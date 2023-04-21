Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники. ФОТО

Мужчина оделся в платье, парик, платок и темные очки, но пограничников не убедил и получил повестку.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в Одесской области.

"Пограничников "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Ею оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся с заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что "чудо перевоплощения не сработало".

Уклонисту вручили повестку.

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