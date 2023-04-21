Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые помогали врагу во время оккупации Киевщины в феврале-марте 2022 года.

Разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области.

В ходе оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

Установлено, что выполняя вражеское указание 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь.

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"Таким образом, агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей. Кроме того, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО. Именно по их "наводке" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, затем пострадавших держали в застенках местной "комендатуры РФ" до освобождения региона.

Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные дома.

Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.