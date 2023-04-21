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Россияне везут бетонные укрепления в сторону оккупированных территорий Запорожской области, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты на оккупированных территориях продолжают обустраивать оборонительные укрепления.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андррющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо "зубов дракона" в сторону Розовки и Бердянска оккупанты начали отправлять караваны бетонных укреплений для обустройства огневых точек и блиндажей", - говорится в сообщении.
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+9 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий21.04.2023 10:53
+9 Сергій Володимирович d89c6683
показать весь комментарий21.04.2023 11:05
+2 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий21.04.2023 11:05
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Пожалуйста, подождите...
І так що що а гавняної зброї та ідіотів які готові вбивати "фашистів" у кацапів вистачить на десятки років такої війни.
Нічого, нехай завозять, потім ми ці бетонні загородження встановимо на кордоні з ***********.
хоча якщо ви адепт ************, то все ясно, через два-три тижні будемо у Керчі...
той як ти потворо кажеш бліц криг вартував тисяч життів військових та цивільних, окупацією 20% території та знищенням оточеного маріуполя.
тому ще раз напишу йолопе зніми рожеві окуляри.
тут би не дати кацапопідарам більше захапати, а не про наступ думати, який буде вартувати тисяч життів, ***** ж не просто так провів чмобілізацію, браку людей як у харківській області тепер не буде.
п.с. Дуже хочу помилятись у своїх субєктивних оцінках.
Думаю, що проблем у них зараз вистачає завдяки діям ЗСУ, тому треба давити їх до кінця. Зараз для нас найкращий момент за підтримки Заходу.
я також думаю що якщо зараз заморозити то через 5-10 років кацапи знов підуть, але класти десятки тисяч життів щоб відбити землі які кацапи не збираються без бою здавати, щоб потім через деякий час мудрий нарід знову привів до влади підерасню....файний приклад Зебіл та Грузія
Всі на Велике Крадівництво !