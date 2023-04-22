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Родственникам замкомбата почти год платили "боевые", хотя те не были на фронте, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ГБР разоблачили противоправную схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным из Ровенщины, которые на самом деле не несут службу на передовой. Схема действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее 1 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с самого начала полномасштабного вторжения России руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако, по крайней мере, 2 военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс. грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части.

20 апреля 2023 г. работники ГБР провели ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных, получавших доплаты незаконно. В результате следственных действий выявлена и изъята бухгалтерская документация, кадровые документы, банковские карты, мобильные телефоны и т.д.

Смотрите: 30 тыс. военным, ГСЧС и НПУ: вернем, если найдем средства, - Гетманцев. ВИДЕО

Кроме того, правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части. По результатам изучения изъятых документов будет принято решение о сообщении определенным лицам о подозрениях.

Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Злоумышленникам может грозить до 8 лет лишения свободы. Также по решению суда они будут должны возместить государству противоправно выплаченные средства.

Также читайте: Фракция "ЕС" требует назначить внеочередное заседание Рады для разблокирования выплат 30 тыс. грн военным

Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте, - ГБР 01

Также смотрите: Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть "боевых". Забрал так 600 тысяч гривен. ФОТО

Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте, - ГБР 02
Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте, - ГБР 03
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Топ комментарии
+10
Ти хочеш сказати, що ці тварини не винні? Чи що ти хочеш сказати тими яйцями?
Тобто, винні сволоти тільки у владі, а рагулота що нижче стоїть може жрати в два горла на шиї військових, що на фронті?
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21.04.2023 12:25
+10
донька та дружина, хоч і колишня то святе..., мабуть десь є ще коханка..., у другій частині..., отаке військове керівництво, яке сидить глибоко у тилу, виписує собі та своїм дружинам "бойові" сильніше за всіх обурювались, що їх прибрали...
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21.04.2023 12:42
+10
Нарешті, скільки хлопці писали за ті "мертві души" у підрозділах. Свати, куми,брати.
Ще б потрусили тилових мордоворотів за 50% зп, які вже в автівки для "фронту" не влізають.
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21.04.2023 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Квалификация интересная. Тут зловживання службовим становищем , а не недбале ставлення. Или мычегото не знаем а ДБР нее договорило. Удивляет такая формулировка просто. И это не первый раз. С избитым ссолдатом, офмцером в душе, также квалицикация удивительная, а не покушение на убийство.
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21.04.2023 12:20 Ответить
Так. І це все "удівітєльноє" називається відмазка, бо частина привласнених грошей йшла на верх.
Таким чином вони не видадуть "папіка" зверху.
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21.04.2023 12:24 Ответить
Один мільйон за 9 місяців? Це по 110 тисяч на місяць? Аж ЧОТИРИ особи по тридцятці на місяць? Це ж аж по ДВІ ТОНИ ЯБЛУК на місяць або по ТРИ ТИСЯЧІ ЯЄЦЬ!
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21.04.2023 18:46 Ответить
Ашо там з яйцями по 17 грн? Ілі ета другоє?
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21.04.2023 12:22 Ответить
Ти хочеш сказати, що ці тварини не винні? Чи що ти хочеш сказати тими яйцями?
Тобто, винні сволоти тільки у владі, а рагулота що нижче стоїть може жрати в два горла на шиї військових, що на фронті?
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21.04.2023 12:25 Ответить
Та ні навпаки, я хочу сказати що риба гниє з голови
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21.04.2023 12:43 Ответить
які керманичи такі й підлеглі. цілком можливо частину вкраденого передавали вище, у всякому разі на укрзалізниці так, хабарями пронизано з низу до верхівки
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21.04.2023 12:46 Ответить
Ні, риба згнила з хвоста. І цей гнилий смердючий хвіст весь час вибирає гнилу голову, починаючи з Кравчука.
І марсіани не висаджуються, щоб брати хабарі і красти. Це все грьобаний гнилий хвіст, і грьобана голова.
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21.04.2023 12:48 Ответить
Це вже шукають привід щоб знову врізати зарплати солдатам.
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21.04.2023 12:24 Ответить
Тобто відпустити ту *******, що брала гроші, жінку і дочку? Так чи ні?
Ви взагалі щось розумієт?
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21.04.2023 12:27 Ответить
Тилові пацюки.
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21.04.2023 12:26 Ответить
а тепер , всю шоблу : його разом з дочкой і жінкой , відправити на передову...хай відробляють
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21.04.2023 15:17 Ответить
Нічого їм там робити. А от вліпити по 10 років - саме те! Якраз і вийдуть в один день.
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21.04.2023 15:58 Ответить
Нікого не оправдовую, але це досить розповсюджена практика. Просто треба більше перевірок і, повірте, подібних випадків буде тисячі
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21.04.2023 12:37 Ответить
кілька розстрілів і вони припиняться
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21.04.2023 20:01 Ответить
В тому то й справа, що розстрілів не буде. У нас же діє практика "панять, прастіть і випустить з країни"
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21.04.2023 20:30 Ответить
донька та дружина, хоч і колишня то святе..., мабуть десь є ще коханка..., у другій частині..., отаке військове керівництво, яке сидить глибоко у тилу, виписує собі та своїм дружинам "бойові" сильніше за всіх обурювались, що їх прибрали...
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21.04.2023 12:42 Ответить
Нарешті, скільки хлопці писали за ті "мертві души" у підрозділах. Свати, куми,брати.
Ще б потрусили тилових мордоворотів за 50% зп, які вже в автівки для "фронту" не влізають.
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21.04.2023 12:47 Ответить
ДБР віри немає.....
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21.04.2023 13:28 Ответить
На Рівненщині самі запеклі бої тривають ?
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21.04.2023 13:34 Ответить
Перевірте хмельницьку та тернопільську.
У хмельницьку половина міста ходить в уніформі, а в тернопільській - абсолютно всі місцеві курви.
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21.04.2023 13:41 Ответить
Ще раз кажу перевірити всіх робітників ТЦК і їх майно з родинами,По друге всіх командирів частин .Будуть такі сюрпризи стільки набереться саджати.А по факту пожиттево за грати з конфіскацією всього майна .
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21.04.2023 17:54 Ответить
Нічого дивного такі чутки ширяться давно... Я думаю що таке в багатьох частинах, як і відпустки за 20-30 К₴.з передової... Комусь війна, хтось поза штат викинутий отримує 700-350 грн. А хтось "своїх" прилаштовує та дере бабло.
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21.04.2023 18:32 Ответить
Я думаю що це розповсюджене явище просто питання який процент мертвих душ у воюючому підрозділі, БРка нарізається на всіх, і ті що лишились на позиціях тягнуть за себе і тих хто в Києві чи Буковелі, питання по виплатам зрозуміло, це сильний де мотивуючий фактор, а потім цих героїв що не було на фронті нагороджують і дають звання і посади
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22.04.2023 07:15 Ответить
 
 