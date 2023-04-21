Россияне везут бетонные укрепления в сторону оккупированных территорий Запорожской области, - Андрющенко. ФОТО

Рашисты на оккупированных территориях продолжают обустраивать оборонительные укрепления.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андррющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо "зубов дракона" в сторону Розовки и Бердянска оккупанты начали отправлять караваны бетонных укреплений для обустройства огневых точек и блиндажей", - говорится в сообщении.