну. Вже зєля під наглядом єрмака торгується: скільки бєні і йому особисто перепаде, коли зелені разом з опзж у верховній зраді китайський план схвалять.
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21.04.2023 10:25 Ответить
Зеля був не один. Скільки ще таких треба взяти за сраку щоб вони його здали?
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21.04.2023 10:48 Ответить
Чергові мерзенні ублюдіни...
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21.04.2023 10:13 Ответить
я б спочатку таких розстрілювала, а потім вже орків !
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21.04.2023 10:18 Ответить
Гірше кацапів. Відсидять і вийдуть? Але люди ж знали про них. Не могли просто прикопати в посадках? Неглибоко, щоб трохи подихали. Але тільки трохи.
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21.04.2023 10:23 Ответить
Те, що саме вони таке вчиняли, підтверджено в суді? Я кщо так, навіщо ховати обличча? Може їх впізнали б інші свідки.

Якщо це не доведено, то не треба стверджувати, що це вони. Неодноразово стикаюсь з непідтвердженням припущень.
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21.04.2023 10:24 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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21.04.2023 10:25 Ответить
Дивлячись на іото, де зрадники сидять у позах школярів у кабінеті директора школи, ловиш себе на думці, що відчуваєш не лють, а швидше огиду, чи відразу. Тьху!
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21.04.2023 10:26 Ответить
.

з таких гнид потрiбно скальп знiмати. манкурти та зрадники гiрше вiдкритого ворога.
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21.04.2023 10:27 Ответить
Це якими гнидами треба бути.Гірше орків,бо з тими все ясно,а ці ж покидьки жили,працювали,спілкувалися,мали сімї,друзів,родичів.За що так ненавидіти Україну?Не треба їх судити,віддайте їх людям на півгодини
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21.04.2023 10:27 Ответить
не розумію навіщо цю сволоту затримувати ...
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21.04.2023 10:38 Ответить
Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
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Навіть міністр викрив зраду! Це що нова фішка від ЗЕлених для замилювання очей українцям
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21.04.2023 10:42 Ответить
По всей строгости наших суровых законов будут наказаны- ночной домашний арест каждому. А так же мыть посуду и полы целый месяц и запрет смотреть телевизор.
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21.04.2023 10:44 Ответить
Треба відвести цих покидьків до тех, кого вони сдали, і відвернутися.
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21.04.2023 10:48 Ответить
Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка Джерело: https://censor.net/ua/p3413518

Це як?! Особисто продумав та спланував операцію?
Без міністра менти б не справились?
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21.04.2023 10:52 Ответить
Дати по 20 років в'язниці, а їх зарплати перераховувати на відновлення будівлі пожежної частини і на компенсації родинам тим, хто втратив своїх рідних внаслідок орківського нападу на Київщину, а якщо не захочуть працювати, тоді не годувати, поки не схочуть.
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21.04.2023 10:57 Ответить
А ще в Іванкові багато бидлоти магазини місцеві пограбувало і мусора ніяких звинувачень їм не висуноло. Чекають на суди лінча?
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21.04.2023 11:04 Ответить
Я просто нагадаю, що якби преZeрватив готував країну до війни а не до шашлику, то можна було врятувати десятки тисяч наших громадян
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21.04.2023 11:46 Ответить
І країну в цілому
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21.04.2023 13:12 Ответить
 
 