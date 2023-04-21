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Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Киевской области, который был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году.

Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецслужбой для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.

Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

Также смотрите: Задержаны два предателя, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал большое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений.

Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.

В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

Читайте: Сообщено о подозрении "главе" Запорожской АЭС Романенко, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины, - СБУ

Во время обыска у адвоката-предателя обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 01
Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 02
Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 03
Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 04
Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 05
Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 06
Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах минных полей возле Киева, - СБУ 07
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Топ комментарии
+17
Чергова кінчена мерзенна ублюдіна...
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21.04.2023 15:08
+12
чого фейс "героя заблюрений" ??? на гіляку запроданця !!!
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21.04.2023 15:05
+10
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21.04.2023 15:09
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чого фейс "героя заблюрений" ??? на гіляку запроданця !!!
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21.04.2023 15:05 Ответить
притому як в рабсєйскам мірє каторий он любіт-на гіляку його дупою...
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21.04.2023 15:10 Ответить
Прочитав зрадник адвокат, чогось подумав, що він у Рамштайні.
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21.04.2023 15:12 Ответить
Пешим порядком пусть разминирует поля !!
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21.04.2023 15:29 Ответить
Чергова кінчена мерзенна ублюдіна...
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21.04.2023 15:08 Ответить
напиши йому емейл хай скине тобі розпечатку , заодно і всім Слугам !
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21.04.2023 15:24 Ответить
та ти що серйозно ??? а може в нього інше прізвище ???

.







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21.04.2023 15:30 Ответить
..зачем блюрить лица?? Классово близкий элемент??
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21.04.2023 15:08 Ответить
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21.04.2023 15:09 Ответить
Понавидавали свідоцт за сало бо зна кому(((( Це не адвокат це , мабудь, прокладка заносити прокурорам зі свідотцтвоммнамправо заняття адвокатською діяльностю йще і зрадник- гніда!
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21.04.2023 15:14 Ответить
Треба було примусити його передати імітаційні карти розташування HIMARS - хай би рашисти заплатили бабло (яке б можна було конфіскувати) та витратили кілька ракет на місця, де нічого немає.
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21.04.2023 15:15 Ответить
я б скинув координати його хібари(адже прокурори не бідні люди) з позначкою що там штаб азову, хай би кацапи прислали подарунок.
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21.04.2023 16:10 Ответить
Що роблять з колоборантами які допомагали ворогу під час війни ? таку мерзоту розстрілювати і другим була б наука ,на жаль в нас не хочуть цього розуміти.
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21.04.2023 15:15 Ответить
Дубасять . Иому перед судом треба гарненько вбити в голову шо він був неправии .
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21.04.2023 15:18 Ответить
.

скальп з таких гнид знiмати!
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21.04.2023 15:19 Ответить
думав вже татарова спiймали або самого "адвокатейшєго юриста" - а воно дрiбнота. з щiлин на весну повилазило багато рiзного бруду. на московськом нарєчii - "подснєжнiкi".
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21.04.2023 15:20 Ответить
А чё ноги не поломаны????
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21.04.2023 15:37 Ответить
час від часу чутно крики "чому СБУ кротів не ловить?"
та ловить - тільки то кропітка справа і в крота на лобі не написано що він кріт
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21.04.2023 15:41 Ответить
Якби в крота на лобі було написано КРІТ, то і сбу було б непотрібне.
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21.04.2023 16:05 Ответить
Та в этой прокуратуре, как и во всех силовых органах, потенциальных предателей - пруд пруди....
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21.04.2023 15:45 Ответить
Идиоты бл...дь!!! козломордые давно имеют все данные на прямою от малоПИ...роского, бениного Нарика и его фсбэшных гнид Елдака, паДлолюка, гетьманцев, Хламидии и т.д и наступления ни какого не будет, потому что он выполнял свои обязательства по сдаче юга Украины данные Патрушева в Омане и теперь его яички в кремле ...
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21.04.2023 15:53 Ответить
А чого тоді не попередили корито мацкву, щоб її позорно так не втопили. Мабуть зрада не така вже зрадлива.
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21.04.2023 16:02 Ответить
Не перебільшуйте!
Ніяких "данных" по переміщенням Хаймарсів та їх майбутньому застосування в умовах військових дій, ні зеленський, ні тим паче ермак та татарови-демченки не мають!
Залужний навіть пентагону не все доповідає....
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21.04.2023 17:22 Ответить
Страх бере за державу, скільки ще таких кідарів у державних структурах, навчених за наші податки і отримують велику зарплатню, нас кошмарять і зливають ворогу.
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21.04.2023 16:11 Ответить
колишній працівник прокуратури, який звільненився з органів прокуратури у 2021 році!!!

Ну який з нього адвокат???

половина дійсних прокурорів сидять на посадах з дійсними адвокатськими свідоцтвами, які купили у ізовітової оптом і без стажування!!!!

згадайте лише як в 1 день понад 20 київських прокурорів матіоса на закарпатті здали екзамен адвокатський!!! і все - АДВОКАТИ????

Гнило прокурори і мусора просто заполонили Адвокатуру Украхни скуповуючи за хабарі ці свідоцтва!!!

Скільки стоїть адвокатське свідоцтво?? знаєте??? екзамен продається і всі пркоурори та мусора - в 1 день - АДВОКАТИ!!!

а потім генпркоурор не згадує що це його ублюдки - а в усі прес релізи - адвокат-зрадник
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21.04.2023 16:21 Ответить
Шукав Хаймерс ?????а знайшов 15 років увьязнення !!оце яскрава многоходовочка!!!!Ну що допомогли тобі Орки запроданцю???????
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21.04.2023 16:24 Ответить
А це ще й не факт!
Зараз його "кришевателі" з усіх прокуратур та судів шо таргани з щелин полізуть відмазувати, та ще й доведуть шо це - патріот, який самостійно виявляв зрадників - інформаторів з єдиною метою в подальшому здати їх в СБУ!
З цим"прокурорсько-суддівським"кублом Україні доведеться воювати ще не один десяток років...
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21.04.2023 17:15 Ответить
Яких потвор вирощують в українських прокуратурах усіх рівней...
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21.04.2023 17:10 Ответить
Класні у нас прокурори. Коли народ взявся за коктейлі молотова, вони повтікали. Коли звільняють за невідповідність, вони шпигують на користь ворога.
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21.04.2023 18:11 Ответить
....
О й хлопці....! ! ! !
Він був колись прокурором...! ! ! !
......
Ви думаєте що він втратив звязки з колегами ????
Не смішіть мої тапрчки...
....
Зараз оперативників примусять відписуватися за те що одягнули наручники .
та не запропонували сісти..
.
А в затриманого на мізиному пальці ноги - атрит...
..
От вам на лице і не людське поводження з підозрюваним...
..
Так так з підозрюваним - тому що вину будуть встановлювати в суд і і і і

.. А там судя .-та колеги з прокуратури...
....
А потім як в кыно " Кавказская пленница"
..
"Да здравствует советский суд ! ! !
Самый гуманный суд в мире"
....
Надыюсь ви мене розумієте...
,...
От якби в селі хтось украв тлумак зерна...Тут інша справа...! ! !
..
Нищив посівний фонд...І на всю катушку якто кажуть...
...
А прокурор-адвокат ? ? ? Патріот !!!!
..
Про його посадку ми нне почуємо...
...
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21.04.2023 19:18 Ответить
 
 