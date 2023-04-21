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Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина оделся в платье, парик, платок и темные очки, но пограничников не убедил и получил повестку.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в Одесской области.
"Пограничников "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Ею оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся с заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что "чудо перевоплощения не сработало".
Уклонисту вручили повестку.
Топ комментарии
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Пожалуйста, подождите...
Маска силиконовая KnowU Katty(12)
так різануло...
дебіли, мля
-Я був таэмним агентом синку. Носив жиноче вбрання та темнi окуляри з лiфчиком.
- Так ти, тато, *****!
Мав намір збагачуватися в іншій країні.- тхне нафталіновим совком..аж гидко...
...
Він там вкалує на будові або на фермі майже за дарма..* Якщо він там взагалі був)
.А воно пише "збагачуватися"..
...
По справжньому збагачуються депутати та митники..
...
А про те що він був у Польщі - бреханув..Думав відпустять..
...
Бо не може бути такого щоб в нас час були такі дебіли котрі з Польщі добровільно прийшли би за повісткою до Війська..
Я в то не вірю..
...
За лютий-березень 2022 року з Польщі до України повернулося більше 200 тисяч українських чоловіків, багато з яких одразу пішли добровольцями захищати свою Батьківщину.
І якщо ти вважаєш людей, які встали на захист своєї Батьківщини "дебілами" - то ти просто покидьок і манкурт.
Та Боже борони _!!!!
Вони - Герої !!!!
І Я низько вклоняюся їм....
,,,,,,
Але тоді вони не знали що не буде не тільки зброї та одежі..
На початку навіть вдосталь продуктів не було...
Знаю від учасників , від тих хто був на фронті...
,,,,,
Але тепер багато чого стало відомо..
..
Офіцери бьють підлеглих..
.
Навіть один сержант який ульвівські обл. ждав на зюрою від закорд.партнерів поскаржився що на фронті було легше ніж в тилу серед цих ублюдків..( Тилових офіцерів і молодших команд)
..
МО ЗСУ краде навітьь ті гроші що виділяють на харчування..
Згадайте про золоті яйця..
..
Таможня вимагає відкати навіть на товари для зсу
...
Ті товари що приходять для ТРО і ЗСУ ділки з місцевих Рад та органів управління розкрадають а потім продають...
..
Подивіться в інтернеті..
..
Діти співать на вулицях щоб зібрати гроші на "броніки" а втой час Броніки які прийшли безкоштовно із з а кордону привласнили та продають за бешені гроші..
...
Спочатку того ніхто не знав...Що буде як завжди
Кому війна - а кому мати рідна...
..
Якби ті перші добровольці знали що таке буде -половина із них не приїхала би..
...
Я шлю низький поклін всім тим хто захищає Україну.
..
Ґероям - Слава
...
А чому я маю його переписувати ?
..
Невже стидно стало ?
..
Може таке бути ?
Щодо ж того, що десь там не вистачало зброї та одежі - ну то армія раптом виросла у 5 разів - тому виникли тимчасові складнощі, але ви з того робите висновок, що не потрібно боронити Україну, чи як?
Хто Вам сказав що я проти ЗСУ...??
..
Я проти того щоб прикривали злодюг та казнокрадів..
Та не робили " пальці віялом" ой як у нас все гарно..
...
Проти того щоб з простих людей не робили козлів відпущення...
...
Чому не пишуть скільки дітей чиновників відкосили від служби ?
..
Чому не пишуть про те як діточки наших чиновників
"захищають Батьківщину"
на європейських курортах..
...
А тут сенсація - спіймали козла " За рога і в стійло" . відразу повістку йому в зуби..
...
Причому тут " боронити Україну" ?
...
Я не знаю що відповідати місцевим німцям які майже щодня запитують
..
а хто там у вас воює ? Наші міста повні джипів та найшикарніших автівок про які звичайний німець і мріяти не може з випещеними мордоворотами в золотих перстнях та ланцюгах...сидять по кафе та ресторанах живуть внайкращих готелях...
..
Чому і як ці " бугаї" могли виїхати..
...
Не корчте із себе патріотку.\
...
...
Проти злодіїв та казнокрадів... а не проти України...
..
А що це для Вас новина.. ?
....
Я переказав те , що вичитав на сторінках ось цієї газети де ми з Вами спілкуємось...
....
То виходить що
" Цензор.нєт"
Теж проти ЗСУ та України ?
,,,,,
Та інтернет газета
Українська Правда заснована Георгієм Гонгадзе якого вбили
* хто і коли надіюся Ви знаєте
теж проти України ?
.....
Не смішіть людей ...
,,,.
Все то що я написав давно надруковано в газетах...
...
Дякую " Киокушин Карате" за коментар..
..
Відповідаю на Ваше запитання - скоріше я і те і друге...
..
Тридцять років не був в Україні і на хр-на мені ото з вами сперичатися ?
..
Живіть як хочети...
...
Я за вас переживаю, ділюсь думками а ви мене ще й обзиваєте
..
Воно мені треба ?
...
В черговий раз наголошую: згідно з Конституцією, під час воєнного стану заборонено виїзд за кордон чоловікам виключно в разі ВІДПОВІДНОГО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА. Якого НЕ БУЛО. Відповідно, прикордонники не мають права не випускати людей за кордон бо їм хочеться отримать мзду в долярах.
Прикордонники тупо і нагло попирають основний закон країни. Що не дивує, бо і сам вавачька з зеленими ара-друзяшками регулярно це робить.
Ще й, кончені гніди *****, лукаво про "збагачення" щось гавкають... щоб ви, суки рагульні, все життя на полях Польщі "збагачувалися"!
Указ про заборону виїзду чоловікам - ні.
Додайте до цього, що це тюрма тільки для бидла, бо свої шастають без проблем туди-сюди, та ще й це лукаве "збагачення"...
Гніди, та й годі.
Про збагачення за кордоном на будові чи на полі у фермера пишуть ті хто гребе
..
гроші лопаттою нікуди не виїзджаючи..
...
"можуть бути обмежені права" - тобто указ не обмежив
і тепер кожний хто хоче той і обмежує
прикордонники кажуть що викорстовують постанову КМУ
проте не кажуть, чому випускали чиновників, котрих там не було, а додали після скандалу, що мають право виїзду тільки у відрядження
про Квартал95 кажуть, МінКульт домовився з нами, що можуть виїзжати, якщо пожертвують на ЗСУ, хоч щось - тобто також немає закону, проте випускають
Midnight lady, it's hard to find
Midnight lady, I call your name
Выпускают только тех у кого паспорт с выездом на ПМЖ
розкраданнязакриття виробництва в Україні за 30 років привело до витисківпнню робітничої сили за кордон. Бо по біології так зроблено що людина без їжі жити не може. До початку війни такі "збагачувачи" годували економіку України, а зараз коли брак військової техніки і зброї треба закривати м'ясом, про них раптом згадали.
Сорри за имперскую пропаганду 😁