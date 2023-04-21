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апелляция (616) Апелляционный суд (393) Павел (Петр Лебедь) (28)

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) по избранию ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Ходатайство рассматривает коллегия судей под председательством Татьяны Росик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В зале суда присутствуют Лебедь, его адвокаты и прокурор.

Сторона защиты просит суд отменить постановление Шевченковского райсуда, поскольку, по ее мнению, "обвинениям не были предоставлены объективные факты, свидетельствующие о причастности к совершению уголовных правонарушений, а следовательно, это ставит под сомнение обоснованность выдвинутого подозрения".

Защита также апеллирует к тому, что на заседании в Шевченковском райсуде отсутствовали потерпевшие, а также была нарушена территориальная подсудность, поскольку юридический адрес Службы безопасности - в Печерском районе Киева, а мера пресечения избиралась Шевченковским райсудом.

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 01
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 02
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 03
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 04
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 05
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 06
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 07
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 08
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 09

Кроме того, адвокат Олег Поваляев заявил, что круглосуточный домашний арест нарушает право его подзащитного проводить богослужение. Защитник также сказал, что в определении Шевченковского райсуда неправильно указана фамилия его подзащитного, а это означает, что мера пресечения избрана другому лицу. В этой связи сторона защиты просит отменить постановление Шевченковского райсуда.

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Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экснаместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.
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Топ комментарии
+6
Почему-то вдруг резко затихла вся "борьба" власти с церковью московитов. Больше не нужно шоу, больше не нужно информационно перебивать факапы власти? А кто же тогда будет выполнять закон от 2018 года о российской церкви в Украине?
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21.04.2023 13:47
+6
Пока фсбшная секта не будет запрещена законодательно, все остальное будет не более чем имитацией бурной деятельности.
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21.04.2023 13:53
+4
ви вірете у молитви цієї фсб сатани ???
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21.04.2023 14:01
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21.04.2023 13:47 Ответить
Почему-то вдруг резко затихла вся "борьба" власти с церковью московитов. Больше не нужно шоу, больше не нужно информационно перебивать факапы власти? А кто же тогда будет выполнять закон от 2018 года о российской церкви в Украине?
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21.04.2023 13:47 Ответить
Пока фсбшная секта не будет запрещена законодательно, все остальное будет не более чем имитацией бурной деятельности.
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21.04.2023 13:53 Ответить
Брить или не брить. Вот что нужно рассматривать, а не домашний арест.
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21.04.2023 13:48 Ответить
и вот идет гуманний суд
его на палочке несут
Гудяй кричит-ти пидо***рас
Павло кричит еще би раз
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21.04.2023 13:50 Ответить
Тут не судова апеляція потрібна йому, а відособлена келія та щирі молитви за українських воїнів й перемогу України і всього нашого багатостраждального народу над рашистською пітьмою.
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21.04.2023 13:57 Ответить
ви вірете у молитви цієї фсб сатани ???
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21.04.2023 14:01 Ответить
За результатами розгляду побачимо, чи був "договорняк" влади з москальським патріархатом.
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21.04.2023 14:03 Ответить
нічого йому, як і його бакланову, як іБєнє, як і трухіним-дермакам... за влади зебілів не буде
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21.04.2023 14:11 Ответить
Аппеляцию? Вот те на. А шо, помолиться, свечку купить -
не работает?
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21.04.2023 14:33 Ответить
Теперь выпускать нельзя. Там возле лавры и так бесноватые беснуются. Ждут идола. Будет капец. Если паспорт РФ есть, потянуть следствие до лета, огороды пойдут, часть разползется упоротых. И лишить гражданства Украины. И выдворение. Куда сам захочет. Конечно не знаю точно, но бабла в офшоре валом, он в РФ и не поедет. Скромный домик есть давно. В третьих странах. Тогда то и станет всё на свои места.
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21.04.2023 14:50 Ответить
Почему этот ***** не в СИЗО. Что бабосики занесли кому надо.
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21.04.2023 14:55 Ответить
Це яка стаття Конституції гарантує право проводити богослужіння?
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21.04.2023 14:59 Ответить
Геть московського попа-на нари...
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21.04.2023 15:41 Ответить
 
 