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Госпогранслужба (5404) Одесская область (3105) уклонисты (183)

Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина оделся в платье, парик, платок и темные очки, но пограничников не убедил и получил повестку.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в Одесской области.

"Пограничников "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Ею оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся с заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что "чудо перевоплощения не сработало".

Уклонисту вручили повестку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили "Шахед" на Черниговщине. ВИДЕО

Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники 01
Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники 02
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Топ комментарии
+56
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21.04.2023 14:11
+37
Збагачуватись за кордоном? Там работать нужно как слепая лошадь.
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21.04.2023 14:03
+30
..
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21.04.2023 13:58
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21.04.2023 14:11 Ответить
кто ж в молодости ошибок не делал?
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21.04.2023 14:30 Ответить
Це той самий, але без окуляр.
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22.04.2023 13:04 Ответить
травести на марше)))
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21.04.2023 13:56 Ответить
Явний факт ущемлення прав лгбт спільноти)
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21.04.2023 13:56 Ответить
Тю! А що ж йому "ущемили"?
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21.04.2023 13:59 Ответить
здогадайся з 5-ти раз
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21.04.2023 17:48 Ответить
Яке ущемлення прав? ЛГБТ теж має захищати батьківщину бо це є священний обов'язок.
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22.04.2023 13:06 Ответить
В такому макіяжі приишов за повісткою -- не проконало .
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21.04.2023 13:57 Ответить
Цена вопроса 6 тысяч гривен. жалал бабла короче этот гуцул
Маска силиконовая KnowU Katty(12)
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21.04.2023 14:24 Ответить
тыц<------------------
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21.04.2023 14:25 Ответить
Можно еще было в такой прийти. Думаю пропустили бы без вопросов
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21.04.2023 14:28 Ответить
..
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21.04.2023 13:58 Ответить
Добре, молодці, але оце " продовжувати збагачуватись" все портить.
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21.04.2023 14:00 Ответить
абсолютно !

так різануло...
дебіли, мля
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21.04.2023 14:14 Ответить
- Тато а шо ти робив пiд час вiйни у 2023 роцi?
-Я був таэмним агентом синку. Носив жиноче вбрання та темнi окуляри з лiфчиком.
- Так ти, тато, *****!
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21.04.2023 14:00 Ответить
Хитрожопа рагуліна. І паски хотів пожерти, напитися в хлам на свято, і знов жопу потягнути в Польщу.
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21.04.2023 14:01 Ответить
Ну так страна рабов, страна господ же.
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21.04.2023 14:22 Ответить
Два типичных дегенерата...
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21.04.2023 17:12 Ответить
Збагачуватись за кордоном? Там работать нужно как слепая лошадь.
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21.04.2023 14:03 Ответить
Тутсі?!!! Як ти ся змінила...
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21.04.2023 14:05 Ответить
....
Мав намір збагачуватися в іншій країні.- тхне нафталіновим совком..аж гидко...
...
Він там вкалує на будові або на фермі майже за дарма..* Якщо він там взагалі був)
.А воно пише "збагачуватися"..
...
По справжньому збагачуються депутати та митники..
...
А про те що він був у Польщі - бреханув..Думав відпустять..
...
Бо не може бути такого щоб в нас час були такі дебіли котрі з Польщі добровільно прийшли би за повісткою до Війська..
Я в то не вірю..
...
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21.04.2023 14:11 Ответить
"Бо не може бути такого щоб в нас час були такі дебіли котрі з Польщі добровільно прийшли би за повісткою до Війська.."

За лютий-березень 2022 року з Польщі до України повернулося більше 200 тисяч українських чоловіків, багато з яких одразу пішли добровольцями захищати свою Батьківщину.

І якщо ти вважаєш людей, які встали на захист своєї Батьківщини "дебілами" - то ти просто покидьок і манкурт.
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21.04.2023 14:34 Ответить
...
Та Боже борони _!!!!
Вони - Герої !!!!
І Я низько вклоняюся їм....
,,,,,,
Але тоді вони не знали що не буде не тільки зброї та одежі..
На початку навіть вдосталь продуктів не було...
Знаю від учасників , від тих хто був на фронті...
,,,,,
Але тепер багато чого стало відомо..

