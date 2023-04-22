Родственникам замкомбата почти год платили "боевые", хотя те не были на фронте, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР разоблачили противоправную схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным из Ровенщины, которые на самом деле не несут службу на передовой. Схема действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее 1 млн грн.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с самого начала полномасштабного вторжения России руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако, по крайней мере, 2 военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс. грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части.
20 апреля 2023 г. работники ГБР провели ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных, получавших доплаты незаконно. В результате следственных действий выявлена и изъята бухгалтерская документация, кадровые документы, банковские карты, мобильные телефоны и т.д.
Кроме того, правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части. По результатам изучения изъятых документов будет принято решение о сообщении определенным лицам о подозрениях.
Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Злоумышленникам может грозить до 8 лет лишения свободы. Также по решению суда они будут должны возместить государству противоправно выплаченные средства.
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Таким чином вони не видадуть "папіка" зверху.
Тобто, винні сволоти тільки у владі, а рагулота що нижче стоїть може жрати в два горла на шиї військових, що на фронті?
І марсіани не висаджуються, щоб брати хабарі і красти. Це все грьобаний гнилий хвіст, і грьобана голова.
Ви взагалі щось розумієт?
Ще б потрусили тилових мордоворотів за 50% зп, які вже в автівки для "фронту" не влізають.
У хмельницьку половина міста ходить в уніформі, а в тернопільській - абсолютно всі місцеві курви.