На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. ФОТО

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.

Об этом сообщили в театре, сообщает Цензор.НЕТ.

Ростислав служил в Одесской опере более 10 лет. В первые дни полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", - говорит заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян.

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В театре напомнили, что одной из ярких партий Ростислава была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Тримай".

"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике!", - обещают коллеги.

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