..
Офіцери бьють підлеглих..
.
Навіть один сержант який ульвівські обл. ждав на зюрою від закорд.партнерів поскаржився що на фронті було легше ніж в тилу серед цих ублюдків..( Тилових офіцерів і молодших команд)
..
МО ЗСУ краде навітьь ті гроші що виділяють на харчування..
Згадайте про золоті яйця..
..
Таможня вимагає відкати навіть на товари для зсу
...
Ті товари що приходять для ТРО і ЗСУ ділки з місцевих Рад та органів управління розкрадають а потім продають...
..
Подивіться в інтернеті..
..
Діти співать на вулицях щоб зібрати гроші на "броніки" а втой час Броніки які прийшли безкоштовно із з а кордону привласнили та продають за бешені гроші..
...
Спочатку того ніхто не знав...Що буде як завжди
Кому війна - а кому мати рідна...
..
Якби ті перші добровольці знали що таке буде -половина із них не приїхала би..
...
Я шлю низький поклін всім тим хто захищає Україну.
..
Ґероям - Слава
...
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21.04.2023 15:32 Ответить
Ви маєте можливість видалити свій "дивний" комент. І написати його заново. Якщо захочете.
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21.04.2023 16:05 Ответить
...
А чому я маю його переписувати ?
..
Невже стидно стало ?
..
Може таке бути ?
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21.04.2023 20:05 Ответить
тому я Вам допоміг і заспамив, щоб Вам несоромно було.
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22.04.2023 13:26 Ответить
Я так розімію, що ви є кацапським ботом, що роздмухує тут риторику проти ЗСУ. З 2 відомих випадків зловживаннь офіцерів ви робите "висновок", що скрізь і постійно так у ЗСУ - че чисто кацапська ІПСО.
Щодо ж того, що десь там не вистачало зброї та одежі - ну то армія раптом виросла у 5 разів - тому виникли тимчасові складнощі, але ви з того робите висновок, що не потрібно боронити Україну, чи як?
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21.04.2023 18:43 Ответить
...
Хто Вам сказав що я проти ЗСУ...??
..
Я проти того щоб прикривали злодюг та казнокрадів..
Та не робили " пальці віялом" ой як у нас все гарно..
...
Проти того щоб з простих людей не робили козлів відпущення...
...
Чому не пишуть скільки дітей чиновників відкосили від служби ?
..
Чому не пишуть про те як діточки наших чиновників
"захищають Батьківщину"
на європейських курортах..
...
А тут сенсація - спіймали козла " За рога і в стійло" . відразу повістку йому в зуби..
...
Причому тут " боронити Україну" ?
...
Я не знаю що відповідати місцевим німцям які майже щодня запитують
..
а хто там у вас воює ? Наші міста повні джипів та найшикарніших автівок про які звичайний німець і мріяти не може з випещеними мордоворотами в золотих перстнях та ланцюгах...сидять по кафе та ресторанах живуть внайкращих готелях...
..
Чому і як ці " бугаї" могли виїхати..
...
Не корчте із себе патріотку.\

...
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21.04.2023 19:42 Ответить
Про це кажуть ваші твердження, що тільки дебіли повертаються в Україну, щоб вступили до ЗСУ, що в ЗСУ офіцери знущаються з мобілізованих, що немає зброї та форми і тд. Всі ваші твердження без виключення направлені проти ЗСУ і проти України.
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21.04.2023 20:07 Ответить
--Здрастє...! Я вже проти України ...
...
Проти злодіїв та казнокрадів... а не проти України...
..
А що це для Вас новина.. ?
....
Я переказав те , що вичитав на сторінках ось цієї газети де ми з Вами спілкуємось...
....
То виходить що
" Цензор.нєт"
Теж проти ЗСУ та України ?
,,,,,
Та інтернет газета
Українська Правда заснована Георгієм Гонгадзе якого вбили
* хто і коли надіюся Ви знаєте
теж проти України ?
.....
Не смішіть людей ...
,,,.
Все то що я написав давно надруковано в газетах...
...
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21.04.2023 20:45 Ответить
да-да-да! всі, хто не сліпі і має якісь мізки - всі кацапські агєнти!!! угу...
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22.04.2023 18:30 Ответить
Та звідки в тебе мізки, прокацаплене?
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22.04.2023 20:17 Ответить
Ти або дібіл,або провокатор.
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21.04.2023 23:27 Ответить
---
Дякую " Киокушин Карате" за коментар..
..
Відповідаю на Ваше запитання - скоріше я і те і друге...
..
Тридцять років не був в Україні і на хр-на мені ото з вами сперичатися ?
..
Живіть як хочети...
...
Я за вас переживаю, ділюсь думками а ви мене ще й обзиваєте
..
Воно мені треба ?
...
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21.04.2023 23:50 Ответить
Голлівудські кінодіви- вже не ті!
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21.04.2023 14:15 Ответить
Падпалковніца?...
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21.04.2023 14:20 Ответить
Зараз у Британії обговорюють питання, як відноситися до жінки з пенісом: як до чоловіка чи як до жінки, чи як до тих і до тих. В новині така ж сама історія: чувак себе індефікує - жінкою, а прикордонники зовсім цього не хочуть розуміти.
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21.04.2023 14:22 Ответить
m/w/d d-diverse У всіх обьявах у Німечінні
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21.04.2023 14:31 Ответить
...мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні - оце потішило, дуже там збагатишся...
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21.04.2023 14:28 Ответить
хлопці захотіли ближче познайомитися з нічним метеликом , обшукали і .... знайшли приховану "зброю"
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21.04.2023 14:29 Ответить
Дебіли.
В черговий раз наголошую: згідно з Конституцією, під час воєнного стану заборонено виїзд за кордон чоловікам виключно в разі ВІДПОВІДНОГО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА. Якого НЕ БУЛО. Відповідно, прикордонники не мають права не випускати людей за кордон бо їм хочеться отримать мзду в долярах.

