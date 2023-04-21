На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.
Об этом сообщили в театре, сообщает Цензор.НЕТ.
Ростислав служил в Одесской опере более 10 лет. В первые дни полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных Сил.
"Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", - говорит заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян.
В театре напомнили, что одной из ярких партий Ростислава была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Тримай".
"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике!", - обещают коллеги.
Пожалуйста, подождите...
Чорновіл сказав гарні слова : "Нашим партнерам не дуже приємно передавать зброю через тих , кому не хочеться тиснуть руку"
Але ж по телемарафону не казали це))
6ana, podjaka, sum 😪 💛💙
Як же хочеться вчепитися зубами в горло ванюшкам і рвати, шматувати.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Дивишся на всі ці світлини і розумієш, що генофонд важко відновити, що ніхто з цих шляхетних Чоловіків не був народжений для війни, розумієш, що "обмін" вбитими геть нерівноцінний, що кацапи "чистять" своє насєлєніє за рахунок наших Героїв, розумієш, що нам знадобиться багато десятиліть, щоб українська нація знов набула тих рис, які ми втрачаємо вже десятий рік від дій "братскої" недокраїни.
У зелених все по плану...