Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Киевской области, который был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году.
Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецслужбой для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.
Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.
Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал большое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений.
Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.
Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.
В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.
Во время обыска у адвоката-предателя обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
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скальп з таких гнид знiмати!
та ловить - тільки то кропітка справа і в крота на лобі не написано що він кріт
Ніяких "данных" по переміщенням Хаймарсів та їх майбутньому застосування в умовах військових дій, ні зеленський, ні тим паче ермак та татарови-демченки не мають!
Залужний навіть пентагону не все доповідає....
Ну який з нього адвокат???
половина дійсних прокурорів сидять на посадах з дійсними адвокатськими свідоцтвами, які купили у ізовітової оптом і без стажування!!!!
згадайте лише як в 1 день понад 20 київських прокурорів матіоса на закарпатті здали екзамен адвокатський!!! і все - АДВОКАТИ????
Гнило прокурори і мусора просто заполонили Адвокатуру Украхни скуповуючи за хабарі ці свідоцтва!!!
Скільки стоїть адвокатське свідоцтво?? знаєте??? екзамен продається і всі пркоурори та мусора - в 1 день - АДВОКАТИ!!!
а потім генпркоурор не згадує що це його ублюдки - а в усі прес релізи - адвокат-зрадник
Зараз його "кришевателі" з усіх прокуратур та судів шо таргани з щелин полізуть відмазувати, та ще й доведуть шо це - патріот, який самостійно виявляв зрадників - інформаторів з єдиною метою в подальшому здати їх в СБУ!
З цим"прокурорсько-суддівським"кублом Україні доведеться воювати ще не один десяток років...
О й хлопці....! ! ! !
Він був колись прокурором...! ! ! !
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Ви думаєте що він втратив звязки з колегами ????
Не смішіть мої тапрчки...
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Зараз оперативників примусять відписуватися за те що одягнули наручники .
та не запропонували сісти..
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А в затриманого на мізиному пальці ноги - атрит...
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От вам на лице і не людське поводження з підозрюваним...
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Так так з підозрюваним - тому що вину будуть встановлювати в суд і і і і
.. А там судя .-та колеги з прокуратури...
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А потім як в кыно " Кавказская пленница"
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"Да здравствует советский суд ! ! !
Самый гуманный суд в мире"
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Надыюсь ви мене розумієте...
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От якби в селі хтось украв тлумак зерна...Тут інша справа...! ! !
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Нищив посівний фонд...І на всю катушку якто кажуть...
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А прокурор-адвокат ? ? ? Патріот !!!!
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Про його посадку ми нне почуємо...
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