Прикордонники тупо і нагло попирають основний закон країни. Що не дивує, бо і сам вавачька з зеленими ара-друзяшками регулярно це робить.

Ще й, кончені гніди *****, лукаво про "збагачення" щось гавкають... щоб ви, суки рагульні, все життя на полях Польщі "збагачувалися"!
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21.04.2023 14:30 Ответить
Взагалі-то указ був 24.02.2022
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21.04.2023 14:35 Ответить
Указ про запровадження військогового стану - був.
Указ про заборону виїзду чоловікам - ні.

Додайте до цього, що це тюрма тільки для бидла, бо свої шастають без проблем туди-сюди, та ще й це лукаве "збагачення"...

Гніди, та й годі.
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21.04.2023 14:42 Ответить
...
Про збагачення за кордоном на будові чи на полі у фермера пишуть ті хто гребе
..
гроші лопаттою нікуди не виїзджаючи..
...
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21.04.2023 19:35 Ответить
Указ був, в якому копія ст.64 Конституції

"можуть бути обмежені права" - тобто указ не обмежив

і тепер кожний хто хоче той і обмежує

прикордонники кажуть що викорстовують постанову КМУ

проте не кажуть, чому випускали чиновників, котрих там не було, а додали після скандалу, що мають право виїзду тільки у відрядження

