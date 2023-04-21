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На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.

Об этом сообщили в театре, сообщает Цензор.НЕТ.

Ростислав служил в Одесской опере более 10 лет. В первые дни полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", - говорит заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян.

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В театре напомнили, что одной из ярких партий Ростислава была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Тримай".

"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике!", - обещают коллеги.

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На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 01
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 02

На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 03
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 04
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 05
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 06
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 07
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 08На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 09
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 10
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Топ комментарии
+41
Вічна пам'ять герою
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21.04.2023 11:52
+34
Дуже, дуже прикро.. Світла йому Пам'ять ! Найкращі таки гинуть.
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21.04.2023 11:52
+27
Вічна слава та пам'ять про тебе, синку, та таких як ти,- повинна назавжди залишитися у благодарній пам'яті як нинішніх, так і прийдешніх поколінь українців!
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21.04.2023 11:54
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Дуже, дуже прикро.. Світла йому Пам'ять ! Найкращі таки гинуть.
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21.04.2023 11:52 Ответить
Вічна пам'ять герою
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21.04.2023 11:52 Ответить
Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. ну нехай триває, нам же нікуди поспішати..., може колись, років через 5-6, може так, а може й ні...
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21.04.2023 11:52 Ответить
абдристович оцінив би "в 2-3 роки, не більше" ))
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21.04.2023 11:54 Ответить
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21.04.2023 12:07 Ответить
ТО може все-таки позбудимось кротів,деякі між іншим перебувають під санкціями США. Наприклад ,Гетьманцев та Татаров. Також США хотіло звільнить Германа Галущенко , але ж унас своя зелена атмосфера. Ми ж ні від кого не залежимо.
Чорновіл сказав гарні слова : "Нашим партнерам не дуже приємно передавать зброю через тих , кому не хочеться тиснуть руку"
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21.04.2023 11:57 Ответить
Галущенко казав,що нам так пошкодили інфраструктуру ,що вієрні відключення будуть в кращому випадку до квітня. Поки не приїхала комісія ЄС по енергетиці. Зразу відключення перестали буть.
Але ж по телемарафону не казали це))
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21.04.2023 12:04 Ответить
Не их же граждане гибнут, жизни украинцев для них почти как и жизни сирийцев - не стоят ничего, ну, или, почти ничего. По этому до сих пор нет поставок по ленд-лизу и капельные поставки всего остального. Чья то зловещая игра.
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21.04.2023 12:05 Ответить
Вічна слава та пам'ять про тебе, синку, та таких як ти,- повинна назавжди залишитися у благодарній пам'яті як нинішніх, так і прийдешніх поколінь українців!
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21.04.2023 11:54 Ответить
najkra6i ta nebajduzi , vrodlyvi legini gynut´ za Ukrainu 😰

6ana, podjaka, sum 😪 💛💙
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21.04.2023 13:55 Ответить
Який цвіт нації гине, цілі Всесвіти гинуть, бо людина - то Всесвіт.
Як же хочеться вчепитися зубами в горло ванюшкам і рвати, шматувати.
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21.04.2023 11:57 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2023 11:59 Ответить
Яких хлопців ми втрачаємо ((((((.. Біль та сум.. Спочивай у мирі, Герой. Дуже боляче.
Дивишся на всі ці світлини і розумієш, що генофонд важко відновити, що ніхто з цих шляхетних Чоловіків не був народжений для війни, розумієш, що "обмін" вбитими геть нерівноцінний, що кацапи "чистять" своє насєлєніє за рахунок наших Героїв, розумієш, що нам знадобиться багато десятиліть, щоб українська нація знов набула тих рис, які ми втрачаємо вже десятий рік від дій "братскої" недокраїни.
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21.04.2023 12:03 Ответить
На жаль в нас гинуть найкращі ,а всякен бидло "какая разница" продовжує жирувати.
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21.04.2023 12:05 Ответить
Яка світла людина. RIP
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21.04.2023 12:09 Ответить
Спочивай з миром, синку! СУМ великий, біль, серце рветься від цих новин!Вічна Слава Герою!
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21.04.2023 12:11 Ответить
Вічна Світла Пам'ять Герою! Співчую близьким і всім нам - українцям
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21.04.2023 12:13 Ответить
Слава Героям!
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21.04.2023 12:13 Ответить
Це відповідь Кошевому та ін. товстомордим квартальцям, які ноють : ну що ми зможемо зробити на фронті, ми і стріляти не можемо....ми отут за кордоном в схроні по воюємо
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21.04.2023 12:15 Ответить
Вічна пам'ять. Вічна Слава!
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21.04.2023 12:46 Ответить
Вечная память герою !!! Соболезнования родным и близким . Слава Украине. Слава ЗСУ.Слава Богу
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21.04.2023 13:00 Ответить
На жаль, ще з 2014-го внаслідок війни Моковії (т.з. "роССії") проти України загинуло чимало дуже талановитих наших співгромадян. Втім будь яка загибла на цій війні людина, навіть не дуже відома, мала свої таланти та здібності які допомагали Україні бути такою яка вона є та прагнути розвиватися до кращого. Тож втрати в нас, з-за рашистів, не тільки у кількості, а і у якостях людей яких вбила ця війна. Тим більше ми повинні пам'ятати все те зло що принесли роССійськи нацисти Україні та її громадянам, щоб не дозволяти собі розслаблятися, вірити популістичним висловлюванням та речам про примирення, і більше ніколи не дозволяти собі обирати у керівництво країни, у депутати, на якісь державні посади людей з позицією - ЯКА РІЗНИЦЯ!!!
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21.04.2023 13:01 Ответить
Світла памʼять світлій Людині 😪😪😪
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21.04.2023 13:15 Ответить
вот вам и какая разница....уходят лучшие у нас...а там те утилизируют свои нечистоты....Спи спококойно Наш Воин и Герой!!!
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21.04.2023 13:24 Ответить
Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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21.04.2023 13:58 Ответить
Да...меня больше всего убивает, что с нашей стороны гибнут талантливые, смелые, хорошие люди, а у врагов зеки и убийцы. Вечная память Человеку...
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21.04.2023 14:10 Ответить
С.У.М.
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21.04.2023 14:35 Ответить
R.I.P.
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21.04.2023 14:47 Ответить
Вічна пам'ять!
У зелених все по плану...
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21.04.2023 14:52 Ответить
Герою Слава !
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21.04.2023 15:39 Ответить
 
 