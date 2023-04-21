Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают бить по территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российские войска нанесли 13 ударов по жилому сектору, оборвали жизнь гражданского жителя. Есть раненые.

"Оккупанты накрыли огнем города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Заречное, Нью-Йорк, Очеретино, село Нетайлово. Армия РФ била из РСЗО "Град", артиллерии, танков. Разрушения получили 17 жилых домов, из них 4 многоквартирные. В Часов Яре россияне из артиллерии убили человека. В Бахмуте известно о по меньшей мере 10 поврежденных домах", - говорится в сообщении.

В результате вражеских атак ранен гражданский житель в пгт Заречное Лиманской громады.

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