про Квартал95 кажуть, МінКульт домовився з нами, що можуть виїзжати, якщо пожертвують на ЗСУ, хоч щось - тобто також немає закону, проте випускають
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21.04.2023 15:18 Ответить
Арестович?
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21.04.2023 14:31 Ответить
он
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21.04.2023 15:04 Ответить
Пограничникам пощастило. Він же міг і з РПГ шмальнути
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21.04.2023 15:07 Ответить
Midnight lady, love takes time
Midnight lady, it's hard to find
Midnight lady, I call your name
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21.04.2023 14:33 Ответить
Ну до чого ж хитрі ці хохли!!...
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21.04.2023 14:34 Ответить
На похороны Родных с ПМЖ не едут в Украину, даже с вторым гражданством бояться ехать. Потому что выйти с Украинского целая история
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21.04.2023 14:35 Ответить
У нас выйти из украинского гражданства это несколько раз бегать в посольство заплатить $500 и ждать год. А потом ты попадаешь в черный список и если понадобится долгосрочное пребывание в Украине хрен получишь вид на жительство.
Выпускают только тех у кого паспорт с выездом на ПМЖ
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21.04.2023 15:27 Ответить
Це мабуть тому, що у Конституції "єдине громадянство". А "дехто" з українського не вийшов, а інше отримав. Або зайшов у ще два.
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21.04.2023 16:09 Ответить
Не пойму, а зачем он вернулся? А второй вопрос: куда повестку дали? В какой военкомат? Ну и третье - думаю в условиях безработицы в Украине, он скорее не "збагачуватися", а зарабатывать за свой труд. И последнее, самой "вкусное". Мужик вернулся из Европы... Т.е первый раз прокатило)
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21.04.2023 14:36 Ответить
1ый раз мог быть до войны
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22.04.2023 01:43 Ответить
Тогда он просто дурак.
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22.04.2023 09:21 Ответить
Когда на Западке погранцы писдят про справедливость это горько. Сколько они лаве нагребли на этих пропусках. А тут чувак нахаляву решил выехать
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21.04.2023 14:38 Ответить
Ну так, а чому вони так збудились? Так би мовити заліз до них в кишеню.
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21.04.2023 14:56 Ответить
Сьогодні дали повістку, а завтра його направлять до якогось бойового офіцера і буде він мужньо захищати своїх побратимів. Відразу видно, що це воїн вищого ґатунку, з таким і на штурм іти можна
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21.04.2023 14:44 Ответить
штурм бутиков в бахмуте
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21.04.2023 15:06 Ответить
Про альтернативну службу чули ?? Або може потягати снаряди десь у тилу, або десь на 2-й чи 3-лінії.
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21.04.2023 16:12 Ответить
у пошуках піхви надибали ***...
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21.04.2023 14:50 Ответить
" мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні " Це на вашу думку,товарісчі комісари,повинно викликати лють серед пролетаріату та селян?
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21.04.2023 15:07 Ответить
Збагачуються депутати і чиновники. Всі інші заробляють своєю працею.
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21.04.2023 15:12 Ответить
А какого хера посреди ночи на блок посту делал глава тцк и сп (ака военком)? Ведь только он может вписать данные в пустой бланк
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21.04.2023 15:12 Ответить
А що дбр ухилянтіів, алкоголіків і ********* сьогодні не ловить? Чекаю затримки чергового віп заробітчанина чи вуйка з полонини
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21.04.2023 15:14 Ответить
А спідниця просто бомба!
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21.04.2023 15:20 Ответить
Поматросили юнгу и бросили....
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21.04.2023 15:33 Ответить
Чесно сказать - ДА
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21.04.2023 15:49 Ответить
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21.04.2023 16:29 Ответить
Є чоловіки яких можна під жінку замазати. Але явно не цей, за кілометр видно, що дядька.
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21.04.2023 16:58 Ответить
Всі були би щасливі збагачуватися у себе вдома, але розкрадання закриття виробництва в Україні за 30 років привело до витисківпнню робітничої сили за кордон. Бо по біології так зроблено що людина без їжі жити не може. До початку війни такі "збагачувачи" годували економіку України, а зараз коли брак військової техніки і зброї треба закривати м'ясом, про них раптом згадали.
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21.04.2023 19:15 Ответить
Так а хто винен що бидло не змогло в Україні збудувати нормальну державу ? Такі ж і імбецили що по закордонах працювало а не країну розбудовувало
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23.04.2023 16:48 Ответить
Тайські трансвестити над ним би посміялись. От де неможливо відрізнити, хто це - дівчина чи ледібой, так це у Тайланді.
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21.04.2023 19:18 Ответить
Сукня - це добре, але кирзові чоботи на шпильках - це занадто.
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21.04.2023 20:03 Ответить
Люся ти?
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21.04.2023 23:23 Ответить
Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні" Крепостным так у нас делать нельзя, только панам депутатам
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22.04.2023 10:50 Ответить
Больше никто никуда возвращаться ее будет. И семьи заберут.
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22.04.2023 11:05 Ответить
Закордоном пашуть, а збагачуються якраз українські митники
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22.04.2023 15:24 Ответить


Сорри за имперскую пропаганду 😁
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22.04.2023 18:05 Ответить
До цього конкретного і подібного йому трагі-комічного стану в країні призвели 31 рік просир... потенціалу країни.
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22.04.2023 21:20 Ответить
плечі ширші ніж талія,якась жінка-кіборг))
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23.04.2023 09:04 Ответить
З ким не буває 😂😂😂
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24.04.2023 00:16 Ответить
От які все ж таки неслухняні у нас люди. Ти їм про патріотизм, світле майбутнє у братській Європі, борг перед державою, а вони все одно хочуть їсти, годувати свої сім'ї і пруть за кордон заробляти гроші. Нє щоб як у Данілова -діти взяли американське громадянство, а папка пішов у владу працювати. Так же ж нагло лізуть у найми, заробляють гроші і бусиками передають їх на територію України. Ну хіба це народ ?
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24.04.2023 01:53 Ответить
А что у него за очки? Интересно, есть ли они в магазине, где я покупаю. Магазин очень крутой, на самом деле, и всегда имеет качественный товар. Они продают даже оправы https://tochnooptyka.com.ua/opravy/
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20.09.2023 10:50 Ответить
 
 