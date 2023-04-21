Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) по избранию ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Ходатайство рассматривает коллегия судей под председательством Татьяны Росик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В зале суда присутствуют Лебедь, его адвокаты и прокурор.

Сторона защиты просит суд отменить постановление Шевченковского райсуда, поскольку, по ее мнению, "обвинениям не были предоставлены объективные факты, свидетельствующие о причастности к совершению уголовных правонарушений, а следовательно, это ставит под сомнение обоснованность выдвинутого подозрения".

Защита также апеллирует к тому, что на заседании в Шевченковском райсуде отсутствовали потерпевшие, а также была нарушена территориальная подсудность, поскольку юридический адрес Службы безопасности - в Печерском районе Киева, а мера пресечения избиралась Шевченковским райсудом.



















Кроме того, адвокат Олег Поваляев заявил, что круглосуточный домашний арест нарушает право его подзащитного проводить богослужение. Защитник также сказал, что в определении Шевченковского райсуда неправильно указана фамилия его подзащитного, а это означает, что мера пресечения избрана другому лицу. В этой связи сторона защиты просит отменить постановление Шевченковского райсуда.

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Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экснаместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.