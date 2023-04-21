Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Киевской области, который был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году.

Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецслужбой для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.

Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

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Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал большое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений.

Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.

В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

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Во время обыска у адвоката-предателя обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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